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Від початку доби найманці РФ відкривали вогонь з СПГ поблизу Авдіївки, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби найманці РФ відкривали вогонь з СПГ поблизу Авдіївки, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Минулої доби, 19 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, вчора противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів біля Талаківки.

Станом на 7:00 ранку 20 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат унаслідок ворожого вогню немає.

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"Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Від початку доби найманці РФ відкривали вогонь з СПГ поблизу Авдіївки, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

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Від початку доби найманці РФ відкривали вогонь з СПГ поблизу Авдіївки, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6480 Від початку доби найманці РФ відкривали вогонь з СПГ поблизу Авдіївки, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4269

Від початку доби найманці РФ відкривали вогонь з СПГ поблизу Авдіївки, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7353 Від початку доби найманці РФ відкривали вогонь з СПГ поблизу Авдіївки, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5824

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20.05.2021 10:15 Відповісти
 
 