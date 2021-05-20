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Зеленський виконав 28% передвиборчих обіцянок, 56% - у процесі виконання, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова партії "Слуга народу", народний депутат Олександр Корнієнко назвав основні досягнення Володимира Зеленського за два роки на посаді президента України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.
"28% обіцянок виконано, 56% - у процесі виконання. Таким чином є потенціал збільшити до 80% кількість виконаних обіцянок", - зазначив Корнієнко.
"Я думаю, що це дуже велика цифра для української політики і українських політиків. Зокрема це пояснює, чому попередні президенти отримували таку недовіру наприкінці терміну, не виконуючи те, що обіцяли", - додав нардеп.
Топ коментарі
+71 Voc Vox
показати весь коментар19.05.2021 23:34
+64 Small Jerboa
показати весь коментар19.05.2021 23:34
+58 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар19.05.2021 23:42
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Будь ласка, зачекайте...
Кіздять, що дихають!
28% от ничего = ??
Значит верить тебе - себя не уважать!
Достаточно этой, уже брехливой обицянке, чтобы уже не верить этому человеку
Другие 56% обицянок пусть лучше НЕ выполняет. Так как оно выполняет, украинцам становится только хуже!
Ні обіцянок, ні пробачень
Еще будучи кандидатом, Вова, развешал бигборды с такими "крылатыми" фразами.
Еще тогда "прощупывал" недолугих на реакцию, еще тогда плевал им в лицо. Схавали...
Пошли проголосовали.... аж 73% их оказались, согласных с этими "тезисами"
Чему теперь удивляться?
Ні обіцянок, ні пробачень
Ідіть у сраку
Чекаю " Жму і абнімаю"...
2 года Зеленского .Только цифры.
Социальная политика
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.
Здравоохранение
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен