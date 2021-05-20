Відмова від санкцій проти компанії, що будує "Північний потік-2", та її співробітників відповідає національним інтересам США, - Блінкен
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Сполучені Штати не запроваджуватимуть санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її керівника Маттіаса Варніга, оскільки це "відповідає національним інтересам" США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державного департаменту США.
Зазначається, що державний секретар Ентоні Блінкен вважає, що відмова від санкцій проти Nord Stream 2 AG і Маттіаса Варніга "відповідає національним інтересам США". Це також свідчення прихильності Штатів енергобезпеці Європи та ідеї відновлення альянсів з європейськими союзниками, вважає він.
"Ми продовжимо чинити опір завершенню проєкту ("Північний потік-2". - Ред.), який послабить енергобезпеку Європи, України і східного флангу НАТО та ЄС. Наш опір "Північному потоку-2" є незмінним", - наголосив Блінкен.
У заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена також ідеться про накладення санкцій проти чотирьох суден і чотирьох юридичних осіб, які залучені в прокладання російського газопроводу. Серед останніх - Морська рятувальна служба РФ.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про санкції проти чотирьох кораблів.
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Что за чушь , Блинкен . Вы соображаете про последствия этого очень серьезного шага навстречу неадекватам , или вам повылазило?
Евросоюз, а точнее Германия, ФРанция...спонсоры РФ, терроризма и войн в Европе и Украине.
Полученные от Европы деньги ***** путин тратит на подготовку войны с Украиной, соседними странами и той же озабоченной Европой. Политики живут одним днем , выборами.
Заявления в американских СМИ о возможной отмене санкций США против Северного потока-2 - это, возможно, некий реверанс накануне переговоров Байдена и путина.
Сейчас идет подготовка встречи, которая предполагает наработку определенных решений - взаимных уступок или компромиссов, на которые готовы пойти обе стороны.
Соответственно, один из сценариев - это возможное смягчение санкций взамен на что-то (мы пока не знаем на что).
Пока это больше похоже на политическую игру, чем на окончательное решение. А окончательно вопрос продления или ослабления санкций станет решен только после личной встречи двух президентов.https://inforesist.org/podachka-putinu-zachem-v-ssha-zahoteli-otmenit-sankczii-protiv-severnogo-potoka-2/