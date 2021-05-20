США готові жорстко відповідати на кроки Москви, що завдають шкоди Вашингтону та його союзникам, - Блінкен на зустрічі з Лавровим
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США глибоко стурбовані присутністю російських військ біля кордонів України, станом здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального, рішенням суду відправленого в колонію у справі "Ів Роше", і "придушенням опозиційних організацій" у Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову під час зустрічі на полях засідання Арктичної ради на міністерському рівні в столиці Ісландії в середу, 19 травня.
Крім того, американська сторона особливо виділила занепокоєність ситуацією навколо медіакорпорації "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" та інформаційного порталу "Голос Америки". Росія внесла ці організації до списку ЗМІ-"іноземних агентів".
Сполучені Штати прагнуть до більш стабільних і передбачуваних відносин з Росією, зазначив глава Держдепу. Водночас Блінкен підкреслив намір президента США Джозефа Байдена "діяти жорстко" для захисту інтересів Сполучених Штатів у відповідь на кроки Росії, які завдають шкоди Вашингтону чи його союзникам, вказав Держдепартамент.
Вашингтон вчергове закликав Москву звільнити американців Пола Вілана і Тревора Ріда. Вілан у 2020 році був засуджений у Росії до 16 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві, а Рід того ж року отримав 9 років позбавлення волі за напад на поліцейських.
Серед інших тем, порушених Блінкеном і Лавровим, - конфлікт Вірменії та Азербайджану навколо Нагірного Карабаху, стримування ядерних програм Ірану і КНДР, а також ситуація в Афганістані. Глави зовнішньополітичних відомств двох країн домовилися продовжувати обговорення,
Нагадаємо, відносини Росії та низки західних держав, зокрема США, в останні тижні загострилися. В середині квітня Байден підписав указ про запровадження нових санкцій проти Москви. Крім того, Вашингтон розпорядився вислати 10 російських дипломатів зі Сполучених Штатів. Росія відповіла аналогічним висланням і заборонила в'їзд деяким колишнім і чинним високопоставленим американським посадовим особам.
Тим часом глава Білого дому Байден 13 квітня запропонував Путіну зустрітися на найвищому рівні в "третій країні" найближчими місяцями. Фінляндія й Австрія вже висловили готовність стати майданчиком для саміту. Швейцарські дипломати теж повідомляли про бажання їхньої країни організувати зустріч президентів США і Росії.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.reuters.com/world/us-russia-hold-arctic-talks-push-summit-2021-05-19/
U.S. Secretary of State Antony Blinken met with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, a veteran diplomat, and said it was "no secret that we have our differences" and that Washington would respond to aggressive acts by Russia, but the world would be safer if the two countries' leaders worked together.
От.
Просто відреагувала на заголовок, який не відображає того, що було сказано.
Ось навіть цитату подають:
https://www.theguardian.com/world/2021/may/20/blinken-lavrov-meeting-us-russia-iceland-arctic
Blinken said: "It's also no secret that we have our differences and when it comes to those differences, as President Biden has also shared with President Putin, if Russia acts aggressively against us, our partners, and our allies, we'll respond - and President Biden has demonstrated that in both word and deed, not for purposes of escalation, not to seek out conflict, but to defend our interests."
))
Проста дипломатична відповідь. Не знаю, чому хтось шукає в ній вади чи пасивність.
Ні про ЩО!!
😁
І на протязі всього будівництва Трамп був проти,ага.