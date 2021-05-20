США готові жорстко відповідати на кроки Москви, що завдають шкоди Вашингтону та його союзникам, - Блінкен на зустрічі з Лавровим

США глибоко стурбовані присутністю російських військ біля кордонів України, станом здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального, рішенням суду відправленого в колонію у справі "Ів Роше", і "придушенням опозиційних організацій" у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову під час зустрічі на полях засідання Арктичної ради на міністерському рівні в столиці Ісландії в середу, 19 травня.

Крім того, американська сторона особливо виділила занепокоєність ситуацією навколо медіакорпорації "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" та інформаційного порталу "Голос Америки". Росія внесла ці організації до списку ЗМІ-"іноземних агентів".

Сполучені Штати прагнуть до більш стабільних і передбачуваних відносин з Росією, зазначив глава Держдепу. Водночас Блінкен підкреслив намір президента США Джозефа Байдена "діяти жорстко" для захисту інтересів Сполучених Штатів у відповідь на кроки Росії, які завдають шкоди Вашингтону чи його союзникам, вказав Держдепартамент.

Вашингтон вчергове закликав Москву звільнити американців Пола Вілана і Тревора Ріда. Вілан у 2020 році був засуджений у Росії до 16 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві, а Рід того ж року отримав 9 років позбавлення волі за напад на поліцейських.

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Серед інших тем, порушених Блінкеном і Лавровим, - конфлікт Вірменії та Азербайджану навколо Нагірного Карабаху, стримування ядерних програм Ірану і КНДР, а також ситуація в Афганістані. Глави зовнішньополітичних відомств двох країн домовилися продовжувати обговорення,

Нагадаємо, відносини Росії та низки західних держав, зокрема США, в останні тижні загострилися. В середині квітня Байден підписав указ про запровадження нових санкцій проти Москви. Крім того, Вашингтон розпорядився вислати 10 російських дипломатів зі Сполучених Штатів. Росія відповіла аналогічним висланням і заборонила в'їзд деяким колишнім і чинним високопоставленим американським посадовим особам.

Тим часом глава Білого дому Байден 13 квітня запропонував Путіну зустрітися на найвищому рівні в "третій країні" найближчими місяцями. Фінляндія й Австрія вже висловили готовність стати майданчиком для саміту. Швейцарські дипломати теж повідомляли про бажання їхньої країни організувати зустріч президентів США і Росії.