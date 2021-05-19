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Росія (28488) Донбас (14568) Тристороння контактна група (743)

У Росії заявили, що Київ нібито заблокував роботу ТКГ з усіх питань

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Росії заявили, що Київ нібито заблокував роботу ТКГ з усіх питань

Українська сторона заблокувала обговорення всіх питань у роботі Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу.

Про це заявив повпред РФ в ТКГ Борис Гризлов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Умови мирного, невійськового врегулювання конфлікту Україна як і раніше тримає в секреті, а на пропозиції Донбасу не дає ні позитивної, ні негативної відповіді і всупереч прямим вимогам уникає прямого діалогу з Донбасом. Таким чином, з усіх питань робота заблокована", - сказав він журналістам за підсумками засідання контактної групи 19 травня.

Гризлов додав, що така позиція Києва "вкрай негативна і тільки погіршує ситуацію".

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"Він також поскаржився, що обстріли в Донбасі тривають, і напередодні засідання посилилися. Гризлов додав, що українська сторона відмовляється надавати представникам самопроголошених республік гарантії безпеки для відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок бойових дій", - повідомляє видання.

Нагадаємо, 18 травня відбулися відеоконференції робочих груп із питань безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи та економічної робочої групи Тристоронньої контактної групи.

За даними української делегації, учасники переговорів підтвердили додаткові гарантії безпеки для роботи КПВВ біля населених пунктів Щастя і Золоте з боку непідконтрольних Україні районів.

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Топ коментарі
+7
"вопреки прямым требованиям" - у своей жены требуй
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19.05.2021 22:39
+6
Уроды козлорылые.
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19.05.2021 22:37
+6
Paкeтний yдaр по російським АЕС: ветеран ЗСУ визвaв пeрeпoлoх в РФ заявою про відповідь України на нaпaд

В России заявили, что Киев якобы заблокировал работу ТКГ по всем вопросам - Цензор.НЕТ 222
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19.05.2021 22:47
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Росіі не потрібен Донбас,Росіі потрібна вся Україна ,принаймні в статусі країни-сателіта !!)))
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19.05.2021 22:36 Відповісти
Уроды козлорылые.
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19.05.2021 22:37 Відповісти
Війна,трива гібридна війна !!!)))
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19.05.2021 22:39 Відповісти
Найближча мета Росіі,це втюхати Даунбас з особливим(автономія)статусом в Україну ,для подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!!))
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19.05.2021 22:38 Відповісти
"вопреки прямым требованиям" - у своей жены требуй
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19.05.2021 22:39 Відповісти
Всі добре пам'ятають відповідь московитів на незалежність Ічкерії... То може і нам так "розблокувати мирні ініціативи" стосовно Донбасу, як кремляді це зробили в двох чеченських війнах?
Але, не залежно від того, що і хто пише, московити відчепляться від України лише коли зникнуть, бо без України вся їх "велич", "древня історія" і належність до європейської спільноти вільних народів - лише їхня фантазія, що базується на переписаній ними ж історії...
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19.05.2021 22:42 Відповісти
Саме так ,Україна,це наріжний камень Російської імперіі!!! Без України зникне "Русский мир",ця панівна ідеологія Московіі !!!)))
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19.05.2021 22:59 Відповісти
Геббельс от зависти в гробу переворачивается...
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19.05.2021 22:44 Відповісти
Підтримую
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19.05.2021 22:58 Відповісти
Плюсую. Еще каскад ГЭС на Волге... И нужность ядерного оружия сводится на ноль... И заявлять об этом открыто... Типа у нас нет таких ракет, но при необходимости мы их применим.)
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19.05.2021 23:44 Відповісти
Контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (Минская группа, Трёхсторонняя контактная группа, ТКГ) - группа уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России



Какой прямой диалог с Домбасом? Что он мелет? У Росії заявили, що Київ нібито заблокував роботу ТКГ з усіх питань - Цензор.НЕТ 7292
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20.05.2021 00:16 Відповісти
И кто на Домбассе выбирал этих "представителей"? Или вообще кого-либо там избирали?
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20.05.2021 10:29 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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20.05.2021 00:43 Відповісти
Лишнехромосомный клоун У Росії заявили, що Київ нібито заблокував роботу ТКГ з усіх питань - Цензор.НЕТ 5559
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20.05.2021 01:48 Відповісти
"Условия мирного, невоенного урегулирования конфликта Украина по-прежнему держит в секрете Источник: https://censor.net/ru/n3266358
какой тут СЕКРЕТ? 100 раз вам сказано: козломордые, валите с Донбасса со своим металлоломом! И все ---войны там больше не будет, никогда!
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20.05.2021 01:49 Відповісти
Внутри страны криминальные группы полиции деребанят и крышуют свои криминальные структуры, подождите ииюм не до решения конфликтов ещё внутри не все украдено
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20.05.2021 08:28 Відповісти
 
 