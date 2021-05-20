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Новини Політика України
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Донбас (14568) Тристороння контактна група (743) КПВВ (284) Арестович Олексій (239)

Сторони ТКГ підтвердили гарантії безпеки для роботи КПВВ в Щасті і Золотому, - Арестович (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сторони ТКГ підтвердили гарантії безпеки для роботи КПВВ в Щасті і Золотому, - Арестович (оновлено)

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що учасники переговорів підтвердили додаткові гарантії безпеки для роботи КПВВ біля населених пунктів Щастя і Золоте з боку непідконтрольних Україні районів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується відкриття КПВВ, сьогодні сторони підтвердили додаткові гарантії безпеки для роботи КПВВ Щастя і Золоте. Координатор ОБСЄ в гуманітарній підгрупі сказав, що він готовий особисто поїхати і дати об'єктивну оцінку готовності сторін до їх дзеркального відкриття з боку ОРДЛО. Тому що з нашого боку вони відкриті і працюють вже давно", - розповів Арестович за підсумками засідання ТКГ у середу.

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При цьому точна дата візиту координатора ОБСЄ на тимчасово непідконтрольні Україні райони Донбасу поки що не уточнюється.

За словами Арестовича, "українська сторона запропонувала узгодити плани розмінування та допуску ремонтних груп до ключових об'єктів критичної інфраструктури на лінії розмежування, а також узгодити єдиний документ".

"Ми проаналізували розташування ділянок відновлення та об'єктів розмінування. Суть у тому, що більшість таких місць розміщені там, де потрібно розмінування. Ми вирішили виробити єдиний документ та єдину позицію в підгрупі з безпеки, яка забезпечила б гарантії безпеки та розмінування ділянок, тому що групам, які займатимуться відновленням об'єктів критичної інфраструктури, потрібні гарантії, що мін і небезпеки там немає", - зазначив він.

"Було два різні документи і треки, які ми хочемо об'єднати в один", - додав Арестович.

Він також додав, що "з 2019 року і до цього часу не виконувалася одна з головних домовленостей саміту "нормандської четвірки", а саме про розмінування 19 ділянок на Донбасі". "Наприклад, газорозподільна станція у Мар'їнці - для її відновлення потрібні були гарантії безпеки з обох сторін", - сказав Арестович.

Крім того, за словами речника української делегації, "Україна наполягала на обговоренні тематики обміну та повернення утримуваних осіб, а також щодо повного припинення вогню". "Однак тут російська сторона має дуже чітку позицію - вивести нас для обговорення цих тем напряму з ОРДЛО, інакше вони впираються", - повідомив Арестович.

Він також додав, що "переговори політичної підгрупи ТКГ, як і раніше, у стагнації".

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Топ коментарі
+7
Ой ржу не могу с идиота, кретина и лохушки.....
Ваши "стороны ТГК" не смогли за 8 лет провести НИ ОДНОГО перемирия!
Х-й рашка и луганда ложили на ВСЕ ваши решения и гарантии!
Гарантии есть только те, которые украинские военные с помощью своего оружия могут обеспечить сами себе!
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19.05.2021 19:43
+4
Кінцеву мету досягнено. Час залишати позиціі і рухатися глибоко на захід...
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19.05.2021 19:41
+4
Вау! Ще одне свєтіла зєкаманди вилізло! Люся ти лучшій! Стороны ТКГ подтвердили гарантии безопасности для работы КПВВ в Счастье и Золотом, – Арестович - Цензор.НЕТ 7563
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19.05.2021 19:46
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Волк - Шо? Опять?
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19.05.2021 19:38 Відповісти
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович

-- А чего он спикер?
-- Потому, что всегда с пикой ходит... (с)
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19.05.2021 19:39 Відповісти
Кінцеву мету досягнено. Час залишати позиціі і рухатися глибоко на захід...
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19.05.2021 19:41 Відповісти
Ой ржу не могу с идиота, кретина и лохушки.....
Ваши "стороны ТГК" не смогли за 8 лет провести НИ ОДНОГО перемирия!
Х-й рашка и луганда ложили на ВСЕ ваши решения и гарантии!
Гарантии есть только те, которые украинские военные с помощью своего оружия могут обеспечить сами себе!
показати весь коментар
19.05.2021 19:43 Відповісти
Вау! Ще одне свєтіла зєкаманди вилізло! Люся ти лучшій! Стороны ТКГ подтвердили гарантии безопасности для работы КПВВ в Счастье и Золотом, – Арестович - Цензор.НЕТ 7563
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19.05.2021 19:46 Відповісти
Абдристович у своей репертуаре...Відкіля воно, дебільне, вилізло?...
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19.05.2021 20:56 Відповісти
"Глава МИД Германии Хайко Маас подтвердил решение США отказаться от санкций против рукокодства компании Nord Stream 2 Ag Матиаса Варнига, сообщает Reuters в среду, 19 мая.
"Существует президентский отказ в отношении компании Nord Stream 2 и ее генерального директора, который является гражданином Германии", - сообщил Маас.
Накануне сообщалось, что оператор СП-2 избежит американских санкций, в то время, как задействованные в строительстве корабли под них могут подпасть.
В Кремле позитивно восприняли эту информацию, но отметили, что конкретики по данному вопросу пока нет."
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19.05.2021 19:50 Відповісти
Ну, нарешті.
На безупинні кацапські обстріли звертати увагу не варто.
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19.05.2021 19:52 Відповісти
Тaки признали ОРДЛО стороной войны. Так они таки сепаратисты и война гражданская?! А Орда миротворец.
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19.05.2021 20:00 Відповісти
Давно пишу: "Закриють всі КПВВ! Ні пенсіонерки туризму! Нічого держава їм не винна! Вони її зрадили! Зрадникам пенсію не платять! Тільки після деокупації і перевірок на лояльність!"
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19.05.2021 20:03 Відповісти
отчислений в пенсионный фонд нет и пенсии нет
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19.05.2021 20:08 Відповісти
Тебе почули в росіянії,всі КПВВ закриті вже більше ніж рік,а пенсії йдуть на картки,і їх обналічують у Лугандоні за 10-15% від суми.
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19.05.2021 20:08 Відповісти
Питання до зеленського
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19.05.2021 20:12 Відповісти
3 млрд на місяць..це 10 млн доллярів відсотків в карман керівників лугандону...ЩОМІСЯЧНО!!!Це і зветься фінансування тероризму!
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19.05.2021 20:41 Відповісти
Арестовича перевірити на зв'язок з кацапською спецурою!
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19.05.2021 20:04 Відповісти
І Дугіна заодно, і Корчинського. Три кислих друга
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19.05.2021 21:39 Відповісти
Аґєстовічь...
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19.05.2021 20:13 Відповісти



тётя роза

@Anakoyher


После распада СССР у русских был шанс построить нормальную страну. Но русские никогда не упускают шанс упустить шанс.
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19.05.2021 21:33 Відповісти
Считайте количество выстрелов на месте убийства и были они совершены из запрещенного или разрешенного оружия. Проверяйте тщательно. Не все так однозначно
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20.05.2021 01:22 Відповісти
 
 