Від початку доби найманці РФ відкривали вогонь з СПГ поблизу Авдіївки, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС
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Минулої доби, 19 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, вчора противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів біля Талаківки.
Станом на 7:00 ранку 20 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Бойових втрат унаслідок ворожого вогню немає.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
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