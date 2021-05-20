УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
75614 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
26728 39
Кіпр (62) Туреччина (1129) Ердоган (359)

"Стосується не лише острова, а й усього світу": Ердоган анонсував заяву щодо Північного Кіпру

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

"Стосується не лише острова, а й усього світу": Ердоган анонсував заяву щодо Північного Кіпру

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір виступити з "посланням щодо Північного Кіпру", яке торкнеться весь світ. Він зробить це під час візиту в самопроголошену "Турецьку республіку Північного Кіпру" (ТРПК).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він оголосив на зустрічі з турецькою молоддю, його слова наводяться на сайті глави держави.

За словами Ердогана, відвідування Північного Кіпру заплановано на 20 липня.

"Я сподіваюся, що здійсню візит у ТРСК 20 липня і виступлю там з необхідним посланням щодо Північного Кіпру. Воно стосується не тільки острова, але і всього світу", - сказав пан Ердоган.

З 1974 року Кіпр залишається розділеним на дві частини, на яких проживають грецька і турецька громади. У 1983 році турки-кіпріоти в односторонньому порядку оголосили про створення ТРСК. Туреччина - єдина країна, яка визнала ТРСК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США засудили Ердогана за антисемітські висловлювання і закликали утриматися від риторики, що підбурює до насильства

Нагадавши, депутати Європарламенту ухвалили доповідь, у якій Туреччину закликають визнати геноцид вірмен в Османській імперії на початку XX століття.

Турецькій владі пропонують зробити це заради примирення двох народів.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+11
Ну кто б сомневался! Пантюркизм в действии. Боюсь сейчас начнётся. Если Европа и НАТО не одобрят поддержки (дополнительной, надо полагать?) кипрских сепаратистов (может даже присоединение к Турции?), то возможно Турция пошлёт их всех - к радости Кацапии, которой любой раздор в НАТО - бальзам на душу. Это станет предпосылкой ещё бОльшей дружбы Турции с паРашей. И вот тогда понятие "Крымнаш" зазвучит уже по-турецки...
показати весь коментар
20.05.2021 07:45
+10
Кипрнаш?
показати весь коментар
20.05.2021 07:33
+10
Северный Кипр был оккупирован турками во время революции в Греции. Каждая деталь прямая аналогия.
показати весь коментар
20.05.2021 07:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кипрнаш?
показати весь коментар
20.05.2021 07:33 Відповісти
Пошла жара...
показати весь коментар
20.05.2021 07:38 Відповісти
Ну кто б сомневался! Пантюркизм в действии. Боюсь сейчас начнётся. Если Европа и НАТО не одобрят поддержки (дополнительной, надо полагать?) кипрских сепаратистов (может даже присоединение к Турции?), то возможно Турция пошлёт их всех - к радости Кацапии, которой любой раздор в НАТО - бальзам на душу. Это станет предпосылкой ещё бОльшей дружбы Турции с паРашей. И вот тогда понятие "Крымнаш" зазвучит уже по-турецки...
показати весь коментар
20.05.2021 07:45 Відповісти
А вот посмотрите с турцией и нато что-то произойдет.... И Великобритания там уже не поможет. Все к этому идёт и дружба между гусскими и турками
показати весь коментар
20.05.2021 07:47 Відповісти
Вы думаете турки забыли причины по которым они оказались в НАТО?) А причинами были ОФИЦИАЛЬНЫЕ территориальные претензии совка к Турции... Совок требовал проливы себе. Или может быть рашка отказалась от этих планов?)
показати весь коментар
20.05.2021 09:14 Відповісти
Проливы или (что более реалистично) земли которые отобрали Турки у проигравшей России-рсфср после 1 Мировой (Карс, Ардаган)?
показати весь коментар
20.05.2021 10:41 Відповісти
По результатам предыдущей войны поимели, после 1 мировой лишились трофея.
показати весь коментар
20.05.2021 22:24 Відповісти
После распада Османской империи и образования Турецкой республики среди курдов стали расти сепаратистские настроения, и в 20-е годы началась серия курдских восстаний[6][7], которые жестко подавлялись турецкими властями. Так, в период с 1937 по 1938 год было убито 50 000 - 70 000 курдов и ещё больше понесли наказание в виде ссылок[8][9][10]. Преследование и уничтожение курдского населения стало политикой турецкого правительства. Курдам официально запретили говорить на курдском языке. Книги на их языке были сожжены. Слова «курд» и «Курдистан» были вычеркнуты из учебников. Их народ объявили «горными турками». Тысячи курдов переселены из восточных вилайетов в западные.

В 70-е годы сепаратистские настроения продолжали прогрессировать, и многие курды стали обращаться к марксистской-ленинской идеологии. Так была образована оппозиционная партия Рабочая партия Курдистана (РПК), которая впоследствии была признана террористической Европейским союзом, НАТО и США. По данным на 1984 год, членов партии насчитывалось 58 000 человек. В некоторых поселениях происходили вооружённые конфликты между боевиками РПК и военными силами Турции[11].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8

Турецко-курдский конфликт - вооружённый конфликт между правительством Турции и бойцами Рабочей партии Курдистана, ведущими борьбу за создание курдской автономии в составе Турции, продолжающийся с 1984 года до настоящего времени.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82

Россия подтвердила оказание военной помощи иракским курдам

Турецкие власти обеспокоены тем, что это оружие может быть использовано запрещенной в Турции Курдской рабочей партией, с которой, по мнению Анкары, сотрудничает сирийский "Демократический союз".

https://www.interfax.ru/world/473433
показати весь коментар
21.05.2021 10:33 Відповісти
Да и крест имперский над святой Софией ещё одна идея-фикс у русских шовинистов и турки об этом помнят и не забывают ,а уж сколько войн было между турецкой и российской империями
показати весь коментар
20.05.2021 10:52 Відповісти
Исторический факт.
Во время Первой мировой войны, объединенные военные флотилии Российской империи, Британской империи, Японской империи и Республики Франция, неоднократно пытались взять штурмом оборонительные сооружения пролива Дарданеллы. Не смогли.
А тогда Турция не была в НАТО. Мало того, даже не смотря на то, что Германская, Австро-Венгерская и Османская империя проиграли в Первой мировой войны, в 1934-м году, по доктрине Монро, Турция получила ПОЛНЫЙ контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, а так же над Мраморным морем.
Москва уже лет двести пытается, но это напоминает попытки импотента.
показати весь коментар
20.05.2021 18:55 Відповісти
Это называется их вежливые туристы их научили. Северный кипр это такаже тема как с крымом,донбасом. Там тоже борьба за освобождение определенного народа только не гусского , а турецкого
показати весь коментар
20.05.2021 07:46 Відповісти
Северный Кипр был оккупирован турками во время революции в Греции. Каждая деталь прямая аналогия.
показати весь коментар
20.05.2021 07:51 Відповісти
Сначала Греция совершила переворот на Кипре и поставила к власти своих «захараченкых и пишулиных» для присоединения Кипра к Греции а уже потом было разделение Кипра
Так что и Греция гибридно оккупировалась часть Кипра
показати весь коментар
20.05.2021 08:16 Відповісти
Привет турецкий бот... А ничего что кипр в евросоюзе и там признанные территории всем миром. А северный кипр нет
показати весь коментар
20.05.2021 08:18 Відповісти
боюсь много понтов... подумайте сами аж до 20 июля чего ждать судьбоносного вы верите в это утечка информации возрастает каждый час у тут 2 месяца ждите типа я вам такое скажу что вы в отпад упадёте.. это интригу держать а на деле окажется голым тезисом и лозунгом и намерением... турки расслабон получили за 50 лет точно привыкли за 25 лет к сытой мирной и богатой жизни.. и то вот так раз и все разрушить... думаю скорей всего Турция дистанцируется от Кипра северного отдаст вопрос в руки Евросоюза и ООН и попытается предложить компромиссный вариант... а основания есть Южный основной Кипр давно самостоятельное государство... оно давно отказало Северному малой части туркам в возвращении в родную говень.. они стали членами Евросоюза тому назад пути нет -кстати Кипрский вариант для Украины весьма поучителен и является хорошим примером для подражания с учетом реалий в Украине... если в таком ключе Эрдоган кинет косточку в виде вопроса о судьбе Северного Кипра как самостоятельного государства то да затронет весь мир в мире есть иные темы похожие с разными своими особенностями Тайвань, Абхазия...Грузия Нагорный Карабах, Молдова ПМР, ОРЛДО- Крым-Украина....
показати весь коментар
20.05.2021 08:30 Відповісти
Если бы греческие полковники не организовали на Кипре переворот, "Новогрецию", турки бы туда не ввели войска.
показати весь коментар
20.05.2021 10:50 Відповісти
Не надо было злить Турцию признаниями геноцидов.
показати весь коментар
20.05.2021 07:55 Відповісти
США забули любителів скрєп питати як здійснювати зовнішню політику.
показати весь коментар
20.05.2021 10:20 Відповісти
Опа,все як в неньці,тільки масштаб світовий.Бандоси скупили-зашугали корумповану поліцію(штатибрітти та інша фашистська дрібнота)і починають "геноцидом" слабших.ЯЗ це і є єдиний захист в світі.
показати весь коментар
20.05.2021 08:08 Відповісти
эрдоган посмотрел на то, что мелкому кремлевскому ***** Крым мир спустил с рук и решил, что я то все же ***** покрупнее, чем мелкое кремлевское. Кипрнаш!
показати весь коментар
20.05.2021 08:13 Відповісти
наоборот
показати весь коментар
20.05.2021 08:26 Відповісти
Тем временем ожидается вакцинация карабаха.

В Азербайджане с 18 мая начнется использование вакцины "Sputnik V" при вакцинации населения, сообщает пресс-служба Минздрава.

«С 18 мая граждане смогут использовать российскую вакцину Sputnik V для вакцинации против нового типа коронавирусной инфекции. Вакцину можно будет сделать в Бакинском центре здоровья на проспекте Азадлыг, 112», - отмечается в сообщении.
показати весь коментар
20.05.2021 08:20 Відповісти
Однозначно приєднання до тюрції. Оон нато ес і інша фейкова шваль йдуть лісом з важким вантажем хвилювання і стурбованості. Або початок реальних протидій, звісно.
показати весь коментар
20.05.2021 08:20 Відповісти
Сейчас сша возьмуться за ердогашу и его купленые с400, новые аэс у раши. Да и за антисемитизм припомнят
показати весь коментар
20.05.2021 08:23 Відповісти
Щас выйдет зебизяна, и заявит, что только клистеры нам помогут, а то видите, что в мире творится!
показати весь коментар
20.05.2021 08:21 Відповісти
И живут себе киприоты-греки и киприоты-турки нынче намного мирнее, чем до 1974 года, есе кто помнит. И кому это мешает?
показати весь коментар
20.05.2021 08:34 Відповісти
Подаруйте, просто так, сусіду свою кухню. "Стосується не лише острова, а й усього світу": Ердоган анонсував заяву щодо Північного Кіпру - Цензор.НЕТ 3657
показати весь коментар
20.05.2021 09:42 Відповісти
Ердоганчику заважає. Йому хочеться щоб Туреччина впливала на весь Кіпр.
показати весь коментар
20.05.2021 10:22 Відповісти
Султан эрдоган решил "восстановить историческую справедливость"
показати весь коментар
20.05.2021 08:41 Відповісти
Турция - важный экономический и политический партнер, Украина благодарна ей за позицию по защите крымских татар, - Гройсман. 10.07.18/ Эрдоган-наш.
показати весь коментар
20.05.2021 08:54 Відповісти
Тому Україна повинна триматися подалі від проблеми Кіпру.
показати весь коментар
20.05.2021 10:23 Відповісти
ЧЕРТИ НА ВОЙНЕ ПИАРЯТСЯ !!!
показати весь коментар
20.05.2021 16:50 Відповісти
Геноцид армян був, а Голодомор Арменія не визнає як геноцид українців кремлівськими комуністами. Тому пішла та Арменія у дупу "Стосується не лише острова, а й усього світу": Ердоган анонсував заяву щодо Північного Кіпру - Цензор.НЕТ 6474
показати весь коментар
20.05.2021 16:55 Відповісти
Шёл второй год Первой мировой войны. 1915-й год.
Армяне составляли всего 10% населения Османской империи, но контролировали практически весь экспорт и импорт, то есть финансовые потоки. Кроме того, внешние отношения вели с теми, с кем туркам вести их было не приемлемым.
Если турки прижали тех, кто активно сотрудничал с противником, то разве это геноцид?
показати весь коментар
20.05.2021 19:02 Відповісти
В общей сложности в 1894-1896 годах было убито по меньшей мере 80 тыс. армян.

Во время геноцида погибло по меньшей мере 664 тыс. человек. Есть предположения, что количество погибших могло достичь 1,2 млн человек.

Начиная с 1915-1916 годов османские власти проводили масштабные массовые расстрелы; также армяне погибали в ходе массовых депортаций из-за голода, обезвоживания, отсутствия крова и болезней. Кроме того, десятки тысяч армянских детей были насильно забраны из семей и обращены в ислам.

https://encyclopedia.ushmm.org/content/ru/article/the-armenian-genocide-1915-16-in-depth

это по твоему прижали?
показати весь коментар
20.05.2021 22:58 Відповісти
Если армяне, во время войны, были на стороне противника, то это действия по защите безопасности страны.
Заметьте, вы сами указали, что детей не убили, а отправили учиться и обратили в Ислам. Ну так это была МНОГОВЕКОВАЯ традиция Османской империи - из детей других народов обучать и воспитывать опору государства - янычар. Янычары очень хорошо содержались государством, так что с материальной точки зрения эти дети точно не пострадали.
Для сравнения, евреи просто перебили ВСЮ семью Николая Второго. Евреи организовали в Украине Голодомор, но не спасали украинских детей, а убивали их Голодом - вот это действительно был Геноцид, причём в самой его жестокой форме, в форме Голодомора!!!
показати весь коментар
20.05.2021 23:14 Відповісти
а , понятно, у тебя вавка в голове.
показати весь коментар
21.05.2021 10:07 Відповісти
Эрдоган умеет решать вопросы - обломки московитских Су-24 не собрали до сих пор.
Так что он Кипру плохого не пожелает.
показати весь коментар
20.05.2021 22:19 Відповісти
 
 