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В Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 5165 нових випадків зараження, 16 748 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 5165 нових випадків зараження, 16 748 осіб одужали

5165 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 травня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

5165 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 травня 2021 року. Загалом від початку пандемії - 2 170 398 випадків коронавірусної хвороби.

Також за даними РНБО, за минулу добу 203 людини померли від COVID-19 (всього - 48 899), одужали за минулу добу - 16 748 (загалом - 1 916 194).

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В Україні станом на ранок 20 травня хворіють на коронавірусну хворобу 205 305 осіб, що на 11 786 менше, ніж добою раніше.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (489) області, Києві (433) та Харківській (429), Запорізькій (311) і Київській (295) областях.

Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я додали, що за минулу добу захворіли 324 дитини і 109 медпрацівників. Також за минулу добу було госпіталізовано 1884 людини, виписано з лікарень - 2821 особу. Також здійснили тестувань за добу - 69 732 (зокрема методом ПЛР - 29 509, методом ІФА - 12 693), досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 27 530.

В Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 5165 нових випадків зараження, 16 748 осіб одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 5165 нових випадків зараження, 16 748 осіб одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 5165 нових випадків зараження, 16 748 осіб одужали 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 5165 нових випадків зараження, 16 748 осіб одужали 04
В Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 5165 нових випадків зараження, 16 748 осіб одужали 05
В Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 5165 нових випадків зараження, 16 748 осіб одужали 06

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 5 165 новых случаев заражения, 16 748 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 4440
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20.05.2021 08:20 Відповісти
Це вже в минулому, чекаємо наслідків пасхальних свят і нового очільника МОЗ, що він на цю тему "заспіває".
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20.05.2021 09:07 Відповісти
Не в каком не в прошлом. Буковель єто символ пофигизма презедента на ситуацию с короной. Он тогда ложил на нее хер как на клавиши рояля так и счас ложит...
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20.05.2021 09:14 Відповісти
В таком случае возражений не имею.
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20.05.2021 09:39 Відповісти
Ну и как там вакцинация? К 2042 году успеете?
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20.05.2021 16:54 Відповісти
А Зеля сегодня на своем выступлении сказал что в честь его выступления в этот день не умерло от ковида ни одного человека ( или это завтра объявят).
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20.05.2021 20:28 Відповісти
 
 