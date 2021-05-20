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Новини За кордоном
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Байден і Путін можуть зустрітися найближчими тижнями. Можливо, в Ісландії, - держсекретар США Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден і Путін можуть зустрітися найближчими тижнями. Можливо, в Ісландії, - держсекретар США Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зустріч президентів Росії Володимира Путіна та США Джо Байдена може відбутися найближчими тижнями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю ісландській державній телерадіокомпанії RUV.

"Цілком імовірно, що наші президенти зустрінуться найближчими тижнями", - заявив Блінкен

Відповідаючи на питання журналіста, чи рекомендує він Ісландію як потенційне місце зустрічі, глава держдепу сказав: "Безумовно, я б рекомендував її як місце зустрічі. Я б рекомендував її всім, і, до речі, саме цим я буду опікуватися, коли повернуся додому".

Говорячи про відносини з Росією, Блінкен зазначив, що США були б раді мати "стабільні, передбачувані відносини з Росією".

"Перед нашими країнами стільки викликів, особливо якщо говорити про пандемію коронавірусу і відновлення економік таким чином, щоб це відповідало інтересам наших народів, я вважаю, що стан конфлікту не відповідає нічиїм інтересам", - заявив держсекретар США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лаврову багато чого не ясно щодо зустрічі Путіна з Байденом: Хочемо розуміти, як американські колеги збираються діяти

"Тому ми вважали за краще б мати стабільні, передбачувані відносини. Водночас ми завжди будемо відстоювати наші інтереси і цінності, якщо їм хтось кине виклик", - додав він.

Раніше повідомлялося, що в Рейк'явіку завершилася зустріч глав зовнішньополітичних відомств РФ і США Сергія Лаврова і Ентоні Блінкена. Це був перший особистий контакт двох міністрів з моменту призначення Блінкена на цей пост, раніше вони двічі телефонували один одному.

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Топ коментарі
+8
У Байдена первая экономика Мира с 25 % ВВП,у Путлера 1,5 % Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Возможно, в Исландии, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 9739о чем можно говорить с мавзолейным Нищебродом если даже Португалия обошла РАБссию... Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Возможно, в Исландии, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 5950
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20.05.2021 08:05
+8
бидон сдал северный поток хуйлу и теперь хуйло готов с ним встретиться -вот и всё что нужно знать о маразматике жо
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20.05.2021 08:08
+6
Не Горбачов розвалив, а сесесер само здохло...))...
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20.05.2021 08:24
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Горбачев развалил СССр именно после встречи с Рейганом в Рейкьявике Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Возможно, в Исландии, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 3502
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20.05.2021 07:56 Відповісти
Не Горбачов розвалив, а сесесер само здохло...))...
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20.05.2021 08:24 Відповісти
Без денег любое ссср сдохнет, Красная октябрьская революция была проведена за деньги Германии, ленина тогда ещё называли немецким шпионом.
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20.05.2021 09:02 Відповісти
Начало развала положил ***. Хотя изначально проект "СССР" был обречён на провал.
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20.05.2021 09:58 Відповісти
Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Возможно, в Исландии, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 3445 Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Возможно, в Исландии, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 5357
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20.05.2021 08:00 Відповісти
байден обамович и путлер Перезагрузка 2.0
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20.05.2021 08:01 Відповісти
Я перша написала.
Кілька місяців тому.

І ще кілька людей.
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20.05.2021 08:03 Відповісти
У Байдена первая экономика Мира с 25 % ВВП,у Путлера 1,5 % Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Возможно, в Исландии, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 9739о чем можно говорить с мавзолейным Нищебродом если даже Португалия обошла РАБссию... Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Возможно, в Исландии, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 5950
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20.05.2021 08:05 Відповісти
У ССср Горбачева было 16 % Мирового ВВП,где ссср? сдох.Там же будет и РАБссия...вопрос всего лишь во времени... Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Возможно, в Исландии, - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 3612
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20.05.2021 08:07 Відповісти
параша будет разрушена Но не бидоном к сожалению
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20.05.2021 08:11 Відповісти
бидон сдал северный поток ***** и теперь ***** готов с ним встретиться -вот и всё что нужно знать о маразматике жо
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20.05.2021 08:08 Відповісти
І одружитися.
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20.05.2021 08:10 Відповісти
Этот поток , построен был на 95% именно при Трампе
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20.05.2021 08:12 Відповісти
Оставьте этот поток уже в покое и радуйтесь экономическому процветанию Германии.
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20.05.2021 08:30 Відповісти
А почали будувати при Обамі))Ким був Байден при Обамі?
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20.05.2021 09:12 Відповісти
маразматик давайте жить дружно. нам звиздец и внутри и внешне феодальное недогосударство
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20.05.2021 08:14 Відповісти
Очень точное определение .
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20.05.2021 08:25 Відповісти
Зато дедушка Джо поговаривают фанат нашей шаленой бджілкі и мечтает приехать сюда и пройтись по шоколадным забегаловкам и мармаладным коморам свего сладкого дружбана -одного всем известного и богатого олигарха-шоколатье , НО Джо в детстве когда -то напугали в цирке и он теперь на старости лет боится КЛОУНОВ ! ......даже больше убийцы и пидофила -х.йла Байден і Путін можуть зустрітися найближчими тижнями. Можливо, в Ісландії, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 9388 Поэтому сюда он врядли скоро приедет , а вот в мацкву к маньяку диктатору -нет проблем !
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20.05.2021 08:23 Відповісти
Байден і Путін можуть зустрітися найближчими тижнями. Можливо, в Ісландії, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 6552
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20.05.2021 09:32 Відповісти
а что ты ЗЕбуин молчишь за Дякулу...?
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20.05.2021 11:54 Відповісти
На скільки годин традиційно запізниться кремлівський переговорник, цікаво буде дізнатися. Потім - і про все інше.
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20.05.2021 08:25 Відповісти
Так Путлеру треба ж буде летіть в Ісландію літаком, а як завалять як МН-17!
Хіба може через Арктику летітиме.
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20.05.2021 08:27 Відповісти
А може в Ялті?
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20.05.2021 08:29 Відповісти
Навестят концлагерь бабушки захарченка в Рейкьявике?
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20.05.2021 08:35 Відповісти
У бабушкі захарчєнка в Рейк'явікє бил канцлагєрь?
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20.05.2021 08:40 Відповісти
На Рейкьявик!
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20.05.2021 08:37 Відповісти
Байден и не догадывается что на сайте Цензор его уже окрестили слабаком,м@даком сдавшим и слившим всё и вся. Он бы трижды подумал перед тем как ехать нагибать *****))
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20.05.2021 08:38 Відповісти
Не паникуйте, все идет по штатовскому плану.
Все буде Україна!!!
Байден і Путін можуть зустрітися найближчими тижнями. Можливо, в Ісландії, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 5798
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20.05.2021 08:48 Відповісти
Два діда будуть вияснять,
У кого ще стояча удаль,
По черзі нада вимовлять,
Ейяф'ятлайокютель.
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20.05.2021 08:51 Відповісти
Боюсь - сдадут Украину
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20.05.2021 08:53 Відповісти
Не можна здати того, хто сам не здається.
73% вирішили здатись....на жаль.
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20.05.2021 08:54 Відповісти
Якраз навпаки,зрадників тільки 25%.Було б 73%,то вже б над Київом майорів прапор козлостану.
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20.05.2021 09:03 Відповісти
92 % Луганської області обрали ЗЕ.
Питання - скільки з тих людей бігало на рехверендум ?
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20.05.2021 09:11 Відповісти
Результати на місцевих виборах - 54% проросійський наш край.
Решта опзж.
Яке єднання Байден і Путін можуть зустрітися найближчими тижнями. Можливо, в Ісландії, - держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 5448
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20.05.2021 09:13 Відповісти
Так це питання,тільки без відповіді,у вас є списки того референдуму?
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20.05.2021 09:14 Відповісти
Невже і так не ясно ?
Хто голосує за наш край та опзж явно ходили на реперендум.
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20.05.2021 09:30 Відповісти
Пані,де списки тих хто ходив на референдум?А "Наш Край" це філія БПП,не вірите,спитайте пана Шахова,та Артура Герасимова))
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20.05.2021 09:40 Відповісти
ги..ги...як горбачьов з Рейганом....памятаемо чим це закінчилося
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20.05.2021 09:01 Відповісти
Рейган був РЕСПУБЛИКАНЦЕМ))А Байден хто?Дерьмократ.
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20.05.2021 09:05 Відповісти
Найгірші стосунки совку якраз були з демократами.
Найбільші конфлікти.
Вчи історію.
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20.05.2021 09:13 Відповісти
Ро́нальд Ві́лсон Ре́йган (у діаспорних джерелах Роналд Реґен[5]; англ. Ronald Wilson Reagan МФА: [/ˈrɒnəld ˈwɪlsən ˈreɪɡən/] ; 6 лютого 1911, Тампіко, Іллінойс - 5 червня 2004, Лос-Анджелес) - 40-й Президент США (1981-1989) від Республіканської партії, 33-й губернатор Каліфорнії (1967-1975).
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20.05.2021 09:16 Відповісти
Джордж Герберт Вокер Буш (англ. George Herbert Walker Bush; 12 червня 1924, Мілтон, штат Массачусетс - 30 листопада 2018, Х'юстон, штат Техас) - 41-й президент США (1989-1993), республіканець. Батько 43-го президента США Джорджа Вокера Буша.
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20.05.2021 09:18 Відповісти
І що ??
Конфлікти пригадай. І хто тоді був президентом в штатах.
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20.05.2021 09:25 Відповісти
Ви бачите шо написано?Вивсьоврьоті тут не прокате))
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20.05.2021 09:33 Відповісти
Що написано ???
Дивна у вас логіка. Чи її й немає...
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20.05.2021 09:34 Відповісти
Пані,Рейган та Буш старший розвалили СРСР,може у вас інша історія?
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20.05.2021 09:41 Відповісти
То ж недарма кілька днів тому "шпілі-вілі" літали в Рейк'явік. Ще й повітряний простір Естонії порушили. Літають, як завжди, по пачці "Бєламор-канал".
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20.05.2021 09:29 Відповісти
Президента США Джо Байдена упрекнули в том, что он сделал России подарок, сняв санкции с компании-оператора «Северного потока-2». С такими обвинениями выступил конгрессмен-республиканец Джим Риш, его заявление опубликовано на сайте комитета сената по международным отношениям.

Риш усомнился в том, что «вредоносный российский проект» действительно отвечает интересам США, как об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Администрация отдает приоритет мнимым интересам Германии и России, а не интересам наших союзников в Центральной, Восточной и Северной Европе», - заявил политик.

Более того, по мнению конгрессмена, снятие санкций с Nord Stream 2 AG и его главы ослабит позиции США перед предполагаемым саммитом Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.
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20.05.2021 09:35 Відповісти
Ну шо тут скажеш,Республіканці повісять Байдена на гілляці.
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20.05.2021 09:53 Відповісти
 
 