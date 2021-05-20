ЦВК знову визнала "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах у Раду на Прикарпатті, - ОПОРА
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Центральна виборча комісія на засіданні 19 травня склала новий протокол за результатами виборів в окрузі №87.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку громадянської мережі ОПОРА.
Перед цим ОПОРА повідомила , що ЦВК визнала недійсним голосування на 6 дільницях округу. Таким чином, не підлягають обліку 3189 голосів виборців, які голосували на цих ділянках.
Після цього у Вірастюка залишилося 14811 голосів. Його конкуренти набрали: Олександр Шевченко - 13942, Руслан Кошулинський - 13463 голоси.
Переможцем виборів залишається Василь Вірастюк.
Нагадуємо, 5 травня, Центральна виборча комісія України на засіданні відмовилася реєструвати Василя Вірастюка народним депутатом України.
Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).
Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.
22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.
Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.
Будь ласка, зачекайте...
Чи Мером Києва стане..
Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Исуса,
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем...
Хорошую религию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.
Стремилась ввысь душа твоя -
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья -
Останешься свиньёю.
Пусть косо смотрят на тебя - привыкни к укоризне,
Досадно - что ж, родишься вновь на колкости горазд,
И если видел смерть врага ещё при этой жизни -
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.
Живи себе нормальненько -
Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника
Душа твоя вселится.
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком...
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?!
Да кто есть кто, да кто был кем? - мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом!
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,
А этот милый человек был раньше добрым псом.
Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусы -
Удобную религию
Придумали индусы!
1969
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Свєю пенсією? Вакцинацією? Може, цінами на харчі?
Чи вбитими як у тирі бійцями? Чи залишеними кілометрами території України?
Може, тарифами? Чим ти пишаєся, гидота?!
Мешканці села Княгининок оголосили війну закладчикам наркотиків. Нещодавно люди виявили, що їхній населений пункт став потужною точкою для розповсюдження наркотичних речовин. Лише за кілька днів місцеві зловили та затримали близько сотні осіб, які робили так званні закладки, а також тих осіб, які приїжджають до Княгининка шукати наркотики. Вчора у селі відбулися збори, на які були запрошені депутати та поліція, щоб вирішити цю проблему. А вже увечері місцеві мешканці, які виходять патрулювати село, зловили нових розповсюджувачів наркотиків.
У Княгининку люди зловили закладчиків, а поліція їх відпустила.
ДревляниН@freeukrman 1 ч
Вірастюк Нардеп.
Ось так Слуги плюють на людей, на закони, на Конституцію, на рішення Впрховного Суду.
Ось так будуть відбуватись майбутні Президенські переВИБОРИ Зеленського.
Хто ржав над фразою «останні чесні вибори відбулись в 2019 році при Порошенку», продовжуйте ржати.
результатами. Далі кучмо-януковізм
В нашем цирке уже есть клоун, женщина-сосна, летающая акробатка и теперь силач. Дело осталось только за карликом.
Хатуль Мадан@UA_CIbercat_
2004...
2013-14...
2024?
духовного знищення та +25 років державної невизначеності ,і це у Західній
Україні-оплоту державності, а кожен другий та третій виборець то не прийшов то
продався то злякався потрібні перевибори може дасть бог оговтаються Як же ж
важко створити з "населения" націю та народ. Прошу підтримати. Ваша
думкаhttps://petition.president.gov.ua/petition/115926
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.
Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
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Их, видно, по такому принципу иподбирают.
Чтоб могли идти по головам украинцев
Ми втратимо не 5 років "зеленого шапіто" а усі 10, бо наступні 5 підуть на відновлення зруйнованого. І це за умови, що ми не оберемо після Зелі нового популіста...
Кто виноват, что протянули Вирастюка? Сами выборцы!!!
Так как они проголосовали, потом легко было фальсифицировать. Разница была небольшой.
Сначала народ говорит, что им надо честного, незапятноного депутата, державника. А потом идет и голосует Не за него.Сами виноваты!.
Или их так устраивает. Голосуют опять за какие-то плюшки, обицянки и плевать им на Украину
Могли проголосовать за Кошулинського с большИм отрывом и сфальсифицировать было бы невозможно или, по крайней мере , тяжело!
Поэтому, если хотим на следующих през выборах выбрать преза для Украины, а не предводителя для шайки, нужно поддержать нужную кандидатуру с большИм перевесом и бороться за каждый голос.
Если будут выборы...
Ми втратимо не 5 років "зеленого шапіто" а усі 10, бо наступні 5 підуть на відновлення зруйнованого. І це за умови, що ми не оберемо після Зелі нового популіста...