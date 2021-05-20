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Новини За кордоном
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США готові жорстко відповідати на кроки Москви, що завдають шкоди Вашингтону та його союзникам, - Блінкен на зустрічі з Лавровим

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США готові жорстко відповідати на кроки Москви, що завдають шкоди Вашингтону та його союзникам, - Блінкен на зустрічі з Лавровим

США глибоко стурбовані присутністю російських військ біля кордонів України, станом здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального, рішенням суду відправленого в колонію у справі "Ів Роше", і "придушенням опозиційних організацій" у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову під час зустрічі на полях засідання Арктичної ради на міністерському рівні в столиці Ісландії в середу, 19 травня.

Крім того, американська сторона особливо виділила занепокоєність ситуацією навколо медіакорпорації "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" та інформаційного порталу "Голос Америки". Росія внесла ці організації до списку ЗМІ-"іноземних агентів".

Сполучені Штати прагнуть до більш стабільних і передбачуваних відносин з Росією, зазначив глава Держдепу. Водночас Блінкен підкреслив намір президента США Джозефа Байдена "діяти жорстко" для захисту інтересів Сполучених Штатів у відповідь на кроки Росії, які завдають шкоди Вашингтону чи його союзникам, вказав Держдепартамент.

Вашингтон вчергове закликав Москву звільнити американців Пола Вілана і Тревора Ріда. Вілан у 2020 році був засуджений у Росії до 16 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві, а Рід того ж року отримав 9 років позбавлення волі за напад на поліцейських.

Також читайте: Блінкен - Маасу: США виступають проти "Північного потоку-2"

Серед інших тем, порушених Блінкеном і Лавровим, - конфлікт Вірменії та Азербайджану навколо Нагірного Карабаху, стримування ядерних програм Ірану і КНДР, а також ситуація в Афганістані. Глави зовнішньополітичних відомств двох країн домовилися продовжувати обговорення,

Нагадаємо, відносини Росії та низки західних держав, зокрема США, в останні тижні загострилися. В середині квітня Байден підписав указ про запровадження нових санкцій проти Москви. Крім того, Вашингтон розпорядився вислати 10 російських дипломатів зі Сполучених Штатів. Росія відповіла аналогічним висланням і заборонила в'їзд деяким колишнім і чинним високопоставленим американським посадовим особам.

Тим часом глава Білого дому Байден 13 квітня запропонував Путіну зустрітися на найвищому рівні в "третій країні" найближчими місяцями. Фінляндія й Австрія вже висловили готовність стати майданчиком для саміту. Швейцарські дипломати теж повідомляли про бажання їхньої країни організувати зустріч президентів США і Росії.

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Топ коментарі
+11
Зі Святом Вишиванки любі бандерівці!,💛💙❤️🇺🇦
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20.05.2021 07:41
+11
Странный у нас народ. Выбрали во время войны клоуна в президенты, который все пытается в глазик тупину заглянуть и "просто перестает стрелять". А виновата Америка потому что вместо нас не воюет...
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20.05.2021 08:09
+7
Вас на 90 лямов намедни выставили. Ответили?
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20.05.2021 07:38
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США и РАБссия два народа-брата США готовы жестко отвечать на шаги Москвы, наносящие ущерб Вашингтону и его союзникам, - Блинкен на встрече с Лавровым - Цензор.НЕТ 8141 США готовы жестко отвечать на шаги Москвы, наносящие ущерб Вашингтону и его союзникам, - Блинкен на встрече с Лавровым - Цензор.НЕТ 8141
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20.05.2021 07:31 Відповісти
Свабоду Луизе Корвалолу і Андрюхе Девис!!
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20.05.2021 07:39 Відповісти
Он также добавил, что Москва готова «разгрести завалы», которые остались в дипломатических отношениях между странами в наследство от предыдущего президента США Дональда Трампа. Ось така байда, малята! Ви надіялись, а це виявилась натуральна ХУЦПА!
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20.05.2021 07:37 Відповісти
Вас на 90 лямов намедни выставили. Ответили?
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20.05.2021 07:38 Відповісти
Нема такого про "дєйтвавать жОстко".

https://www.reuters.com/world/us-russia-hold-arctic-talks-push-summit-2021-05-19/

U.S. Secretary of State Antony Blinken met with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, a veteran diplomat, and said it was "no secret that we have our differences" and that Washington would respond to aggressive acts by Russia, but the world would be safer if the two countries' leaders worked together.
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20.05.2021 07:38 Відповісти
*=дєйствавать=
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20.05.2021 07:39 Відповісти
Та счас...
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20.05.2021 07:42 Відповісти
Ви ж ніби володієте англійською.
От.
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20.05.2021 07:46 Відповісти
Та так.. І в Канаді бував...
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20.05.2021 09:30 Відповісти
Washington would respond to - тобто, будуть відповідати (реагувати). До того ж, використано умовну форму (would respond - відповіли б). І одразу побажання щодо спвробітництва між лідерами.
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20.05.2021 08:20 Відповісти
Я в курсі. Тільки там не умовна форма, а узгодження часів.
Просто відреагувала на заголовок, який не відображає того, що було сказано.

Ось навіть цитату подають:
https://www.theguardian.com/world/2021/may/20/blinken-lavrov-meeting-us-russia-iceland-arctic

Blinken said: "It's also no secret that we have our differences and when it comes to those differences, as President Biden has also shared with President Putin, if Russia acts aggressively against us, our partners, and our allies, we'll respond - and President Biden has demonstrated that in both word and deed, not for purposes of escalation, not to seek out conflict, but to defend our interests."
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20.05.2021 08:38 Відповісти
Subjunctive mood..
))
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20.05.2021 09:36 Відповісти
Ніяких if . Всі чудово розуміють, що рашка буде поводити себе агресивно і далі.
Проста дипломатична відповідь. Не знаю, чому хтось шукає в ній вади чи пасивність.
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20.05.2021 09:48 Відповісти
Beat about a bush....
Ні про ЩО!!
😁
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20.05.2021 09:54 Відповісти
Sequence of Tenses.
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20.05.2021 15:20 Відповісти
Я теж думав про узгодження часів, але не побачив минулого, щоб було future in the past. Ну то таке.
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20.05.2021 16:07 Відповісти
Звичайно. Таке. Але я бачу: met, said.
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20.05.2021 18:16 Відповісти
Зі Святом Вишиванки любі бандерівці!,💛💙❤️🇺🇦
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20.05.2021 07:41 Відповісти
Байден назвав Путлера убийцей на самом деле сделал ему братский привет.... США готовы жестко отвечать на шаги Москвы, наносящие ущерб Вашингтону и его союзникам, - Блинкен на встрече с Лавровым - Цензор.НЕТ 7186 США готовы жестко отвечать на шаги Москвы, наносящие ущерб Вашингтону и его союзникам, - Блинкен на встрече с Лавровым - Цензор.НЕТ 7186
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20.05.2021 07:42 Відповісти
Миліе бранятся. Еще будем Рыжего вспоминать.
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20.05.2021 08:22 Відповісти
Основное как всегда за кулисами,а в общество вкидывают лапшу.
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20.05.2021 07:43 Відповісти
у скабейки в кабачке сегодня будя праздник ... путлер опять пабедил !!
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20.05.2021 07:43 Відповісти
Тем временем Консульство США в Екатеринбурге закрыто,теперь всем РАБссиянцам надо за визой лететь в Путлербюргер или Мацкву))) США готовы жестко отвечать на шаги Москвы, наносящие ущерб Вашингтону и его союзникам, - Блинкен на встрече с Лавровым - Цензор.НЕТ 3088
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20.05.2021 07:45 Відповісти
Настільки жорстко, що заплатили фсб-им хакерам 90 лямів і вже не проти добудови північного потоку-2. На жаль, ми, українці, ще плакати будемо за дядечком Трампом. А ці толерасти і блм-щики доведуть світ до цугундера. А чого можна було чекати від тих, хто цілує чорним черевики стоячи на колінах? Якщо вони під чорних прогнулися, то кацапам тим паче дупу підставили.
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20.05.2021 07:56 Відповісти
Поплач.Адже так "співпало",що саме при Трампу стало можливим,почалося будівництво ПП2,аж до готовності на 95 %.
І на протязі всього будівництва Трамп був проти,ага.
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20.05.2021 08:51 Відповісти
А лошадь слушаєт і єст.
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20.05.2021 08:04 Відповісти
Странный у нас народ. Выбрали во время войны клоуна в президенты, который все пытается в глазик тупину заглянуть и "просто перестает стрелять". А виновата Америка потому что вместо нас не воюет...
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20.05.2021 08:09 Відповісти
Не виноват склероз, потому что не понят что кому гарантировали.
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20.05.2021 08:25 Відповісти
А США нападали? В Будапеште ядерные державы лишь обещали не нападать на Украину и больше ничего.
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20.05.2021 08:39 Відповісти
Вы заглавие хотя бы того будапештского документа прочтите прежде чем такую чушь писать.
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20.05.2021 09:09 Відповісти
Основное все таки в содержании. Странами-подписантами признается территориальной целостности Украины и гарантируется ненападение на Украину странами-подписантами. И все. Если одна из сторон нарушит меморандум никто из других сторон не обещал воевать за Украину.
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20.05.2021 09:16 Відповісти
Так вы со сторонами определились подписантами? Сколько их там сторон? Чё вы постоянно упираете на не воевать? Там гарантируется что никто не будет нападать, поэтому естественно что воевать там не прописано, а если будет чья-то агрессия то там что то обещали. Неужели нельзя даже заглавие прочесть? Вам это запрещено?
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20.05.2021 09:39 Відповісти
Неужели нельзя все-таки текст прочитать. В случае агрессии одной из сторон будут проводится консультации в Совбезе ООН. И на этом все.
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20.05.2021 09:42 Відповісти
Да не ссылайтесь вы на текст, если не смогли не то что его прочесть, а даже заглавие. И со сторонами подписантами документа так и не можете определиться. Если что то, там две стороны: государство Украина с одной стороны с одним обязательством и гаранты с другой с 6 пунктами обязательств. Будет попытка с вашей стороны прочесть этот документ или в связи с тем что гарантам на него наплевать вам запрещено?
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20.05.2021 09:54 Відповісти
в предыдущем комменте уже написал
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20.05.2021 09:58 Відповісти
Ну то что вы не читали этот документ это было ясно и из вашего начального комента. Единственный вопрос почему вы не можете это сделать, вам запрещено его читать или какие то другие причины?
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20.05.2021 10:10 Відповісти
Вам просто коммент надо написать или обсудить что-то конкретное?
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20.05.2021 10:14 Відповісти
Что конкретно обсуждать если вы не читаете то что обсуждаете? Поэтому естественно узнать о причинах почему вы так делаете.
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20.05.2021 10:21 Відповісти
Я писал не конкретно Вам, а нескольким комментаторам с возгласами типа Америка-Россия дружба. Намекая, что Америка предала. А у нас с ней завязан только Будапештский меморандум.
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20.05.2021 10:30 Відповісти
Ну тогда понятно почему вы не читаете те документы что обсуждаете. Получается вы даже не читаете что и кто вам пишет просто отписываете свою обязательную программу. Все международные отношения строятся на международных юридических документах подписанных государствами. И то что это оказалось не так то это означает что все международные отношения это только силовое решение любых задач. Все эти бумажки никчемны. Впрочем, как со времен появления государств и так будет наверно до их исчезновения. Хочешь мира готовься к войне, этот исторический урок тысячелетий будет актуален наверно до исчезновения государств. И да предали или точнее не могут выполнить или не хотят этого делать именно все гаранты подписанты этого документа. По нему свои обязательства выполнила только Украина.
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20.05.2021 11:59 Відповісти
Ну скріше всього зустріч буде у Фінляндії, бо до Австрії або Ісландії треба летіти через інші країни, а Путькін боїться повторити долю МН-17!
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20.05.2021 08:36 Відповісти
Трамп повернись!
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20.05.2021 08:36 Відповісти
Данілич, прості. (с)
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20.05.2021 08:50 Відповісти
Мельчают амеры,все время орел уссыкается против двухглавой курицы.
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20.05.2021 08:52 Відповісти
Продажные слабаки из Дем.партии уже нанесли непоправимый вред статусу и репутации США. Хорошо, что Маккейн и Рейган не видят этого позора.
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20.05.2021 08:59 Відповісти
Бла-бла-бла! Путлер атакует - байден болтает.
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20.05.2021 09:04 Відповісти
правильно.
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20.05.2021 16:20 Відповісти
 
 