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Новини Політика України
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Зеленський (10456) Слуга народу (2164) Корнієнко (558)

Зеленський виконав 28% передвиборчих обіцянок, 56% - у процесі виконання, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова партії "Слуга народу", народний депутат Олександр Корнієнко назвав основні досягнення Володимира Зеленського за два роки на посаді президента України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.

"28% обіцянок виконано, 56% - у процесі виконання. Таким чином є потенціал збільшити до 80% кількість виконаних обіцянок", - зазначив Корнієнко.

"Я думаю, що це дуже велика цифра для української політики і українських політиків. Зокрема це пояснює, чому попередні президенти отримували таку недовіру наприкінці терміну, не виконуючи те, що обіцяли", - додав нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський завтра на ДП "Антонов" проведе пресконференцію за підсумками двох років президентства, - ОП (оновлено)

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Топ коментарі
+71
Це наскільки треба бути паскудою істотою, щоб не надати прямий наказ врятувавти. Ти, блядь, якийсь головнокомандувач. Ми під вогнем старались всіх 200-х забрати, щоб батьки могли поховати. Я не уявляю, як це, коли тебе лишили стікати кров'ю. Мерзота кончена!

Зеленский выполнил 28% предвыборных обещаний, 56% - в процессе выполнения, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5157
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19.05.2021 23:34
+64
"Я вам ничего не должен" - обещание выполнено на 200%!!!
Зеленский выполнил 28% предвыборных обещаний, 56% - в процессе выполнения, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3234
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19.05.2021 23:34
+58
Уменьшил тарифы, закончил войну, всех вакцинировал, кортежи нах, дачи деткам отдал - явно больше чем 28% выполнено.

Порохоботка корниенко наговаривает.
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19.05.2021 23:42
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еще не віпустил, дела еще пересмотрят
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20.05.2021 11:39 Відповісти
Дурень думкою багатіє та інших дурнів тішить.
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20.05.2021 08:47 Відповісти
Корабельна сосна говорить про 28% виконаних обіцянок, а ВаЗелиновий каже, що нічого не обіцяв! Зеленський виконав 28% передвиборчих обіцянок, 56% - у процесі виконання, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3582 Кому (нікОму) вірити?
Кіздять, що дихають!
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20.05.2021 08:53 Відповісти
чего по пьне не ляпнешь !!!!
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20.05.2021 08:55 Відповісти
Куплю собі портрет президента (поки що) Зеленського і буду пісяти на нього кожен день, щоб рейтинг в гаранта зростав.
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20.05.2021 08:57 Відповісти
100% обещаний выполнено для 25% которые в 2019 голосовали. А мы вас предупреждали что так будет...
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20.05.2021 09:06 Відповісти
ЛОЖЬ и ЕЩЕ РАЗ ЛОЖЬ ----он НЕ ВЫПОЛНИЛ НИЧЕГО !!!
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20.05.2021 09:06 Відповісти
На выборах он ничего и не обещал!
28% от ничего = ??
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20.05.2021 09:17 Відповісти
СРАЗУ ХОЧУ ЗАВЕРИТЬ - ИДУ НА ОДИН СРОК...
Значит верить тебе - себя не уважать!
Достаточно этой, уже брехливой обицянке, чтобы уже не верить этому человеку

Другие 56% обицянок пусть лучше НЕ выполняет. Так как оно выполняет, украинцам становится только хуже!
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20.05.2021 09:31 Відповісти
Сядут усе !
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20.05.2021 09:35 Відповісти
Я вам ничего не обещал
Ні обіцянок, ні пробачень

Еще будучи кандидатом, Вова, развешал бигборды с такими "крылатыми" фразами.
Еще тогда "прощупывал" недолугих на реакцию, еще тогда плевал им в лицо. Схавали...
Пошли проголосовали.... аж 73% их оказались, согласных с этими "тезисами"
Чему теперь удивляться?
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20.05.2021 09:37 Відповісти
Я вам ничего не обещал
Ні обіцянок, ні пробачень

Ідіть у сраку
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20.05.2021 09:56 Відповісти
Ваш зеленский наработал даже не один фонарный столб)! Оч надеюсь шо эта падло не сбежит, и мы увидем 100% этого дерьма на соответствующей ему высоте !
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20.05.2021 09:59 Відповісти
Це - не президент, це - гидота. Брехлива і самовпевнена.
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20.05.2021 10:03 Відповісти
Есть понятие существенные обязательства, а есть сопутствующие им. Вот этим подменом понятий и будут слуги тереть по ушам , пока идет распродажа страны.
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20.05.2021 10:05 Відповісти
Так він особливо не виконав ані суттєвих, ані не суттєвих обіцянок. Навіть від кортежу і держдач не відмовився!
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20.05.2021 10:06 Відповісти
Соромно, що в нашій країні стільки людей проголосували за це чмо. Але цікава річ - кого зараз не питаю, всі як один: я за нього не голосував.
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20.05.2021 10:06 Відповісти
что они там пьют и нюхают, если у них постоянные глюки - от наличия каких-то реформ до выполнения обещаний...
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20.05.2021 10:09 Відповісти
Особенно хорошо выполняет обещание по подоланню епохі бідності , брехні і коррупції,снизив субсидии с 15 до 20% от дохода,в то время когда минимальная пенсия нищенская, а так же по открытию рынка Земли, по которому хозяином Земли будет не население , а сам Зеленский со своими подельниками, тут хотя бы 1 Га дали купить, а если и купиш то латифундисты засыпят вокруг все песцицыдами и люди повымерают , как пчелы , а смами упакуют Землю по 100 га на подставных лиц, и оформлят кредит в банке, а деньги пустят на обнал , банк Землю заберет и продаст своему агрохолдинку в том числе офшорному, а тем же АТОшникам, по 2, 5 га, да и всему народу, который содержал Зеленского в Феофонии , когда сам померал от пандемии ни чего не получит, как с рынком банковских услуг, ты туда деньги даешь, а назад ни чего не получаешь, верней тебе дают но из бюджета, который тем же народом и наполняется, так что это за рынки, вы сначала рынки организуйте, а потом пролавайте и то толко свое, а не народа.
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20.05.2021 10:27 Відповісти
верим!!!!!! клоуну - верим!!!!!!
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20.05.2021 10:31 Відповісти
...що скоро лапті сплетеш !!!!!
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20.05.2021 11:27 Відповісти
он не клоун, он комик)))))
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20.05.2021 11:43 Відповісти
"Я НЕ СМОГУ СОДЕРЖАТЬ РЕБЕНКА НА ЗАРПЛАТУ 36 ТЫС. ГРН"...
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20.05.2021 10:31 Відповісти
ЗЕ=ПЕ
Чекаю " Жму і абнімаю"...
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20.05.2021 10:33 Відповісти
28% зі 100% для будь-якого студента у цивілізованому університеті означає автоматичне відрахування! Тому цей - все, заносіть наступного.
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20.05.2021 10:36 Відповісти
Обіцянки-цяцянки. Дякувати лохам 73%, Вальдемар і його найближчі корефани по обсиранню України, бо в армії вони не служили і не є коришами по службі, накосили собі бабосів і вже є скритими мільярдерами. А що ж нарід? А нарід допоміг їм у цьому, коли як обкурені дурні бігли на вибори, "аби не Порошенко" і повторювали придуману для них брехню на телеканалі 1+1 медведчука-коломойського-зеленського: "Свинарчуки", "мародер", "барига", "Вальцман", "Ротердан +", "зубожіння"... і зараз точно мають те, про що кричали в одній маленькій, гундосній, україноненависній і брехливій особі. І ніяк ту особу не внинуть, бо забрали останній інструмент - пармамент, де також дали йому космічну більшість, як вони називають монобільшість. Хавайте дебілята, це ваша карма. А кричали, що Порошенко за 5 років не зміг щось зробити. Я дивуюся, як при відсутності коаліції, та при 73% такого сміття він зробив таке чудо. А якби йому таку монобільшість? Але то вже мрії, такого нарід собі не позволить.
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20.05.2021 11:02 Відповісти
Нас спасает лишь то, что политики не выполняют своих обещаний - иначе страна давно бы уже обанкротилась. Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»
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20.05.2021 11:16 Відповісти
А що він виконав
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20.05.2021 11:25 Відповісти
Радует лишь факт того, что после выполнения всего обещаного, от зебилья не останется камня на камне.
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20.05.2021 11:48 Відповісти
tZE
2 года Зеленского .Только цифры.

Социальная политика

Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%

Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Демография

Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%

Экология

Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.

Здравоохранение

По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.

Экономика

Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)

Финансы

Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
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20.05.2021 11:59 Відповісти
Фейк для упоротых дебилов.
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20.05.2021 12:07 Відповісти
Ждем когда он разберется с местными брехунами.
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20.05.2021 12:09 Відповісти
Зеленський виконав 28% передвиборчих обіцянок, 56% - у процесі виконання, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2617 Зеленський виконав 28% передвиборчих обіцянок, 56% - у процесі виконання, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2617 Зеленський виконав 28% передвиборчих обіцянок, 56% - у процесі виконання, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2617
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20.05.2021 12:27 Відповісти
Ещё 56% ресурсов страны не хватит
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20.05.2021 18:08 Відповісти
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