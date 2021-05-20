"Стосується не лише острова, а й усього світу": Ердоган анонсував заяву щодо Північного Кіпру
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір виступити з "посланням щодо Північного Кіпру", яке торкнеться весь світ. Він зробить це під час візиту в самопроголошену "Турецьку республіку Північного Кіпру" (ТРПК).
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він оголосив на зустрічі з турецькою молоддю, його слова наводяться на сайті глави держави.
За словами Ердогана, відвідування Північного Кіпру заплановано на 20 липня.
"Я сподіваюся, що здійсню візит у ТРСК 20 липня і виступлю там з необхідним посланням щодо Північного Кіпру. Воно стосується не тільки острова, але і всього світу", - сказав пан Ердоган.
З 1974 року Кіпр залишається розділеним на дві частини, на яких проживають грецька і турецька громади. У 1983 році турки-кіпріоти в односторонньому порядку оголосили про створення ТРСК. Туреччина - єдина країна, яка визнала ТРСК.
Нагадавши, депутати Європарламенту ухвалили доповідь, у якій Туреччину закликають визнати геноцид вірмен в Османській імперії на початку XX століття.
Турецькій владі пропонують зробити це заради примирення двох народів.
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В 70-е годы сепаратистские настроения продолжали прогрессировать, и многие курды стали обращаться к марксистской-ленинской идеологии. Так была образована оппозиционная партия Рабочая партия Курдистана (РПК), которая впоследствии была признана террористической Европейским союзом, НАТО и США. По данным на 1984 год, членов партии насчитывалось 58 000 человек. В некоторых поселениях происходили вооружённые конфликты между боевиками РПК и военными силами Турции[11].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
Турецко-курдский конфликт - вооружённый конфликт между правительством Турции и бойцами Рабочей партии Курдистана, ведущими борьбу за создание курдской автономии в составе Турции, продолжающийся с 1984 года до настоящего времени.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
Россия подтвердила оказание военной помощи иракским курдам
Турецкие власти обеспокоены тем, что это оружие может быть использовано запрещенной в Турции Курдской рабочей партией, с которой, по мнению Анкары, сотрудничает сирийский "Демократический союз".
https://www.interfax.ru/world/473433
Во время Первой мировой войны, объединенные военные флотилии Российской империи, Британской империи, Японской империи и Республики Франция, неоднократно пытались взять штурмом оборонительные сооружения пролива Дарданеллы. Не смогли.
А тогда Турция не была в НАТО. Мало того, даже не смотря на то, что Германская, Австро-Венгерская и Османская империя проиграли в Первой мировой войны, в 1934-м году, по доктрине Монро, Турция получила ПОЛНЫЙ контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, а так же над Мраморным морем.
Москва уже лет двести пытается, но это напоминает попытки импотента.
Так что и Греция гибридно оккупировалась часть Кипра
В Азербайджане с 18 мая начнется использование вакцины "Sputnik V" при вакцинации населения, сообщает пресс-служба Минздрава.
«С 18 мая граждане смогут использовать российскую вакцину Sputnik V для вакцинации против нового типа коронавирусной инфекции. Вакцину можно будет сделать в Бакинском центре здоровья на проспекте Азадлыг, 112», - отмечается в сообщении.
Армяне составляли всего 10% населения Османской империи, но контролировали практически весь экспорт и импорт, то есть финансовые потоки. Кроме того, внешние отношения вели с теми, с кем туркам вести их было не приемлемым.
Если турки прижали тех, кто активно сотрудничал с противником, то разве это геноцид?
Во время геноцида погибло по меньшей мере 664 тыс. человек. Есть предположения, что количество погибших могло достичь 1,2 млн человек.
Начиная с 1915-1916 годов османские власти проводили масштабные массовые расстрелы; также армяне погибали в ходе массовых депортаций из-за голода, обезвоживания, отсутствия крова и болезней. Кроме того, десятки тысяч армянских детей были насильно забраны из семей и обращены в ислам.
https://encyclopedia.ushmm.org/content/ru/article/the-armenian-genocide-1915-16-in-depth
это по твоему прижали?
Заметьте, вы сами указали, что детей не убили, а отправили учиться и обратили в Ислам. Ну так это была МНОГОВЕКОВАЯ традиция Османской империи - из детей других народов обучать и воспитывать опору государства - янычар. Янычары очень хорошо содержались государством, так что с материальной точки зрения эти дети точно не пострадали.
Для сравнения, евреи просто перебили ВСЮ семью Николая Второго. Евреи организовали в Украине Голодомор, но не спасали украинских детей, а убивали их Голодом - вот это действительно был Геноцид, причём в самой его жестокой форме, в форме Голодомора!!!
Так что он Кипру плохого не пожелает.