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Жінці, яка залишила свого новонародженого сина у вигрібній ямі громадського туалету, загрожує до п'яти років в'язниці, - прокуратура Харківщини

Новини Цензор.НЕТ Події

Лозівська окружна прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт щодо 41-річної місцевої жительки, яка кинула свою новонароджену дитину у вигрібній ямі громадського туалету біля залізничного вокзалу станції Панютине.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури, жінці інкримінується замах на умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів (ч. 2 ст. 15, ст. 117 КК України).

Як розповів керівник окружної прокуратури Роман Травкін, досудовим розслідуванням встановлено, що вранці 27 березня цього року 41-річна мешканка м. Лозова поклала у пакет та залишила в ямі туалету загального користування біля залізничного вокзалу станції Панютине свою новонароджену дитину - хлопчика.

Жінці, яка залишила свого новонародженого сина у вигрібній ямі громадського туалету, загрожує до пяти років вязниці, - прокуратура Харківщини 01
Фото: сайт прокуратури області

Немовля врятували та доставили до реанімаційного відділення Лозівської центральної районної лікарні.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+4
Ну сдай ты его всоответстующие службы,сука,зачем убивать?
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20.05.2021 08:47
+3
Нет слов. Почему эту биоособь не стереализуют? 5 лет мало.
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20.05.2021 08:33
+3
И дурачком тебя тоже кондитер сделал? Жінці, яка залишила свого новонародженого сина у вигрібній ямі громадського туалету, загрожує до п'яти років в'язниці, - прокуратура Харківщини - Цензор.НЕТ 6290 Жінці, яка залишила свого новонародженого сина у вигрібній ямі громадського туалету, загрожує до п'яти років в'язниці, - прокуратура Харківщини - Цензор.НЕТ 6290 Жінці, яка залишила свого новонародженого сина у вигрібній ямі громадського туалету, загрожує до п'яти років в'язниці, - прокуратура Харківщини - Цензор.НЕТ 6290
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20.05.2021 09:22
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Нет слов. Почему эту биоособь не стереализуют? 5 лет мало.
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20.05.2021 08:33 Відповісти
Это Кондитер растлил народ. Провозгласив вранье, воровство и цинизм. От него вся мерзость пошла
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20.05.2021 08:52 Відповісти
И дурачком тебя тоже кондитер сделал? Жінці, яка залишила свого новонародженого сина у вигрібній ямі громадського туалету, загрожує до п'яти років в'язниці, - прокуратура Харківщини - Цензор.НЕТ 6290 Жінці, яка залишила свого новонародженого сина у вигрібній ямі громадського туалету, загрожує до п'яти років в'язниці, - прокуратура Харківщини - Цензор.НЕТ 6290 Жінці, яка залишила свого новонародженого сина у вигрібній ямі громадського туалету, загрожує до п'яти років в'язниці, - прокуратура Харківщини - Цензор.НЕТ 6290
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20.05.2021 09:22 Відповісти
Тимошенко за рождение ребенка нормальных денег давала. А шоколадный всё урезал. Поднял зарплаты депутатам и министрам
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20.05.2021 09:48 Відповісти
Ну сдай ты его всоответстующие службы,****,зачем убивать?
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20.05.2021 08:47 Відповісти
Где на станции Панютино соответствующие службы? Всё шоколадный развалил. Только о себе заботился
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20.05.2021 09:51 Відповісти
За такое расстреливать надо, а не 5 лет отсидки.
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20.05.2021 08:50 Відповісти
я один раз под Минском нашёл в пакете под деревом младенца. судя по виду, выношенный 9 месяцев как положено. нет бы подкинуть куда, а его задушили. и в милицию не стал звонить. пакет в контейнер мусорный поглубже засунул и всё. Бог ей судья.
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20.05.2021 09:22 Відповісти
Сидел бы молча, имбецил. Ты теперь соучастник, вася!
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20.05.2021 09:26 Відповісти
Полный срок мрази. С отбыванием в выгребной яме общественного туалета. Если, конечно, еще на пересылке не грохнут. Детоубийцы в тюрьмах как-то быстро самоликвидируются...
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20.05.2021 09:28 Відповісти
Да, на жіночих зонах у цьому плані понятія дуже сурові!
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20.05.2021 09:31 Відповісти
Для чого взагалі якійсь релігії придумувати пекло після смерті, якщо ПЕКЛО - ТУТ І ВЖЕ!
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20.05.2021 10:40 Відповісти
 
 