УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
75614 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
30783 210
санкції (2917) США (7521) Північний потік (1018) Блінкен (457)

Відмова від санкцій проти компанії, що будує "Північний потік-2", та її співробітників відповідає національним інтересам США, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відмова від санкцій проти компанії, що будує "Північний потік-2", та її співробітників відповідає національним інтересам США, - Блінкен

Сполучені Штати не запроваджуватимуть санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її керівника Маттіаса Варніга, оскільки це "відповідає національним інтересам" США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державного департаменту США.

Зазначається, що державний секретар Ентоні Блінкен вважає, що відмова від санкцій проти Nord Stream 2 AG і Маттіаса Варніга "відповідає національним інтересам США". Це також свідчення прихильності Штатів енергобезпеці Європи та ідеї відновлення альянсів з європейськими союзниками, вважає він.

"Ми продовжимо чинити опір завершенню проєкту ("Північний потік-2". - Ред.), який послабить енергобезпеку Європи, України і східного флангу НАТО та ЄС. Наш опір "Північному потоку-2" є незмінним", - наголосив Блінкен.

Також читайте: Блінкен - Маасу: США виступають проти "Північного потоку-2"

У заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена також ідеться про накладення санкцій проти чотирьох суден і чотирьох юридичних осіб, які залучені в прокладання російського газопроводу. Серед останніх - Морська рятувальна служба РФ.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про санкції проти чотирьох кораблів.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+50
Я один в данной статье заметил, что первая часть противоречит второй части?
показати весь коментар
20.05.2021 02:15
+39
Это чтобы не потерять лицо перед союзниками Поляками , Чехами и Украиной . Дескать будем сопротивляться , но не сильно .
показати весь коментар
20.05.2021 02:17
+37
Я вас предупреждал : Байден даст пукину достроить СП2 . Кроме оскорблений в ответ ничего разумного не слышал . Убедились ?
показати весь коментар
20.05.2021 02:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Ось тут вже цензор писав про цю цікаву особу: https://censor.net/ua/photo_news/3166879/operatorom_pivnichnogo_potoku2_keruye_kolyshniyi_shpygun_shtazi_i_drug_putina_varnig_der_standart_foto
показати весь коментар
20.05.2021 11:31 Відповісти
Довольно жить законом , данным Адамом и Евой. Клячу историю загоним . -

Что за чушь , Блинкен . Вы соображаете про последствия этого очень серьезного шага навстречу неадекватам , или вам повылазило?
показати весь коментар
20.05.2021 16:41 Відповісти
Не спешите! США зальют Европу сжиженным газом, например.
показати весь коментар
20.05.2021 21:24 Відповісти
Россия ближе чем США, и тоже инвестирует огромные средства (до 100 млрд $) в получение и транспортировку сжиженного газа. При том пока что она превосходит по его поставкам в Европу - США.
показати весь коментар
20.05.2021 21:53 Відповісти
Байден запретил шельфовую добычу нефти и газа . Чем Европу заливать ?
показати весь коментар
21.05.2021 02:26 Відповісти
И ты, Брут! (
показати весь коментар
20.05.2021 16:46 Відповісти
Если во времена ссср Америка не смогла остановить покупку Европой советского газа, то сейчас и подавно не сможет.
Евросоюз, а точнее Германия, ФРанция...спонсоры РФ, терроризма и войн в Европе и Украине.

Полученные от Европы деньги ***** путин тратит на подготовку войны с Украиной, соседними странами и той же озабоченной Европой. Политики живут одним днем , выборами.
показати весь коментар
20.05.2021 18:05 Відповісти
План анаконда действует
показати весь коментар
20.05.2021 20:48 Відповісти
Подачка путину: зачем в США захотели отменить санкции против Северного потока-2

Заявления в американских СМИ о возможной отмене санкций США против Северного потока-2 - это, возможно, некий реверанс накануне переговоров Байдена и путина.
Сейчас идет подготовка встречи, которая предполагает наработку определенных решений - взаимных уступок или компромиссов, на которые готовы пойти обе стороны.
Соответственно, один из сценариев - это возможное смягчение санкций взамен на что-то (мы пока не знаем на что).
Пока это больше похоже на политическую игру, чем на окончательное решение. А окончательно вопрос продления или ослабления санкций станет решен только после личной встречи двух президентов.https://inforesist.org/podachka-putinu-zachem-v-ssha-zahoteli-otmenit-sankczii-protiv-severnogo-potoka-2/
показати весь коментар
20.05.2021 21:38 Відповісти
Не национальным интересам США , а финансовым интересам байденовской мафии . Интересам США отвечало шельфовая добыча нефти и газа транспортировка газа в Европу и распределение его через терминал в Польше . А так же строительство нефтепровода из Канады . Байден остановил и первое и второе . Сотни тысяч людей потеряли работу в Америке , а в Европе безопасность таких стран как Украина Чехия и Польша поставлена в критическое положение . Кроме того укрепляеться позиция росии на европейском энергитическом рынке. Значит росия продолжит терроризировать Украину и шантажировать восточноевропейские страны .

показати весь коментар
21.05.2021 02:24 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 