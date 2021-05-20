Байден і Путін можуть зустрітися найближчими тижнями. Можливо, в Ісландії, - держсекретар США Блінкен
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зустріч президентів Росії Володимира Путіна та США Джо Байдена може відбутися найближчими тижнями.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю ісландській державній телерадіокомпанії RUV.
"Цілком імовірно, що наші президенти зустрінуться найближчими тижнями", - заявив Блінкен
Відповідаючи на питання журналіста, чи рекомендує він Ісландію як потенційне місце зустрічі, глава держдепу сказав: "Безумовно, я б рекомендував її як місце зустрічі. Я б рекомендував її всім, і, до речі, саме цим я буду опікуватися, коли повернуся додому".
Говорячи про відносини з Росією, Блінкен зазначив, що США були б раді мати "стабільні, передбачувані відносини з Росією".
"Перед нашими країнами стільки викликів, особливо якщо говорити про пандемію коронавірусу і відновлення економік таким чином, щоб це відповідало інтересам наших народів, я вважаю, що стан конфлікту не відповідає нічиїм інтересам", - заявив держсекретар США.
"Тому ми вважали за краще б мати стабільні, передбачувані відносини. Водночас ми завжди будемо відстоювати наші інтереси і цінності, якщо їм хтось кине виклик", - додав він.
Раніше повідомлялося, що в Рейк'явіку завершилася зустріч глав зовнішньополітичних відомств РФ і США Сергія Лаврова і Ентоні Блінкена. Це був перший особистий контакт двох міністрів з моменту призначення Блінкена на цей пост, раніше вони двічі телефонували один одному.
Будь ласка, зачекайте...
Кілька місяців тому.
І ще кілька людей.
Хіба може через Арктику летітиме.
Все буде Україна!!!
У кого ще стояча удаль,
По черзі нада вимовлять,
Ейяф'ятлайокютель.
73% вирішили здатись....на жаль.
Питання - скільки з тих людей бігало на рехверендум ?
Решта опзж.
Яке єднання
Хто голосує за наш край та опзж явно ходили на реперендум.
Найбільші конфлікти.
Вчи історію.
Конфлікти пригадай. І хто тоді був президентом в штатах.
Дивна у вас логіка. Чи її й немає...
Риш усомнился в том, что «вредоносный российский проект» действительно отвечает интересам США, как об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Администрация отдает приоритет мнимым интересам Германии и России, а не интересам наших союзников в Центральной, Восточной и Северной Европе», - заявил политик.
Более того, по мнению конгрессмена, снятие санкций с Nord Stream 2 AG и его главы ослабит позиции США перед предполагаемым саммитом Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.