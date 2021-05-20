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Вірастюк (72) ВР (8166) ЦВК (674)

ЦВК знову визнала "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах у Раду на Прикарпатті, - ОПОРА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦВК знову визнала "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах у Раду на Прикарпатті, - ОПОРА

Центральна виборча комісія на засіданні 19 травня склала новий протокол за результатами виборів в окрузі №87.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку громадянської мережі ОПОРА.

Перед цим ОПОРА повідомила , що ЦВК визнала недійсним голосування на 6 дільницях округу. Таким чином, не підлягають обліку 3189 голосів виборців, які голосували на цих ділянках.

Після цього у Вірастюка залишилося 14811 голосів. Його конкуренти набрали: Олександр Шевченко - 13942, Руслан Кошулинський - 13463 голоси.

Переможцем виборів залишається Василь Вірастюк.

Читайте також: Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська

ЦВК знову визнала слугу народу Вірастюка переможцем на довиборах у Раду на Прикарпатті, - ОПОРА 01
ЦВК знову визнала слугу народу Вірастюка переможцем на довиборах у Раду на Прикарпатті, - ОПОРА 02

Нагадуємо, 5 травня, Центральна виборча комісія України на засіданні відмовилася реєструвати Василя Вірастюка народним депутатом України.

Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.

Також читайте: Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА

22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії "Слуга народу" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.

Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

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Топ коментарі
+33
От зелене шапіто, блін...
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19.05.2021 19:14
+32
пришла власть, которая не признает законы Украины
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19.05.2021 19:14
+28
Перечекали коли спаде обурення
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19.05.2021 19:15
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Разгонять надо и СН и ЦИК.
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19.05.2021 19:37 Відповісти
Тобто,Єрмак розрулив тєму з Бєньою.
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19.05.2021 19:37 Відповісти
Нюю....а че.... Потяги Харьков-Херсон буде бігом тягнути..
Чи Мером Києва стане..

Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Исуса,
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем...
Хорошую религию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.

Стремилась ввысь душа твоя -
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья -
Останешься свиньёю.

Пусть косо смотрят на тебя - привыкни к укоризне,
Досадно - что ж, родишься вновь на колкости горазд,
И если видел смерть врага ещё при этой жизни -
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.

Живи себе нормальненько -
Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника
Душа твоя вселится.

Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.

Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком...
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?!

Да кто есть кто, да кто был кем? - мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом!
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,
А этот милый человек был раньше добрым псом.

Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусы -
Удобную религию
Придумали индусы!

1969
©
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19.05.2021 19:37 Відповісти
Скільки за пасасать?
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19.05.2021 19:56 Відповісти
ЧИМ ти "пишаєся, зьобнууте?!
Свєю пенсією? Вакцинацією? Може, цінами на харчі?
Чи вбитими як у тирі бійцями? Чи залишеними кілометрами території України?
Може, тарифами? Чим ти пишаєся, гидота?!
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19.05.2021 20:15 Відповісти
У Княгининку люди зловили закладчиків, а поліція їх відпустила.

Мешканці села Княгининок оголосили війну закладчикам наркотиків. Нещодавно люди виявили, що їхній населений пункт став потужною точкою для розповсюдження наркотичних речовин. Лише за кілька днів місцеві зловили та затримали близько сотні осіб, які робили так званні закладки, а також тих осіб, які приїжджають до Княгининка шукати наркотики. Вчора у селі відбулися збори, на які були запрошені депутати та поліція, щоб вирішити цю проблему. А вже увечері місцеві мешканці, які виходять патрулювати село, зловили нових розповсюджувачів наркотиків.
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19.05.2021 19:40 Відповісти
На довыборах в и так не совсем проукраинскую ЗРаду теперь добавится ещё два врага Украины. Бандит сепаратист с Донбасса который примкнёт в вражеской Украине про-кремлёвской силе "життя сепаратистов и террористов". А Западная Украина на удивления умудрилась выбрать депутатом в антиукраинскую силу продажных украинофобов ЗЕбилов капитулянтов. Так скоро вся ЗРада будет полностью заполнена лютыми врагами нашей державы. Которые будут иметь Конституционное большинство для уничтожению Конституции Украины и голосования в угоду проклятому кремлю за преступные антиукраинские Законы.
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19.05.2021 19:43 Відповісти
Путин аплодирует стоя.
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19.05.2021 20:52 Відповісти
Вирастюк стане найвеличнішим президентом Європи. Він за Україну будь-кому пику відрихтує
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19.05.2021 20:57 Відповісти
Вася - цар ненастоящий.
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19.05.2021 19:44 Відповісти
Армянская мафия Авакова убивает украинский народ.

У Княгининку люди зловили закладчиків, а поліція їх відпустила.
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19.05.2021 19:44 Відповісти
Это типа каждый из украинцев президент... ЦВК знову визнала "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах у Раду на Прикарпатті, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3939 ЦВК знову визнала "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах у Раду на Прикарпатті, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3939
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19.05.2021 19:46 Відповісти
ганьбище. Вірастюк, виходить, звичайний босяк. фу
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19.05.2021 19:53 Відповісти
этот мешок с удобрениями влезет в кресло депутата ?
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19.05.2021 19:57 Відповісти


ДревляниН@freeukrman 1 ч

Вірастюк Нардеп.
Ось так Слуги плюють на людей, на закони, на Конституцію, на рішення Впрховного Суду.
Ось так будуть відбуватись майбутні Президенські переВИБОРИ Зеленського.
Хто ржав над фразою «останні чесні вибори відбулись в 2019 році при Порошенку», продовжуйте ржати.
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19.05.2021 20:34 Відповісти
правильно говорил Хмара: Пришли гопники и бандюки, хуже ОПЗЖ
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19.05.2021 20:51 Відповісти
Так Хмара , может за них и голосовал, бо был сильно против Порошенка?
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20.05.2021 08:58 Відповісти
Слів нема. Вперше після 2004 року опитування на екзіт-полі( вірастюк був 3-й) не збігаються з
результатами. Далі кучмо-януковізм
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19.05.2021 20:02 Відповісти
Щось нове в виборчому законодавстві - признавати недійсними результати виборів на дільницях де провладний кандидат не набрав більшості. Хтозна як би ще могли змінити результати голосування тих 3189 виборців, враховуючи незначний розрив в кількості голосів всіх трьох кандидатів.
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19.05.2021 20:09 Відповісти
Да, ценное пополнение: Аксенов, Вирастюк! Чевствуется прогресс!
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19.05.2021 20:11 Відповісти
Репетируют. Ну, да.
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19.05.2021 20:22 Відповісти
Как кто-то дивно сказал:
В нашем цирке уже есть клоун, женщина-сосна, летающая акробатка и теперь силач. Дело осталось только за карликом.
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19.05.2021 20:27 Відповісти
а клоун - совмещяет... две пайки взял
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20.05.2021 01:19 Відповісти
зеЛеные гниды во главе с зелЯй за все будут овтечать!
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19.05.2021 20:31 Відповісти


Хатуль Мадан@UA_CIbercat_





2004...
2013-14...
2024?
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19.05.2021 20:33 Відповісти
а как же суд -уже пох ведь зэля не лох?
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19.05.2021 20:39 Відповісти
коментар відмічено як спам
Вирастюк- наш президент! Слава Україні!
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19.05.2021 20:52 Відповісти
ЦВК знову визнала "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах у Раду на Прикарпатті, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2854.
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19.05.2021 21:10 Відповісти
Печалька,бознову дали протягти, мій недавній коментар:50 років фізичного та
духовного знищення та +25 років державної невизначеності ,і це у Західній
Україні-оплоту державності, а кожен другий та третій виборець то не прийшов то
продався то злякався потрібні перевибори може дасть бог оговтаються Як же ж
важко створити з "населения" націю та народ. Прошу підтримати. Ваша
думкаhttps://petition.president.gov.ua/petition/115926
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19.05.2021 20:54 Відповісти
№22/115926-еп
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.

Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
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19.05.2021 20:55 Відповісти
Какое давление из ОП и СБУ? Не не слышали.
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19.05.2021 20:59 Відповісти
ну что делать в раде виристюку? так как кива, будет хрен чухать
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19.05.2021 21:35 Відповісти
Ні, він буде чухати кишені та насолоджуватись хрустом долярів.
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19.05.2021 22:25 Відповісти
ЦВК знову визнала "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах у Раду на Прикарпатті, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 341

.
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19.05.2021 21:43 Відповісти
правильно.
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19.05.2021 21:51 Відповісти
Вот спрашивается, на кой ляд Вирастюку сдался этот испанский стыд?!!
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20.05.2021 06:49 Відповісти
Очевидно, нет у него стыда как у большинства зеленой шайки.
Их, видно, по такому принципу иподбирают.
Чтоб могли идти по головам украинцев
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20.05.2021 09:15 Відповісти
На жаль, 24% виявились повністю праві... До закінчення каденції Зеленський повністю зруйнує Україну. Можливо, вона і залишиться як окрема країна, з кордонами, але УСІ інституції, що мають забезпечувати її існування будуть повністю зруйновані.
Ми втратимо не 5 років "зеленого шапіто" а усі 10, бо наступні 5 підуть на відновлення зруйнованого. І це за умови, що ми не оберемо після Зелі нового популіста...
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20.05.2021 09:07 Відповісти
Что теперь ныть, все карты зеленых открыты. Надо готовиться к выборам!
Кто виноват, что протянули Вирастюка? Сами выборцы!!!
Так как они проголосовали, потом легко было фальсифицировать. Разница была небольшой.
Сначала народ говорит, что им надо честного, незапятноного депутата, державника. А потом идет и голосует Не за него.Сами виноваты!.
Или их так устраивает. Голосуют опять за какие-то плюшки, обицянки и плевать им на Украину
Могли проголосовать за Кошулинського с большИм отрывом и сфальсифицировать было бы невозможно или, по крайней мере , тяжело!
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20.05.2021 09:08 Відповісти
Честных выборов при зеленых уже не будет. Это на последнем примере уже видно однозначно.
Поэтому, если хотим на следующих през выборах выбрать преза для Украины, а не предводителя для шайки, нужно поддержать нужную кандидатуру с большИм перевесом и бороться за каждый голос.
Если будут выборы...
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20.05.2021 09:13 Відповісти
На жаль, 24% виявились повністю праві... До закінчення каденції Зеленський повністю зруйнує Україну. Можливо, вона і залишиться як окрема країна, з кордонами, але УСІ інституції, що мають забезпечувати її існування будуть повністю зруйновані.
Ми втратимо не 5 років "зеленого шапіто" а усі 10, бо наступні 5 підуть на відновлення зруйнованого. І це за умови, що ми не оберемо після Зелі нового популіста...
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20.05.2021 09:16 Відповісти
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