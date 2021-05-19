УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
25328 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я
3584 51
вакцина (3417) карантин (15303) COVID-19 (17015) коронавірус (16042)

В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський

В Україні колективний імунітет населення до коронавірусу буде сформовано за рахунок людей, які перехворіли на COVID-19, а не за рахунок вакцинованих, оскільки їхня кількість занадто мала.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів лікар-імунолог Андрій Волянський, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ми вакцинували лише близько мільйона доз. Це не просто мало, це мізерно мало. Ми рухаємося до природного захисту суспільства значно швидше, ніж за допомогою вакцинації ... Ця кількість вакцинованих не бере участі у створенні колективного захисту суспільства. Це важливо для вакцинованих, тому що вакцинація рятує їх від захворювання і від абсолютно реальної смерті. Але не вносить свій внесок у створення колективного захисту, тому що, умовно кажучи, сьогодні 40% вже перехворіли і мають природний захист, і лише 2,5% вакциновані однією дозою", - пояснив лікар.

Як зазначив Волянський, така ситуація - "це, безумовно, погано, тому що ми втрачаємо життя, на цьому шляху створення природного захисту багато смертельних втрат".

Читайте також: Даю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко

"А, наприклад, в Ізраїлі чи Великій Британії вже створено колективний захист, зокрема завдяки вакцинації, і епідемія практично зупинена", - додав він.

Нагадаємо, 19 088 осіб були щеплені проти COVID-19 за добу 18 травня 2021 року в Україні. 957 346 осіб щеплені від початку  прищеплювальної кампанії, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 37 526 осіб.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+8
В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 7433
показати весь коментар
20.05.2021 00:09
+3
Скорее, выживших... В Украине коллективный иммунитет к COVID-19 будет сформирован скорее за счет переболевших, а не вакцинированных, - врач-иммунолог Волянский - Цензор.НЕТ 2046
показати весь коментар
19.05.2021 23:46
+2
І це є добре. Природній відбір робить популяцію сильнішою.😁 Жаль тільки що він мозку не добавляє. ( прівєт, мудрий нарід) 🙂
показати весь коментар
19.05.2021 23:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скорее, выживших... В Украине коллективный иммунитет к COVID-19 будет сформирован скорее за счет переболевших, а не вакцинированных, - врач-иммунолог Волянский - Цензор.НЕТ 2046
показати весь коментар
19.05.2021 23:46 Відповісти
Гончаренко сьогодні у Ганапольського сказав, що в Україні привиті усі наявні на території КИТАЙЦІ вакцино., що поставив Китай. Китай через посольства складав списки і товаріщі вже вакциновані.
показати весь коментар
19.05.2021 23:52 Відповісти
І це є добре. Природній відбір робить популяцію сильнішою.😁 Жаль тільки що він мозку не добавляє. ( прівєт, мудрий нарід) 🙂
показати весь коментар
19.05.2021 23:57 Відповісти
А шо єсть вибір.
показати весь коментар
20.05.2021 00:04 Відповісти
За счет умерших!
показати весь коментар
20.05.2021 00:07 Відповісти
В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 7433
показати весь коментар
20.05.2021 00:09 Відповісти
Если иммунитет сформировался на власть, то на ковид - тем более.
Разом нас багато.
показати весь коментар
20.05.2021 02:10 Відповісти
Разом нас багато!
В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 2544
показати весь коментар
20.05.2021 07:50 Відповісти
Не болеть опасно для здоровья. Закалка это та же легкая форма заболевания и как следствие укрепления имунитетта и здоровья. Имунитет тренируют а не оберегают в тепличных условиях .
показати весь коментар
20.05.2021 07:25 Відповісти
Вот вакцины его как раз и тренируют.
показати весь коментар
20.05.2021 08:15 Відповісти
імунітет тренують здоровим способом життя і (іноді) зустрічами з хворобами, чого ще ніхто не уникав
а ти пишеш маячню, шістка фармацевтичної мафії
показати весь коментар
20.05.2021 11:03 Відповісти
Наші пращури вели здоровий спосіб життя, харчувалися без хімії та ГМО, багато рухалися. І вмирали від епідемій. Так що маячню пишеш ти.
показати весь коментар
20.05.2021 11:50 Відповісти
"вмирали від епідемій"

від яких це епідемій вмирали НАШІ пращури? давай конкретну статистику
показати весь коментар
20.05.2021 12:00 Відповісти
Це ти під дурника косиш ч дійсно таким і є? Ти вважаєш, що в минулому не було жодної епідемії? Тоді з тобою нема чого розмовляти.
показати весь коментар
20.05.2021 13:27 Відповісти
звичайно, були епідемії: через антисанітарію та відсутність антибіотиків в першу чергу
показати весь коментар
20.05.2021 14:36 Відповісти
Тобто тренований імунітет, по-твоєму, гарно працює проти вірусів та бактерій, але нічого не може зробити з "антисанітарією"? В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 5007 А ще, крім антисептиків йому і антибіотики потрібні... Ну ти й академік...
показати весь коментар
20.05.2021 15:26 Відповісти
може, але не все

імунітет - це обмежена за своєю ефективністю система
його спроможність захищати організм зменшують різні фактори

приклад: якшо ти забудеш один раз помити руки після вулиці, нічого з тобою не буде, але якщо ти будеш регулярно пити воду з туалетного бачку, то дуже скоро захворієш

ти це все добре знаєш, але без маніпуляцій твої брехливі тези дуже швидко розсипляться
показати весь коментар
20.05.2021 17:13 Відповісти
Ні хріна ті фактори імунітет не зменшують. Потрапляння в шлунково-кишковий тракт бактерій з рук або води - процес ймовірностний. Можна і одного разу не помити руки і вистачить для зараження, а буває люди тижнями не миють і нічого. І розлад шлунку там більше залежить не від імунітету, а від кислотності шлункового соку, від наявності там води або їжі та від кишковох мікробіоти.
Звідки беруться такі тупі антиваксери, як ти? Мабуть, ти багато уроків в школі пропускав, бо багато хворів в дитинстві... Імунітет тренував... В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 798
показати весь коментар
20.05.2021 17:24 Відповісти
пальцем в небо, телепню
взагалі не хворію, про що тобі, уколота наркоманиста потороч, тільки мріяти В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 9059
показати весь коментар
20.05.2021 17:43 Відповісти
Знову ти брешеш. Нижче ти сам просиш, щоб тобі печиво з полички подали... В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 6724
показати весь коментар
20.05.2021 17:46 Відповісти
Ось, можеш у цього персонажа спитати.
Павло Вільний 68791e8d

ну як завжди з будь-якою хворобою, чи це щось нове?
20.05.2021 11:05
Мабуть, він щось знає про хвороби минулого, як гадаєш?
показати весь коментар
20.05.2021 13:36 Відповісти
"вмирати від епідемій" та "перехворіти на (якусь) інфекцію" - це не одне й те саме, не заходиш?
показати весь коментар
20.05.2021 14:35 Відповісти
Тебе обовязково треба пикою натовкти в твою брехню? Будь ласка
І ШО?

За счет умерших и выживших...
20.05.2021 08:36
Павло Вільний 68791e8d

ну як завжди з будь-якою хворобою, чи це щось нове?
20.05.2021 11:05
показати весь коментар
20.05.2021 15:16 Відповісти
ось, наприклад, чергова маніпуляція

люди - смертні істоти
чи це для тебе новина?
є звичайна смертність, а є смертність підвищена, від епідемій, які виникли завдяки певним обставинам

то ти будеш відповідати за свої слова, навівши хоча б один приклад того, як "Наші пращури вели здоровий спосіб життя, харчувалися без хімії та ГМО, багато рухалися. І вмирали від епідемій"?

чума в ті середньовічні часи, коли люди пили воду, в яку срали? та інші антисанітарні обставини?
показати весь коментар
20.05.2021 17:16 Відповісти
Ну, якщо ти таке косоруке, що сам нагуглити не можеш, то тримай хоч це. Може ти і вживаєш воду, в яку срали, але в Римі задовго до середніх віків був і водогін і каналізація.

Юстинианова чума (541-700 годы) - началась в Египте и охватила территорию всего цивилизованного мира того времени. Погибло около 100 миллионов человек, Византия потеряла примерно половину населения[14].
Чёрная смерть - сокрушительная пандемия 1346-1353 годов, начавшаяся в Восточном Китае и прошедшая по всей Европе в середине XIV века. По меткому замечанию Г. Гезера (1867), «чёрная смерть» если и уклонялась от обычной картины чумы, то это лишь потому, что она совмещала в себе все те явления, которые были порознь в различных чумных эпидемиях[15]. Погибло до 34 млн человек (треть населения Европы).
показати весь коментар
20.05.2021 17:31 Відповісти
"Погибло около 100 миллионов человек, Византия потеряла примерно половину населения[14].
Чёрная смерть - сокрушительная пандемия 1346-1353 годов, начавшаяся в Восточном Китае и прошедшая по всей Европе в середине XIV века. По меткому замечанию Г. Гезера (1867), «чёрная смерть» если и уклонялась от обычной картины чумы, то это лишь потому, что она совмещала в себе все те явления, которые были порознь в различных чумных эпидемиях[15]. Погибло до 34 млн человек (треть населения Европы)."

ну і якої якості воду пили ці люди?
показати весь коментар
20.05.2021 17:38 Відповісти
В основному з колодязів. Таку ж, як і 50-100 років до того, коли пандемії чуми не було. Але, щоб ти знав, чума через воду не передається.
показати весь коментар
20.05.2021 17:42 Відповісти
а як були справи з каналізацією?
показати весь коментар
20.05.2021 17:46 Відповісти
Ти крім біології і історію геть не знаєш... Погугли хоча б "велика клоака".
показати весь коментар
20.05.2021 17:51 Відповісти
епідемія призводить до мору, значної смертності, якої не було в попередні роки
не треба маніпулювати

хоча тобі за це платять
показати весь коментар
20.05.2021 14:40 Відповісти
8) епідемія - масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідної території за короткий проміжок часу;
Кодекс цивільного захисту України.

Коли знадеш там щось про мор - напиши з посиланням.
показати весь коментар
20.05.2021 15:20 Відповісти
то таке визначення немає жодного смислового навантаження
яка від нього користь? на що воно впливає? якщо хвороба не є небезпечною чи смертельною

це те саме, що маніпуляція ВООЗ з визначенням "пандемії", коли спочатку воно містило в собі хоча б якісь згадки про смертність від хвороби, але в 2009 році нашвидкоруч все змінили
показати весь коментар
20.05.2021 17:19 Відповісти
Никакого иммунитета не будет по причине,что антитела вырабатываются некоторое время после болезни или привывки.Помрут уязвимые к данной болезни и статистика улучшиться
показати весь коментар
20.05.2021 07:39 Відповісти
Во второй волне ковида летальность выше. И не только в Украине.
показати весь коментар
20.05.2021 08:17 Відповісти
антитіла взагалі не є гарантованою ознакою набутого імунітету, вони скоріше - побічний продукт певних процесів, які йдуть паралельно видужанню
"теорія антитіл" брехлива
показати весь коментар
20.05.2021 11:04 Відповісти
Коли це Ви стигли її спростувати? На якому симпозиумі?
показати весь коментар
20.05.2021 11:52 Відповісти
встигли
показати весь коментар
20.05.2021 11:52 Відповісти
для початку її ніхто достовірно не довів
показати весь коментар
20.05.2021 11:59 Відповісти
В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 71 . Вже досить давно ряд тяжких хвороб лікують введенням моноклональних химерних антитіл, а ти немов тількі-но з печери виліз. Почитай про Георга Келера та Сезара Мільштейна. Вони ще в 1984 одержали Нобелівську премію за теорії щодо специфічності в розвитку і контролі імунної системи і відкриття принципу продукції моноклональних антитіл.
показати весь коментар
20.05.2021 13:34 Відповісти
та мені все одно на "аргументи" гнійного фактчекера, який матір за 30 срібняків продав
показати весь коментар
20.05.2021 14:37 Відповісти
Що, вкакався? Але як же ти намагаєшся при цьому гордовито тримати голову! В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 7247
показати весь коментар
20.05.2021 15:22 Відповісти
О, кацап Павло Вільний 68791e8d, він же Пацюк Олег знов включив свій кацапський матюгальник...
показати весь коментар
20.05.2021 17:35 Відповісти
візьми з полички печиво В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 6478
показати весь коментар
20.05.2021 17:40 Відповісти
Ти вже так ослаб, що сам печиво взяти неспроможний... Таки правда, що ти багато хворів. В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 973
показати весь коментар
20.05.2021 17:44 Відповісти
так, нічого тобі не залишається, як приписувати іншим свої хворі фантазії
показати весь коментар
20.05.2021 17:47 Відповісти
а те, що не є доведеним, не є фактом, спростовувати непотрібно
показати весь коментар
20.05.2021 12:01 Відповісти
За счет умерших и выживших...
показати весь коментар
20.05.2021 08:36 Відповісти
ну як завжди з будь-якою хворобою, чи це щось нове?
показати весь коментар
20.05.2021 11:05 Відповісти
 
 