Головні новини 19 травня: ТСК щодо "вагнерівців" не буде, Чаус опублікував нове відео

Рада відмовилася створити комісію для розслідування "вагнергейту", Аксьонов склав присягу депутата, Чаус опублікував нове відео - головні новини України 19 травня.

Рада не створила комісію для розслідування провалу спецоперації з "вагнерівцями"

За те, щоб створити ТСК, проголосували лише 97 депутатів при необхідних 150. "Слуги народу" при цьому діяли за вказівкою: "Провалюємо ТСК щодо вагнерівців Пороха і голосуємо нашу. ... Важливо не промахнутися", - писали їм у партійному чаті. І депутати СН "не промахнулися" підтримали створення ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади. "За" - 252 голоси.

Аксьонов склав присягу депутата

Церемонія вийшла яскрава: вийти на трибуну Аксьонов не зміг, тому що вона була заблокована опозицією, і промовляв текст присяги з парламентської ложі для гостей. Як це було - можна подивитися у фоторепортажі.

В СБУ повідомили, що у них немає підтвердження поширеної ЗМІ інформації про те, що Аксьонов нібито є громадянином РФ.

Тривають пристрасті навколо потенційного депутата Вірастюка: сьогодні ЦВК знову визнала його переможцем довиборів у 87-му окрузі.

Нове відео екссудді Чауса

Як і передбачав його адвокат, екссуддя-втікач видав нове звернення. Він каже, що готовий надати матеріали про людей, "причетних до викрадення у 2016".

Новий запис зараз вивчає СБУ.

З будинку коханки Януковича зняли арешт, з ексзаступника голови "Приватбанку" Яценка - браслет

Вищий антикорупційний суд зняв арешт з будинку Любові Полежай, яку в ЗМІ називають цивільною дружиною експрезидента-втікача Віктора Януковича. Арешт було накладено в 2015 році. Адвокати Полежай змогли переконати суд, що її зв'язок із Януковичем не може вважатися доведеним.

А колишній заступник голови "Приватбанку Володимир Яценко, якому в лютому не дали покинути країну на приватному літаку, більше не носить електронний браслет. Раніше Яценко вийшов із СІЗО, сплативши 52 млн грн застави.

"Укрпошта" проти банків

Термінали банків зникнуть із відділень "Укрпошти". Таким чином держпідприємство реагує на те, що банки нібито примушують пенсіонерів і людей з інвалідністю отримувати соцвиплати на картки, а не готівкою у поштових відділеннях.

Україна у фіналі Євробачення

Український гурт "Go_A" вийшов у фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021". Фінал заплановано на 22 травня, у ньому виступлять представники 26 країн.