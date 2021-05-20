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Новини Політика України
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Конгрес США (326) Пастернак (1) США (7521) Резніков (621) Єрмак Андрій (912)

Американських конгресменів просили про зустріч з Єрмаком і Резніковим цього тижня, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Деякі конгресмени США отримали запит на зустріч із главою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та анонс його візиту в США з 16 по 20 травня, але сам візит не відбувся.

За даними Радіо Свобода, організацією зустрічей керівника Офісу Президента України з конгресменами опікувався американський бізнесмен українського походження Ігор Пастернак, передає Цензор.НЕТ. 4 травня з його офісу деяким конгресменам був розісланий лист з анонсом візиту та запитом на зустріч.

Лист отримав у своє розпорядження журналіст Радіо Свобода у Вашингтоні від працівника офісу одного з конгресменів, який відхилив пропозицію зустрічі. Як пояснив співрозмовник, "в першу чергу через те, що запит прийшов не від посольства України".

Американських конгресменів просили про зустріч з Єрмаком і Резніковим цього тижня, - ЗМІ 01

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У листі йдеться, що візит заплановано на 16-20 травня, а в делегації візьмуть участь два високопосадовці – Андрій Єрмак та Олексій Резніков, віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Українську делегацію очолює пан Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента, головний радник президента України з питань національної безпеки. Пан Єрмак є найближчою довіреною особою президента і другою найбільш впливовою особою в Україні після президента. Він курує питання національної безпеки і є "правою рукою" (в оригіналі power broker. – Ред.) президента з внутрішніх та міжнародних питань", – йшлося у листі на адресу конгресменів.

Офіційна мета візиту вказана така: "Делегація хоче висловити вдячність найвищого рівня членам Конгресу США за відповідь на російську агресію. Делегація приїжджає до США з метою налагодження нових, стратегічних та передбачуваних відносин з Конгресом США".

Також, згідно з документом, делегація має на меті "поінформувати керівництво Конгресу про стан справ в Україні та поза її межами".

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У коментарі Радіо Свобода Андрій Єрмак заявив, що йому про це нічого не відомо, і візит на ці дати не планував. "Можу припустити, що описані вами пропозиції до конгресменів могли бути приватними ініціативами. Жодного мого візиту до США у названі дати не планувалося. Навіть не обговорювалася така ідея", – відповів Єрмак.

Бізнесмен Ігор Пастернак у коментарі Радіо Свобода підтвердив, що надсилав імейли щодо можливості зустрічі з Єрмаком та Резніковим, щоб "українські чиновники могли провести брифінг про те, "які подальші кроки, на їхню думку, запланував здійснити Путін". Він охарактеризував їх як "двох найбільш обізнаних українських політиків". Пастернак повідомив, що напередодні відправки листів мав розмову із Олексієм Резніковим на тему російської агресії, визнав його думки дуже важливими і подумав, що український урядовець має поділитися ними з членами Конгресу. Водночас він не відповів, чи його подальші дії були погоджені Резніковим – зокрема, "координація візиту делегації" та направлення конгресменам запитів на зустріч із конкретними датами та порядком денним.

При цьому Пастернак у коментарі Радіо Свобода сказав: "Я не впевнений, чи планували вони взагалі приїхати до Сполучених Штатів". За його словами, ідея із зустрічами "не рухалася вперед".

Віцепрем'єр Резніков підтвердив, що нещодавно спілкувався з американським бізнесменом Ігорем Пастернаком та обговорював з ним важливість підтримки України з боку США та інших західних країн. Резніков назвав Пастернака своїм давнім другом ще з часів коли той мешкав у Львові і заявив, що постійно з ним комунікує. "Як великий друг не тільки мій, але й України, Ігор тримає руку на пульсі ситуації в країні і, зокрема, щодо збройної агресії і окупації частини наших територій Російською Федерацією".

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Резніков повідомив, що це була ідея бізнесмена, щоб Резніков поділився думками стосовно важливості підтримки США із членами Конгресу США. Водночас він сказав, що подальші дії бізнесмена він не погоджував та не знав про них, і йому невідомо, яким чином бізнесмен Пастернак міг на власний розсуд визначити дати можливого візиту делегації та самостійно сформулювати, який буде порядок денний.

Українське посольство у США повідомило Радіо Свобода, що в них немає інформації щодо організації цього візиту.

Ігор Пастернак – американський бізнесмен українського походження, власник та керівник американської компанії-виробника вантажних дирижаблів та аеростатів Worldwide Aeros Corp., яка базується у Каліфорнії. Дирижаблі використовуються як у військових, так і комерційних цілях, зокрема при транспортуванні вантажів.

Після Революції Гідності почав співпрацювати з українським державним концерном "Укроборонпром" – у 2017 році його компанія виготовила в Україні партію гвинтівок М-4, розроблених за американською ліцензією. Пастернак планував налагодити тут серійне виробництво стрілецької зброї за стандартами НАТО.

Протягом тривалого часу Ігор Пастернак був одним з донорів Демократичної партії США. Раніше він спонсорував конгресменів-демократів Адама Шиффа та Лоретту Санчес.

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Топ коментарі
+19
Не думаю что господин Пастернак делал это бескорыстно, однако уважаемые конгрессмены не стали мараться встречаясь со всякой гэбэшной шантрапой вроде Ермака, известно о токсичности Ермака для американской администрации, о чём ярко засвидетельствовал визит Блинкена в Киев, однако простодушная нахрапистость проходимцев из ОП и их кремлёвских кураторов, а также степень влияния Ермака на полного профана Зеленского вызывают чувство брезгливости.
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20.05.2021 02:34
+14
Ермак вконец обнаглел! Ведь амеры и МИ-6 о-о-чень конкретно на его счет высказались!
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20.05.2021 01:51
+13
Итак, в США снова был послан Ермак.
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20.05.2021 01:42
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Итак, в США снова был послан Ермак.
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20.05.2021 01:42 Відповісти
Причому прямим текстом "послан".
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20.05.2021 05:29 Відповісти
Сигнал посылаем: «Вы что это там?» А нас посылают обратно (с)
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20.05.2021 10:46 Відповісти
Что означает фамилия Пастернак?
Вероятно, что предок носителя этой фамилии родом из деревни Пастернаки.
Eвреям Российской империи начали давать фамилии на рубеже 18-го и 19-го веков, когда Екатерина II «приобрела» вместе с западными областями огромное количество евреев, у большинства которых исторически не было фамилий, а только имя.
Чтобы узнать численность подданных, Россия ввела переписи населения, во время которых евреям были даны фамилии, по месту проживания, например, Уманский, по имени одного из родителей, а также по другим признакам, например, по профессиональному - Шнайдер, Резник.
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20.05.2021 11:51 Відповісти
Рукожопы, даже врут рукожопо)))
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20.05.2021 01:47 Відповісти
Ермак вконец обнаглел! Ведь амеры и МИ-6 о-о-чень конкретно на его счет высказались!
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20.05.2021 01:51 Відповісти
Интересно кто из сенаторов отказался. Наверняка респы посмотрели что тот бизнесмен паскуда донор демпартии и послали подальше.
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20.05.2021 01:59 Відповісти
зеленский мутный дипломаД
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20.05.2021 02:06 Відповісти
США Дєрьмаку не указ. Йому указ кремль.
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20.05.2021 02:31 Відповісти
А клоуну д' Ермак ! Секретутка управляет государством , где ещё возможен подобный цирк ?
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20.05.2021 08:03 Відповісти
Не думаю что господин Пастернак делал это бескорыстно, однако уважаемые конгрессмены не стали мараться встречаясь со всякой гэбэшной шантрапой вроде Ермака, известно о токсичности Ермака для американской администрации, о чём ярко засвидетельствовал визит Блинкена в Киев, однако простодушная нахрапистость проходимцев из ОП и их кремлёвских кураторов, а также степень влияния Ермака на полного профана Зеленского вызывают чувство брезгливости.
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20.05.2021 02:34 Відповісти
очередной пацанский зашквар гопников....
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20.05.2021 06:02 Відповісти
Дивно... США не захотіли пустити простого,чесного хлопця з ГРУ...
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20.05.2021 06:30 Відповісти
Остерігаються, бо може "новічком" від нього тхнути.
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20.05.2021 06:58 Відповісти
Восемь попыток провалилось. Ну что ж, но арифметика бесконечна, всегда к одному целому числу можно прибавить другое целое число, например - 1. Следующее число в ряде - 9. Дерзайте.
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20.05.2021 07:05 Відповісти
Оральний кабінет треба гречкої посіяти...
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20.05.2021 07:18 Відповісти
відмова від зустрічів,- привід задуматися зеленському,- а на біса потрібен єрмак ? тільки як путінський куратор,- В А - роби висновки поки ще є час
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20.05.2021 07:32 Відповісти
с кем резников спутался ! позорище !!!
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20.05.2021 08:51 Відповісти
Нічого дивного...
Американці добре знають хто він і що він. Навіть не хочуть чути і бачити нашу другу особину в державі після президента.
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20.05.2021 08:51 Відповісти
Караван іде, зєшобло = рьігі = ОЗУ.
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20.05.2021 09:01 Відповісти
Американських конгресменів просили про зустріч з Єрмаком і Резніковим цього тижня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8568
дверь там
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20.05.2021 09:53 Відповісти
а хто такий єрмак, щоб з ним сенатори зустрічались? Сенаторів вибирають люди! А скільки людей проголосувало за єрмака?
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20.05.2021 10:19 Відповісти
Охеревшая рыговская мразь
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20.05.2021 10:58 Відповісти
 
 