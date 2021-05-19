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Комітет Конгресу США схвалив акт, який забороняє визнавати Крим територією РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Комітет Конгресу США схвалив акт, який забороняє визнавати Крим територією РФ

Комітет з питань закордонних справ Палати представників США розглянув та рекомендував для ухвалення нижній палаті законопроєкт H.R.922 - Акт заборони для уряду США визнавати заяви РФ про суверенітет над Кримом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Акт про невизнання анексії Криму (скорочена назва документа – ред.) – це життєво важливе законодавство, яке забороняє уряду Сполучених Штатів здійснювати будь-які дії або розширювати будь-яку допомогу, яка означала би визнання претензій Росії на суверенітет над Кримом", - заявив у цьому зв’язку голова комітету Грегорі Мікс. Він підкреслив, що дії Кремля, який у 2014 році розв’язав збройну агресію проти України, не можуть бути визнані Сполученими Штатами Америки.

Автор законопроєкту конгресмен Джеральд Коноллі підкреслив, що попри опір США намірам Путіна розширити російський вплив, у тому числі шляхом санкцій, амбіції кремлівського лідера не зменшилися. "Саме тому цей законодавчий акт є важливим кроком і висловленням позиції Конгресу США", - зауважив Коноллі. Він нагадав, що норма про невизнання анексії Криму була прописана раніше в щорічних оборонних бюджетах США, однак зараз вона встановлюється окремим законом.

Читайте також: У Конгресі США ініціювали законодавчу заборону визнання Криму російською територією

Співавтор законопроєкту Стів Чабо наголосив на своєчасності розгляду цієї законодавчої ініціативи в Конгресі з огляду на те, що РФ зосередила близько 80 тисяч військ вздовж українського кордону. "Дозвольте мені чітко заявити: Сполучені Штати і світ ніколи не мають визнавати незаконної анексії Путіним Криму – так само як і його амбіцій повернути собі частини колишньої радянської імперії", - заявив конгресмен.

Нагадуємо, проєкт закону H.R.922 щодо заборони для уряду США визнавати заяви РФ про суверенітет над Кримом був внесений на розгляд до Палати представників 8 лютого 2021 року. Для набуття чинності як законом документ має також бути затверджений Сенатом і підписаний президентом США.

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Топ коментарі
+18
Дело Джексонов и Веников живет и дай Бог будет процветать в далеком будущем
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19.05.2021 21:52
+18
КРЫСЫчане, с чем вас, ублюдков и поздравляю. Від усієї щирою української душі. Комитет Конгресса США одобрил акт, запрещающий признавать Крым территорией РФ - Цензор.НЕТ 4213
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19.05.2021 21:58
+15
Вот это супер-новость! Теперь любая падла "крымнаш" вне закона.
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19.05.2021 21:58
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Дело Джексонов и Веников живет и дай Бог будет процветать в далеком будущем
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19.05.2021 21:52 Відповісти
Вот это супер-новость! Теперь любая падла "крымнаш" вне закона.
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19.05.2021 21:58 Відповісти
Не спішіть. Попереду ще сенат і підписання законопроекту Президентом США. Вірю що незабаром це станеться, але не спішіть.
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19.05.2021 22:18 Відповісти
Комитет Конгресса США одобрил акт, запрещающий признавать Крым территорией РФ - Цензор.НЕТ 5669Комитет Конгресса США одобрил акт, запрещающий признавать Крым территорией РФ - Цензор.НЕТ 4466
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19.05.2021 21:58 Відповісти
КРЫСЫчане, с чем вас, ублюдков и поздравляю. Від усієї щирою української душі. Комитет Конгресса США одобрил акт, запрещающий признавать Крым территорией РФ - Цензор.НЕТ 4213
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19.05.2021 21:58 Відповісти
Дай им Бог того чего они ждут с неба. И побольше и фракцию покрупнее. Комитет Конгресса США одобрил акт, запрещающий признавать Крым территорией РФ - Цензор.НЕТ 2797
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19.05.2021 22:04 Відповісти
Комитет Конгресса США одобрил акт, запрещающий признавать Крым территорией РФ - Цензор.НЕТ 2500
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19.05.2021 22:01 Відповісти
Это нормально... -- этим же Актом, априори, запрещается применять силу по противнику, находящемуся на территории Украины.
Я всех поздравляю с окончанием третьей мировой войны! *)
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19.05.2021 22:11 Відповісти
Ваша логика не понятно. Во-первых, не ясно, кто вообще говорил, что США будут применять военную силу. А во-вторых, как из данного Акта можно сделать вывод, что они ее не будут применять ее никогда?
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19.05.2021 22:44 Відповісти
"Акт о непризнании аннексии Крыма - это жизненно важное законодательство, запрещающее правительству Соединенных Штатов осуществлять какие-либо действия или расширять какую-либо помощь, которая означала бы признание претензий России на суверенитет над Крымом"
То есть: аннексия не признаётся -- её просто нет.
Это не моя логика...
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19.05.2021 22:56 Відповісти
Бросай уже бухать! Комітет Конгресу США схвалив акт, який забороняє визнавати Крим територією РФ - Цензор.НЕТ 8106 Комітет Конгресу США схвалив акт, який забороняє визнавати Крим територією РФ - Цензор.НЕТ 1978
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20.05.2021 01:54 Відповісти
Дуримар... Ты путаешь хер с пальцем...
Аннексию следует отличать от оккупации, которая сама по себе не влечёт изменения юридической принадлежности территории !
А это значит, что ни под каким соусом "узаконить" кацапам Крым не удастся !
А вот получить за это по зубам - всегда могут !
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20.05.2021 22:52 Відповісти
на террах нестран нато и стран неучастия в миротворции - от слова никогда
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19.05.2021 23:26 Відповісти
наверное пропустила прием таблеток
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19.05.2021 22:32 Відповісти
Степаныч!.. скажи гадалке, что она уволена!.. такой непотреб, тока на свалке нужен..
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19.05.2021 23:28 Відповісти
у неё гадательная железа испортилась
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19.05.2021 22:13 Відповісти
у крысаков должна земля гореть под ногами
и вода испаряться
когда они будут бежать из Крыма вперёд рогами
в надежде поскорей бы с и батся
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19.05.2021 22:14 Відповісти
Даже и без этого акта в США любое правительство не признало бы Крым рашенским.
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19.05.2021 22:15 Відповісти
Вы тупите, граждане!
Вот, что вы хотите: США признаёт, что Крым является украинской территорией оккупированной Россией. И оставляет за собой право, освободить территорию Украины от оккупации.
...а так -- всех вам соболезнований, тревожных взволнованностей и сильных возмущений...Понятно, чы не?
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19.05.2021 22:23 Відповісти
Безжалостный Байден опять заставляет карлика портить воздух в путенбункере. Есть подозрение что ответственного за вентиляцию путенбункера все-таки расстреляют.
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19.05.2021 22:27 Відповісти
Хорошо, шо ты там в бункере всё разнюхал... ...и к нам донёс! *)
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19.05.2021 22:52 Відповісти
Вам бы поменьше паникой заниматься, для этого бункерфюрер есть. Не надо рассуждать об освобождении захваченных территорий категориями обмена ядерными ударами. Уж очень пронафталиненным совком попахивает.
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19.05.2021 23:01 Відповісти
Уголовная ответственность за отрицание украинской принадлежности Крыма и российской агресии не помешала бы и Украине.
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19.05.2021 22:39 Відповісти
Уголовная ответственность -- не помешала бы и Украине. Ты сказал! *)
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19.05.2021 22:51 Відповісти
Америка знімає санкції з північного потоку.
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19.05.2021 23:16 Відповісти
Або знімає труси з московітів.
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19.05.2021 23:22 Відповісти
Ну так почему ннемцам нельзя покупать у рашки а Украине можно? Меня прям умиляют претензии ко всему миру и при этом электричество и херову тучу всего покупаем сами там. Может для начала самим перестать торговать а потом требовать от других. Наш презик даже фильмы продает, налоги с недвиги туда платит а другие что рыжие?
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19.05.2021 23:27 Відповісти
Папередники его занимались тем же самым , еще когда сегодняшний ,.презик,, был Наполеоном в кино
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20.05.2021 07:27 Відповісти
Законопроект H.R.922 - удар кремлёвскому педофилу в харю с носака.
Люблю Америку !
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19.05.2021 23:24 Відповісти
как это а что они до сих пор 7 лет делали?я в шоке Комітет Конгресу США схвалив акт, який забороняє визнавати Крим територією РФ - Цензор.НЕТ 6870
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19.05.2021 23:30 Відповісти
Это при Трампе-то что они делали ?
Путину подыгрывали, что же ещё.
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20.05.2021 00:20 Відповісти
 
 