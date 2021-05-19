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Переведення пенсій на картки: у відділеннях "Укрпошти" відключають термінали сторонніх банків

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Переведення пенсій на картки: у відділеннях "Укрпошти" відключають термінали сторонніх банків

Пенсійний фонд та управління соцзахисту примушують пенсіонерів і людей з інвалідністю оформляти банківські картки для соцвиплат. "Укрпошта" створила гарячу лінію, куди можна поскаржитися на примус. Після збору інформації буде подано позов.

Про це повідомив директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем 30 квітня було озвучено рішення, що перехід пенсіонерів на картки - це суто добровільна справа і ніхто не має права порушувати права пенсіонерів, особливо в 96% населених пунктів України, де немає банків. Водночас прем'єр дав доручення "Укрпошті", Мінсоцполітики та Пенсійному фонду відпрацювати зміни до постанови №277.

"Але, на жаль, не всі вміють тримати слово. Пенсійний фонд і управління соцзахисту (хоча слово "соцзахист" тут явний тролінг пенсіонерів) за схемою "хочеш субсидію/пенсію - шуруй в банк" почали туди переводити навіть людей з інвалідністю. Коли я звернув на це увагу, сказали, що це "ексцеси на місцях". Коли ексцеси стали хвилею і такою тихою гібридною війною навіть не з "Укрпоштою", а з пенсіонерами і людьми з інвалідністю, я дав час до 17:00 сьогодні це виправити. Але виправлення не було, тому, щоб захистити людей похилого віку (мене в школі так учили) і тисячі робочих місць в "Укрпошті" - наша відповідь така:

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1) Від сьогодні, моїм наказом, вимикаються всі термінали сторонніх банків у відділеннях "Укрпошти". Там тепер стоятимуть тільки наші термінали. А там, де їх поки немає, можна отримати послуги через готівкові кошти. Так що, хто в селі залишився, той і обслуговує клієнтів.

2) Ми створюємо гарячу лінію (044) 354-52-73 або [email protected] для клієнтів, яких примушують до відкриття банківських рахунків, і після збору інформації будемо подавати колективний позов проти посадових осіб, які порушують Конституцію і Кримінальний Кодекс України. Всі, кого примушують перейти на банк для отримання пенсій та субсидій можуть звернутися за цим телефоном або на email", - пише Смілянський.

Він також нагадав, що Конституція передбачає право громадян на соціальний захист у старості, а примус їх відкривати рахунки в банках карається згідно з Кримінальним кодексом.

Також читайте: "Укрпошта" і далі доставлятиме пенсії в населені пункти, де немає відділень банків, - Шмигаль

Переведення пенсій на картки: у відділеннях Укрпошти відключають термінали сторонніх банків 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про переведення виплат пенсій на банківські картки: Перехід має відбуватися поступово і реалізовуватися як право людей, а не зобов'язання

Нагадаємо, глава "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські картки всіх пенсіонерів. З 1 вересня 2021 року планувалося перевести на банківські картки всіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи і тих, кому більше 80 років. У підсумку, Кабінет Міністрів схвалив постанову про проведення конкурсу на доставку пенсій та соціальних виплат в Україні. Після конкурсу, з 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним тільки для частини пенсіонерів. Зокрема, планується провести конкурсний відбір щодо виплати і доставки пенсій та грошової допомоги для операторів поштового зв'язку. Після конкурсу, з 1 вересня всіх пенсіонерів переведуть в уповноважений банк.

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має проходити поступово і реалізовуватися як право, а не зобов'язання людей.

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Топ коментарі
+18
Ти що -виборець Зеленського?!
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19.05.2021 20:27
+13
Внимательно почитайте закон. Это во-первых, а во-вторых, люди рады, что у них есть хоть какой-то магазин, даже если он нарушает законы, которые выполнить не возможно.

Нет, я понимаю, что наши 450 (сейчас чуть меньше) дебилов могут принять все что угодно, от отмены закона Ома, до внесения поправок в закон Всемирного тяготения.

Вот только независимо от их маразма ничего в реальной жизни не изменится.
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19.05.2021 20:46
+13
А ты понимаешь, что людям которым за 70 это не позубам. Ну прожили они жизнь без диджитализации. То что для тебя как два пальца об асфальт для них это неподсилу. Они даже не понимают каким боком карту в терминал сунуть, я уже не говорю как оплатить.
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19.05.2021 20:57
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Ну так "великэ будивництво" генерирует кеш, естественно, он оборачивается. И ковидный фонд куда-то тю-тю. Шоб ты понимал, тоже в кэш. Переведення пенсій на картки: у відділеннях "Укрпошти" відключають термінали сторонніх банків - Цензор.НЕТ 3911
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19.05.2021 21:19 Відповісти
...там брєш
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19.05.2021 22:29 Відповісти
До недавнего времени почта носила пенсии всем почти пенсам. И без проблем и по субботам в том числе. Случались накладки только в понедельник. Не успевали разнести кому выпало на воскресенье+понедельник кому выпал на его число. Примерно с 2005 г стали навязывать банки при оформлении пенсии. Потом почта сделала ошибку что отвоевала только инвалидов 1 группы и кому за 80. Стоило всех инвалидов 2 и 3 групп забрать. Есть такие на 2 что ничем не отличаются от 1 группы. Просто пенсия---это гарантированое бабло от государства, надёжная капитализация для банка. Там есть ещё мулька. Хлебанут родственники когда пенс уходит на небо не получив последнюю пенсию. там канитель на месяцы получить. А денежка то крутится--ото и вся интрига.
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19.05.2021 21:09 Відповісти
Его оказуется в школе учили защищать пожилых людей Переведення пенсій на картки: у відділеннях "Укрпошти" відключають термінали сторонніх банків - Цензор.НЕТ 9870 Переведення пенсій на картки: у відділеннях "Укрпошти" відключають термінали сторонніх банків - Цензор.НЕТ 8191
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19.05.2021 20:32 Відповісти
Та они все защищают пожилых людей: Бабушку бородатую, Ренату Ахметовну и т. д.
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19.05.2021 20:39 Відповісти
неа.... он ветеранам за продуктами ходил в магаз, с тех пор и возненавидел нал!)))
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19.05.2021 20:57 Відповісти
так тоді вчили, а зараз у підручниках ссилки на порносайти
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19.05.2021 21:14 Відповісти
Зелёные мрази - на себе экономить миллиарды бюджетных денег они не хотят. Надо добить неудобствами нищих стариков...Хотя, старики ,голосовавшие за ничтожеств , получают то, что заслужили.... Жрите, не обляпайтесь, дебилы....
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19.05.2021 20:42 Відповісти
тебе говорили что ты дятел конченый? сам голосовал за зелю, а на старичков пеняешь мразь.
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20.05.2021 17:07 Відповісти
У людей має бути вибір! Мої батьки-пенсіонери картки освоїли, але це Київ і тут оплата карткою майже всюди і банкомати на кожному кроці!
А якщо людям по селах вигідніше кеш, то чому їм мають забороняти це?
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19.05.2021 21:27 Відповісти
Гроші повинні працювати, а не лежать в матраці чи панчосі. Переведення пенсій на картки: у відділеннях "Укрпошти" відключають термінали сторонніх банків - Цензор.НЕТ 2641
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19.05.2021 22:27 Відповісти
З вами не зовсім погодяться ті, хто мав зарплатні/пенсійні картки в банку Надра...
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19.05.2021 22:32 Відповісти
Проблем нет.Иыалмд или нет все в банк
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19.05.2021 21:31 Відповісти
Взагалі УКРПОШТА і Приват тримають більшу частину комунальних платежів.
ОЩАДБАНК відстає від них в 2-3 рази. Можна сміло говорити, що йде війна за комунальні гроші. Там про людей не думають, лише про гроші.
Між іншим, зверніть увагу на приставку "АТ" перед ОЩАДБАНКОМ і все стане зрозумілим.
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19.05.2021 22:25 Відповісти
Сейчас ковырнули гнойник, который зрел десятилетия, а что делать с ним дальше, никто не знает.
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19.05.2021 22:31 Відповісти
В смысле "отключаются терминалы банков в отделениях Укрпочты" ??? С водой выплёскивают и ребёнка ? А если я хочу карточкой за отправку письма заплатить, тогда что ?

Или я пост директора Укрпочты не так понял ?
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19.05.2021 23:05 Відповісти
Срана укрпошта, сьогодні стояв 40 хв., щоб отримати посилку, бо пєнсіонєри оплачують комуналку.
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19.05.2021 23:20 Відповісти
Тупий манагер Укрпошти, що він несе?
"принуждение их открывать счета в банках карается согласно Уголовному кодексу"

За кілька років все, на що він спромігся, це змінити логотип. А пошта така сама тупа, як і була. Ненавиджу, коли мої посилки з Китаю перехоплює не Нова пошта, а укр.
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19.05.2021 23:22 Відповісти
Смілянський воює за свою зарплатню, йому до одного місця інваліди та пенсіонери.
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20.05.2021 08:49 Відповісти
у нас водворе до сих пор работает нелегальная разливайка! в цирке тиграм не докладывают Мяса!!!
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20.05.2021 09:48 Відповісти
Прогрес - він йде , і його не зупинити !
Переведення пенсій на картки: у відділеннях "Укрпошти" відключають термінали сторонніх банків - Цензор.НЕТ 5543
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20.05.2021 10:58 Відповісти
У мене мати пішла на пенсію у п'ятьдесят років через шкідливе виробництво. Коліна вже тоді почали боліти і ніяке лікування не допомагало. Зараз їй 75 і вона вже більше десяти років не виходить за ворота. Ноги стали "колесом", по двору ходить з табуреткою, а по хаті їздить на інвалідному кріслі. Групи інвалідності, тим більше першої у неї не має. А для того щоб оформити банківську картку потрібно бабу везти на таксі разом з табуреткою в банк, а потім ще раз туди тягти, щоб її одержати.
До речі в її провулку мешкає шість пенсіонерок, з них тільки двоє можуть самі сходити в магазин чи на пошту.
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20.05.2021 11:24 Відповісти
УкрыинцI, ви такi простi. як дверi, Это все надо только для одного-СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. Шо той Смилян. что другие, все хотят данных!!! Смилян загнул цену-увольте его, он госслужащий! Борьба идет только за персональные данные. В этом мире князь тьмы дает власть кому хочет. и дал он ее тому.кто в смартфончик пальчиком любит тыкать. Уволили Степанова, за то,что он плохо вакцинировал. Держись,Ю Степанов, ТЫ МОЛОДЕЦ. А вот Ляшко нас вакцинирует, выполнит задачу тьмы. Эта фам еще в Повести вр.лет упоминается...
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20.05.2021 12:38 Відповісти
") С сегодняшнего дня, моим приказом, выключаются все терминалы сторонних банков в отделениях "Укрпошты"
Люди добрые!
Кто-то может мне объяснить, в чём польза отключения терминалов?
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20.05.2021 18:17 Відповісти
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