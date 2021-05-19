УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
25328 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
3370 5
карантин (15303) Фінляндія (161) тест (246) COVID-19 (17015) коронавірус (16042)

Розроблений фінськими вченими тест на коронавірус дозволяє виявити зараження за 10 хвилин

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Розроблений фінськими вченими тест на коронавірус дозволяє виявити зараження за 10 хвилин

Учені з університету Хельсінкі розробили новий експрес-тест для діагностики коронавірусної інфекції.

Тест нового типу видає результат аналізу всього за десять хвилин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фінське видання Yle. За даними видання, тест визначає наявність коронавірусної інфекції майже з тією ж точністю, що й ПЛР-тести.

Зразок, взятий ватною паличкою з носа, поміщається в розчин, який містить антитіла, які розпізнають протеїни вірусу SARS-CoV-2. Вони об'єднуються, утворюючи молекулярний агрегат, який виявляється спеціальним зчитувальним пристроєм, здатним обробити за раз до 500 зразків.

Читайте також: "Це виключно маркетинговий хід", - Ляшко закликав громадян не робити тести на антитіла до коронавірусу без гострої потреби

Антигенний тест можна було б застосовувати в аеропортах і морських портах для тестування пасажирів. Розробники тесту пропонують використовувати його також у навчальних закладах.

За словами дослідника Юссі Хепойокі, цей експрес-тест також безпечний для людини, яка тестує, оскільки вірус інактивується при потраплянні в розчин.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо-то я не понимаю по-фински... ...у нас тут в каждом супермаркете тесты продаются -- 4 евр. примерно... -- 10 минут на всё-про-всё -- в домашних условиях.

Финики хотят второе первое место занять?, -- или:

Энто как же, вашу мать,

Извиняюсь, понимать?? (с)

*)
показати весь коментар
19.05.2021 22:34 Відповісти
Ага... -- вона оно шо: молекулярный агрегат, выявляемый специальным считывающим устройством, способным обработать за раз до 500 образцов.
Хоть названий статей больше не читай -- там же про совсем, про другое...*)
показати весь коментар
19.05.2021 22:39 Відповісти
шнель-тест і зелбст-тест дають багато помилкових результатів, тому пцр найнадійніший.
показати весь коментар
20.05.2021 00:08 Відповісти
"почти с той же точностью, что и ПЦР-тесты"
С точностью 50% можно выдавать результаты каждую секунду.
И даже образцы можно не брать.
показати весь коментар
20.05.2021 00:14 Відповісти
Ихний тест - это кубик от игры в "Кости" (Крепс)?
показати весь коментар
20.05.2021 04:55 Відповісти
 
 