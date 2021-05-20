Сторони ТКГ підтвердили гарантії безпеки для роботи КПВВ в Щасті і Золотому, - Арестович (оновлено)

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що учасники переговорів підтвердили додаткові гарантії безпеки для роботи КПВВ біля населених пунктів Щастя і Золоте з боку непідконтрольних Україні районів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується відкриття КПВВ, сьогодні сторони підтвердили додаткові гарантії безпеки для роботи КПВВ Щастя і Золоте. Координатор ОБСЄ в гуманітарній підгрупі сказав, що він готовий особисто поїхати і дати об'єктивну оцінку готовності сторін до їх дзеркального відкриття з боку ОРДЛО. Тому що з нашого боку вони відкриті і працюють вже давно", - розповів Арестович за підсумками засідання ТКГ у середу.

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При цьому точна дата візиту координатора ОБСЄ на тимчасово непідконтрольні Україні райони Донбасу поки що не уточнюється.

За словами Арестовича, "українська сторона запропонувала узгодити плани розмінування та допуску ремонтних груп до ключових об'єктів критичної інфраструктури на лінії розмежування, а також узгодити єдиний документ".

"Ми проаналізували розташування ділянок відновлення та об'єктів розмінування. Суть у тому, що більшість таких місць розміщені там, де потрібно розмінування. Ми вирішили виробити єдиний документ та єдину позицію в підгрупі з безпеки, яка забезпечила б гарантії безпеки та розмінування ділянок, тому що групам, які займатимуться відновленням об'єктів критичної інфраструктури, потрібні гарантії, що мін і небезпеки там немає", - зазначив він.

"Було два різні документи і треки, які ми хочемо об'єднати в один", - додав Арестович.

Він також додав, що "з 2019 року і до цього часу не виконувалася одна з головних домовленостей саміту "нормандської четвірки", а саме про розмінування 19 ділянок на Донбасі". "Наприклад, газорозподільна станція у Мар'їнці - для її відновлення потрібні були гарантії безпеки з обох сторін", - сказав Арестович.

Крім того, за словами речника української делегації, "Україна наполягала на обговоренні тематики обміну та повернення утримуваних осіб, а також щодо повного припинення вогню". "Однак тут російська сторона має дуже чітку позицію - вивести нас для обговорення цих тем напряму з ОРДЛО, інакше вони впираються", - повідомив Арестович.

Він також додав, що "переговори політичної підгрупи ТКГ, як і раніше, у стагнації".