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Київський суд захистив права "Ощадбанку" на торговельну марку в спорі зі "Сбербанком"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Північний апеляційний господарський суд залишив чинним рішення суду першої інстанції, яким було задоволено позов АТ "Державний ощадний банк України" до ПАТ "Сбербанк" та ПАТ "Сбербанк Росії".
Суд визнав недійсними низку свідоцтв на знак для товарів і послуг та міжнародні реєстрації на торговельну марку відповідачів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду. Тепер ВАТ "Сбербанк" заборонено використовувати товарний знак "СБЕРБАНК" за свідоцтвом України, власником якого є ПАТ "Державний ощадний банк України".
Нагадаємо, в 2020 році державний "Ощадбанк" виграв суд у "Сбербанку" Росії в спорі за знак для товарів і послуг.
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показати весь коментар20.05.2021 01:51 Відповісти Мені подобається 0
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