Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко відвідав Андрія Антоненка, який перебуває під домашнім арештом. Після рішення суду про зміну запобіжного заходу Порошенко телефонував "Ріффмастеру" і домовився про зустріч.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Я тут не просто як громадянин, як людина, яка дуже симпатизує Андрію. Я тут як п’ятий Президент, як Верховний Головнокомандувач, який має стати на захист українського воїна. Бо не всі знають про ту величезну роль, яку Андрій зіграв у процесі створення Сил спеціальних операцій. Я пишаюся, що під Указом про створення ССО як окремого виду Збройних Сил України стоїть мій підпис. Я пишаюся нашими спецпризначенцями, нашими воїнами, які вже під час збройної агресії виконували найскладніші завдання", – говорить Порошенко.
Порошенко наголосив, що правда обов’язково переможе, а ті, хто незаконно ув’язнив Антоненка, будуть за це відповідати.
"Ми доведемо, що це був злочин. І вони точно будуть відповідати за кожен із 500 днів, коли Ріффмастер був запроторений за грати. І вони будуть притягнені до відповідальності за ці злочини – і стосовно Андрія, і стосовно Юлії Кузьменко. Вона, до речі, блискуче працювала разом з Марією Іоновою, перебуваючи у Києві, на 50 окрузі Донеччини", – нагадав п’ятий Президент.
"Сьогодні гарний день, коли я можу потиснути руку Андрію вдома, але наступного разу давайте домовимося, щоб ми це зробили на вулиці і у нас, коли буде можливість зняти браслет. Україна має побачити, що ми своїх не кидаємо. Правда завжди перемагає", – наголосив Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Знову вбивають, а «Гундос»
Наш криворізький малорос,
Наріду щось за мир «втирає»,
З босотою всіх обдирає.
«Гундос» приніс нам три біди:
Портновські прокурори і суди.
Війну, що кожен день вбиває,
А він карман свій набиває.
Ковідний фонд в асфальт зарив
Мільярди з нього «наварив».
В «Гундоса» лиш одна проблема -
На другий строк та рейтинг тема.
Всі патріоти під прицілом,
Їх в карцер відправляють сміло.
Московська церква й малороси,
В Москву зливають всі доноси.
19.05.2021 р.
Анатолій Березенський
https://youtu.be/VZJG_RKktBQ?t=823
https://youtu.be/VZJG_RKktBQ?t=2588
Рейтинг не растёт - плохо..."©®
(аллюзия на известную песТню)
Ой, козак! Ну, козак! Прям, всем хорош козак Петро Порохатый: и баблища набатовал не меряно, и цельный выводок Лондонских патриотов на свет Божий вылупил, и сверхбольшие леденцы "Рошен" с увеличенным содержанием ферментированного гавнища повышенной вонючести для порохоботов на палочки насаживает. Ну просто светоч Украинской демократии - Сывочолый ГетЬман - никак не меньше. А рейтинг Порохатого среди меня не растЁть, хоть ты тресни. Хоть бы все порохоботы пообосрались с натуги - не желает расти рейтинг Порохатого и всё!
(Во всяком случае, среди меня).
(как-то так)
Занимательная лингвистика (лінгвістична цікавинка).
Если в Google-переводчик на сербском языке ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то перевод как на русский, так и на украинский языки будет одинаковым - "ПОРОСЯТА".
Ну не падлюки же? (Или сербы, или Google-админы?) (Или и те и другие?)