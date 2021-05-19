В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Україні колективний імунітет населення до коронавірусу буде сформовано за рахунок людей, які перехворіли на COVID-19, а не за рахунок вакцинованих, оскільки їхня кількість занадто мала.
Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів лікар-імунолог Андрій Волянський, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні ми вакцинували лише близько мільйона доз. Це не просто мало, це мізерно мало. Ми рухаємося до природного захисту суспільства значно швидше, ніж за допомогою вакцинації ... Ця кількість вакцинованих не бере участі у створенні колективного захисту суспільства. Це важливо для вакцинованих, тому що вакцинація рятує їх від захворювання і від абсолютно реальної смерті. Але не вносить свій внесок у створення колективного захисту, тому що, умовно кажучи, сьогодні 40% вже перехворіли і мають природний захист, і лише 2,5% вакциновані однією дозою", - пояснив лікар.
Як зазначив Волянський, така ситуація - "це, безумовно, погано, тому що ми втрачаємо життя, на цьому шляху створення природного захисту багато смертельних втрат".
"А, наприклад, в Ізраїлі чи Великій Британії вже створено колективний захист, зокрема завдяки вакцинації, і епідемія практично зупинена", - додав він.
Нагадаємо, 19 088 осіб були щеплені проти COVID-19 за добу 18 травня 2021 року в Україні. 957 346 осіб щеплені від початку прищеплювальної кампанії, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 37 526 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Разом нас багато.
а ти пишеш маячню, шістка фармацевтичної мафії
від яких це епідемій вмирали НАШІ пращури? давай конкретну статистику
імунітет - це обмежена за своєю ефективністю система
його спроможність захищати організм зменшують різні фактори
приклад: якшо ти забудеш один раз помити руки після вулиці, нічого з тобою не буде, але якщо ти будеш регулярно пити воду з туалетного бачку, то дуже скоро захворієш
ти це все добре знаєш, але без маніпуляцій твої брехливі тези дуже швидко розсипляться
Звідки беруться такі тупі антиваксери, як ти? Мабуть, ти багато уроків в школі пропускав, бо багато хворів в дитинстві... Імунітет тренував...
взагалі не хворію, про що тобі, уколота наркоманиста потороч, тільки мріяти
Павло Вільний 68791e8d
ну як завжди з будь-якою хворобою, чи це щось нове?
20.05.2021 11:05
Мабуть, він щось знає про хвороби минулого, як гадаєш?
І ШО?
За счет умерших и выживших...
20.05.2021 08:36
Павло Вільний 68791e8d
ну як завжди з будь-якою хворобою, чи це щось нове?
20.05.2021 11:05
люди - смертні істоти
чи це для тебе новина?
є звичайна смертність, а є смертність підвищена, від епідемій, які виникли завдяки певним обставинам
то ти будеш відповідати за свої слова, навівши хоча б один приклад того, як "Наші пращури вели здоровий спосіб життя, харчувалися без хімії та ГМО, багато рухалися. І вмирали від епідемій"?
чума в ті середньовічні часи, коли люди пили воду, в яку срали? та інші антисанітарні обставини?
Юстинианова чума (541-700 годы) - началась в Египте и охватила территорию всего цивилизованного мира того времени. Погибло около 100 миллионов человек, Византия потеряла примерно половину населения[14].
Чёрная смерть - сокрушительная пандемия 1346-1353 годов, начавшаяся в Восточном Китае и прошедшая по всей Европе в середине XIV века. По меткому замечанию Г. Гезера (1867), «чёрная смерть» если и уклонялась от обычной картины чумы, то это лишь потому, что она совмещала в себе все те явления, которые были порознь в различных чумных эпидемиях[15]. Погибло до 34 млн человек (треть населения Европы).
Чёрная смерть - сокрушительная пандемия 1346-1353 годов, начавшаяся в Восточном Китае и прошедшая по всей Европе в середине XIV века. По меткому замечанию Г. Гезера (1867), «чёрная смерть» если и уклонялась от обычной картины чумы, то это лишь потому, что она совмещала в себе все те явления, которые были порознь в различных чумных эпидемиях[15]. Погибло до 34 млн человек (треть населения Европы)."
ну і якої якості воду пили ці люди?
не треба маніпулювати
хоча тобі за це платять
Кодекс цивільного захисту України.
Коли знадеш там щось про мор - напиши з посиланням.
яка від нього користь? на що воно впливає? якщо хвороба не є небезпечною чи смертельною
це те саме, що маніпуляція ВООЗ з визначенням "пандемії", коли спочатку воно містило в собі хоча б якісь згадки про смертність від хвороби, але в 2009 році нашвидкоруч все змінили
"теорія антитіл" брехлива