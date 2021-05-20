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Новини Політика України
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Порошенко (9203) Європейська Солідарність (797) Антоненко Андрій (228)

Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом. ФОТО

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко відвідав Андрія Антоненка, який перебуває під домашнім арештом. Після рішення суду про зміну запобіжного заходу Порошенко телефонував "Ріффмастеру" і домовився про зустріч.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Я тут не просто як громадянин, як людина, яка дуже симпатизує Андрію. Я тут як п’ятий Президент, як Верховний Головнокомандувач, який має стати на захист українського воїна. Бо не всі знають про ту величезну роль, яку Андрій зіграв у процесі створення Сил спеціальних операцій. Я пишаюся, що під Указом про створення ССО як окремого виду Збройних Сил України стоїть мій підпис. Я пишаюся нашими спецпризначенцями, нашими воїнами, які вже під час збройної агресії виконували найскладніші завдання", – говорить Порошенко.

Порошенко наголосив, що правда обов’язково переможе, а ті, хто незаконно ув’язнив Антоненка, будуть за це відповідати.

Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом 01

"Ми доведемо, що це був злочин. І вони точно будуть відповідати за кожен із 500 днів, коли Ріффмастер був запроторений за грати. І вони будуть притягнені до відповідальності за ці злочини – і стосовно Андрія, і стосовно Юлії Кузьменко. Вона, до речі, блискуче працювала разом з Марією Іоновою, перебуваючи у Києві, на 50 окрузі Донеччини", – нагадав п’ятий Президент.

Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом 02

"Сьогодні гарний день, коли я можу потиснути руку Андрію вдома, але наступного разу давайте домовимося, щоб ми це зробили на вулиці і у нас, коли буде можливість зняти браслет. Україна має побачити, що ми своїх не кидаємо. Правда завжди перемагає", – наголосив Порошенко.

Читайте також: Ухвала про пом'якшення запобіжного заходу Антоненку не пояснює справжніх мотивів, чому його так довго тримали під вартою, - адвокат

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Топ коментарі
+41
Так то Порошенко клятый Авакова министром оставил? От оно че.
И как успевает кругом, - еще и в лифтах ссать)
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19.05.2021 23:56
+34
дурик, у Порошенка была коалиция и Аваков одно из ее условий.
А у зюзи полный контроль над фракцией и ВР. Разницу понимаеш?
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20.05.2021 00:08
+31
Недалёк тот день когда будут бежать из Украины Зеленский с подельниками быстрее Януковича, только скрываться уже негде будет.
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19.05.2021 23:58
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Сторінка 2 з 2
Чорновіл, Лук'яненко, Дзюба, Горинь - такі самі, як і Стус, сиділи в одному бараці всі, до речі... Ти взагалі в історії не шариш, чи що?
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20.05.2021 11:40 Відповісти
Сиділи...Разом...Можлива...Але Стус не маскувався під комуняку щоби бути дісидентом.
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20.05.2021 15:03 Відповісти
Типу Чорновіл, Лук'яненко, Дзюба, Горинь маскувалися? Ну-ну... Якщо не розбираєшся в темі, то іноді краще жувати...
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20.05.2021 15:06 Відповісти
не.
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20.05.2021 18:27 Відповісти
Тем ни менее ответ кто убил Шеремета? - Похоже большинство уже волнует сильно меньше чем суета после вокруг дела.
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20.05.2021 01:41 Відповісти
Шеремата убил хло !
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20.05.2021 01:58 Відповісти
Путину тот Шеремет триста лет не нужен и никакой угрозы он для него не представлял, да вряд ли он вообще знал о его существовании, как, собственно, и большинство украинцев, а с ними и Антоненко с Кузьменко и Дугарь. Он раздражал Лукашенко ион белоруский журналист был, если кто его и заказал, то это белорусы. Ну и еще была версия о каких-то деньгах,.
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20.05.2021 02:16 Відповісти
Мне тоже кажется малоправдоподобной версия про дестабилизацию. Скорее поверю что этот журналист мог что то знать.
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20.05.2021 05:00 Відповісти
А Еріку хто вбив?
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20.05.2021 06:35 Відповісти
Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом - Цензор.НЕТ 2403
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20.05.2021 08:41 Відповісти
Ну є ж свідчення екс-кгбіста білоруського, що це Бацька!
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20.05.2021 09:29 Відповісти
зеленский подонок
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20.05.2021 02:10 Відповісти
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Зеленский Президент Украины!
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20.05.2021 07:55 Відповісти
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У трьох десятків найманих порохоботів в методичках написано інше
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20.05.2021 08:40 Відповісти
Янукович был такой же. это тоже в методичках "порохоботов". странно, что зебилы на их обоих молятся.
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20.05.2021 08:42 Відповісти
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Що сказати хотів?
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20.05.2021 08:54 Відповісти
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Оно само не знает, его цель гадить....
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20.05.2021 10:10 Відповісти
Белорусская журналистка Екатерина Андреева давно рассказала кто убил Шеремета....дятлы вы Мавзолейные....
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20.05.2021 04:37 Відповісти
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Петі вже не допоможуть ні піар ні показуха. Жму руку, абнімаю.
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20.05.2021 06:46 Відповісти
Ти своїм зеленим ссиклом опвкуйся, убогий.
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20.05.2021 06:51 Відповісти
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Чому ти вирішив, що мене влаштовує Зеля?
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20.05.2021 06:57 Відповісти
Потому что ублюдочные протывсихи постоянно приводят к власти очередное убожество
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20.05.2021 07:05 Відповісти
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Що сказати хотів?
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20.05.2021 07:19 Відповісти
Украина - удивительно толерантная страна, а что?
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20.05.2021 07:36 Відповісти
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А ти яке відношення маєш до України?
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20.05.2021 08:33 Відповісти
Днєпр, ти ж за Вовіка дупу рвав. Чи ти вже до Бойка переметнувся?
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20.05.2021 07:49 Відповісти
red blink який Ви жалкий і брежливий. Припустимо, що то не монтаж, а навіть сказав таке Порошенко "жму руку, обнімаю", хоча це дукже велика брехня і вона направлена для засирання мізків дебілів 73% - то назвіть мені статтю КК, чи адмін кродексу. чи щось інше.
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20.05.2021 08:36 Відповісти
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Порошенко встретился с Савченко

Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом - Цензор.НЕТ 9509
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20.05.2021 07:51 Відповісти
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Интересно, что сегодня потребует(скажет, поедет, встретится и тд) Святой Пётр?
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20.05.2021 07:53 Відповісти
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По ходу Петя утримує на ставці цілу знімальну групу )
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20.05.2021 08:35 Відповісти
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Петя,ты скольких упек с луциком? Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом - Цензор.НЕТ 3957
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20.05.2021 08:05 Відповісти
А ХТО ПРИНІС НАМ ТРИ БІДИ,
Знову вбивають, а «Гундос»
Наш криворізький малорос,
Наріду щось за мир «втирає»,
З босотою всіх обдирає.

«Гундос» приніс нам три біди:
Портновські прокурори і суди.
Війну, що кожен день вбиває,
А він карман свій набиває.

Ковідний фонд в асфальт зарив
Мільярди з нього «наварив».
В «Гундоса» лиш одна проблема -
На другий строк та рейтинг тема.

Всі патріоти під прицілом,
Їх в карцер відправляють сміло.
Московська церква й малороси,
В Москву зливають всі доноси.
19.05.2021 р.
Анатолій Березенський
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20.05.2021 08:20 Відповісти
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Ото затусували, Ріф і Кондітєр... Добре що дівчат не позвали, Марусю Звіробій з Фединою, а то б ми могли втратити свою невисоку надію (не Савченко)! Зазміїлась змова, страшно!
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20.05.2021 08:29 Відповісти
Порошенко - настоящий Президент!
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20.05.2021 09:01 Відповісти
Неправда! Я видел настоящего Президента по телевизору - он маленький, сиплоголосый, похож на главного придурка из "95 Квартала".
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20.05.2021 09:33 Відповісти
Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом - Цензор.НЕТ 3776 Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом - Цензор.НЕТ 4652 Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом - Цензор.НЕТ 5174
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20.05.2021 11:08 Відповісти
Вы про того, што слева, да ??? Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом - Цензор.НЕТ 7030

Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом - Цензор.НЕТ 9554
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20.05.2021 12:31 Відповісти
А это фото из сегодняшней пресс-конференции?
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20.05.2021 12:50 Відповісти
Вплив Медведчука на Порошенка
https://youtu.be/VZJG_RKktBQ?t=823
https://youtu.be/VZJG_RKktBQ?t=2588
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20.05.2021 10:14 Відповісти
ЗЕленое лошье уже на смене, по ветке носится.... Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом - Цензор.НЕТ 1647
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20.05.2021 09:02 Відповісти
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шЫколадное тут живёт.....
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20.05.2021 10:13 Відповісти
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"Порох ждёт,
Рейтинг не растёт - плохо..."©®
(аллюзия на известную песТню)
Ой, козак! Ну, козак! Прям, всем хорош козак Петро Порохатый: и баблища набатовал не меряно, и цельный выводок Лондонских патриотов на свет Божий вылупил, и сверхбольшие леденцы "Рошен" с увеличенным содержанием ферментированного гавнища повышенной вонючести для порохоботов на палочки насаживает. Ну просто светоч Украинской демократии - Сывочолый ГетЬман - никак не меньше. А рейтинг Порохатого среди меня не растЁть, хоть ты тресни. Хоть бы все порохоботы пообосрались с натуги - не желает расти рейтинг Порохатого и всё!
(Во всяком случае, среди меня).
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20.05.2021 09:28 Відповісти
Не росте і не виросте. Вибрати олігарха президентом, щоб він зламав олігархічну систему - це бджоли проти меду. Владу треба змінювати частіше, як в Італії після другої світової. Не виправдав довіру - "давай, до свиданья"
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20.05.2021 10:09 Відповісти
Так то ж в Італії. А нам потрібно поважати наші національні традиції, зокрема - "Наступати на граблі"©. Без традицій ми - ніщо.
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20.05.2021 10:16 Відповісти
" "Наступати на граблі"©. Без традицій ми - ніщо." І що найменьше 125 разів...., це на одні! І на кожні наступні по 125!
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20.05.2021 11:16 Відповісти
Треба буде - наступимо 125 разів по 125 разів.
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20.05.2021 12:53 Відповісти
Как ты мог...., ну как ты мог!
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20.05.2021 10:15 Відповісти
"Каком к верху"©
(как-то так)
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20.05.2021 10:21 Відповісти
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Порохоботу на заметку.
Занимательная лингвистика (лінгвістична цікавинка).
Если в Google-переводчик на сербском языке ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то перевод как на русский, так и на украинский языки будет одинаковым - "ПОРОСЯТА".
Ну не падлюки же? (Или сербы, или Google-админы?) (Или и те и другие?)
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20.05.2021 10:38 Відповісти
ублюдки зеленые.... не долго еще осталось....
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20.05.2021 10:41 Відповісти
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