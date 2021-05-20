Пандемія COVID-19 забрала життя 3,4 млн людей, кількість інфікованих перевищила 165,5 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 20 травня у світі зареєстрували 660 341 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 185 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 165 569 269 випадків інфікування, з них 660 341 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 431 792 особи, з них 13 185 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 144,5 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Туреччина.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 17-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 6-ту, за летальними випадками - 15-ту і 4-ту позицію відповідно.