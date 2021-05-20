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Новини Політика України
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Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні ворів у законі: Умку та Лашу Свана, - Аваков. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нацполіція затримала двох ворів у законі - Умку і Лашу Свана.

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо непримиренну війну з організованою злочинністю - Нацполіція затримала двох найвпливовіших ворів у законі в Україні. Нове законодавство, політична воля і професійність оперативників поступово винищують це ганебне кримінальне явище. Ми не зупинимося", - розповів Аваков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вору в законі на прізвисько Армен Хохол повідомлено про підозру у створенні та керівництві злочинною організацією, - Нацполіція. ФОТО

"Ворам у законі на прізвиська Умка та Лаша Сван інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у відповідному кримінальному статусі - статтю 255-1 Кримінального кодексу України", - розповіли в поліції.

"Правоохоронці встановили усі сфери їхньої діяльності та зв’язки. Ці особи з "верхівки" злочинного світу утворювали злочинні угруповання та контролювали через своїх представників криміналітет у державі, підбурювали до вчинення нових злочинів та спричиняли появу додаткових загроз для безпеки громадян", - зауважили у відомстві.

"Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління спільно з Офісом Генерального прокурора понад рік документували докази поширення злочинного впливу ворів у законі. Відомо, що Умка, коронований у 2014 році, та Лаша Сван, вор у законі з 1995-го, здобули свої високі "звання" від топпредставників російського кримінального світу. Вони вважалися одними із найвпливовіших ворів у законі в Україні та контролювали криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону. Документування протиправної діяльності ворів у законі відбувалося у два основні етапи. Перший – у квітні цього року, коли під час масштабної поліцейської спецоперації на Дніпропетровщині викрили злочинне угруповання під керівництвом так званого "положенця" та повідомили про підозру одразу 16-м його учасникам, серед яких п’ятеро "смотрящих" та четверо кримінальних "авторитетів". Другий етап відбувся вчора, 19 травня. Поліцейські затримали двох ворів в законі: Умку - в аеропорту Дніпра під час спроби виїхати з країни, Лашу Свана - в готелі", - додали в поліції.

"Далі справа за судом!" - зазначив заступник голови МВС Антон Геращенко.

Нагадаємо: кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі вора в законі набула чинності в Україні з червня минулого року, після ухвалення відповідних змін у законодавство.

Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні ворів у законі: Умку та Лашу Свана, - Аваков 01
Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні ворів у законі: Умку та Лашу Свана, - Аваков 02
Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні ворів у законі: Умку та Лашу Свана, - Аваков 03
Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні ворів у законі: Умку та Лашу Свана, - Аваков 04
Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні ворів у законі: Умку та Лашу Свана, - Аваков 05
Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні ворів у законі: Умку та Лашу Свана, - Аваков 06
Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні ворів у законі: Умку та Лашу Свана, - Аваков 07

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Топ коментарі
+46
А бабушку Беню когда задержат? Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине воров в законе: Умку и Лашу Свана, - Аваков - Цензор.НЕТ 4306
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20.05.2021 08:43
+42
Умку сразу на северный полюс отправляйте...к маме...
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20.05.2021 08:44
+34
Теперь самый влиятельный - Аваков?
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20.05.2021 08:45
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А бабушку Беню когда задержат? Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине воров в законе: Умку и Лашу Свана, - Аваков - Цензор.НЕТ 4306
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20.05.2021 08:43 Відповісти
Та хотя бы "телепортировали " в США!
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20.05.2021 09:02 Відповісти
так поинтересуйся, єто бенины кореша
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20.05.2021 09:39 Відповісти
Умку сразу на северный полюс отправляйте...к маме...
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20.05.2021 08:44 Відповісти
Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні ворів у законі: Умку та Лашу Свана, - Аваков - Цензор.НЕТ 4082
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20.05.2021 10:01 Відповісти
Эти имена уже приелись!
Не впервые раз их в Украине задерживают...
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20.05.2021 10:34 Відповісти
ну и соответственно скоро суд их отпустит, ведь в суде ничего не поменялось
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20.05.2021 12:43 Відповісти
Теперь самый влиятельный - Аваков?
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20.05.2021 08:45 Відповісти
Мер Чернигова
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20.05.2021 08:49 Відповісти
Нееее, Беня, Рюкзаков на втором месте. Это самые крутые поцы в Украине. А эти двое, которых задержали - мелкая шушера против Бени и Рюкзакова. Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні ворів у законі: Умку та Лашу Свана, - Аваков - Цензор.НЕТ 5764
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20.05.2021 11:48 Відповісти
найвпливовіший злодій у законі це авакян.
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20.05.2021 08:46 Відповісти
А дальше что? Сфотографировали и отпустили?
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20.05.2021 08:47 Відповісти
Ні, ще запишуть в досягнення найвеличнішого, знімуть відосік, а вже потім відпустять ))))
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20.05.2021 09:25 Відповісти
Яким нрмативним документом визначається поняття "вор в законє"? Чі в нас всі мають по фєнє ботать? Злодій має називатися злодієм, як і клоун - клоуном.
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20.05.2021 08:48 Відповісти
Цим документом може бути і посвідчення депутанта.
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20.05.2021 08:56 Відповісти
Тю, усі слуги народу в приваті на вуличній фєні ботають. Інколи воно навіть на TV проскакує.
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20.05.2021 09:12 Відповісти
Законом 671-IX

. Під особою, яка перебуває у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі", у цій статті та статтях 255-1, 255-3 цього Кодексу слід розуміти особу, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив
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20.05.2021 09:16 Відповісти
Читай матчасть, Статья 255-1. Установления или распространения преступного влияния
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20.05.2021 10:13 Відповісти
Затримали для фотосесії?
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20.05.2021 08:48 Відповісти
"Назад - в будущее". Еще надо по всем каналам показывать "Место встречи изменить нельзя. Теперь граждане думают, что их безопасности ничего не угрожает.
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20.05.2021 08:51 Відповісти
Починаючи з 2019 в Україну почали повертатись вори в законі.
Часом такі новини були у стрічці.
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20.05.2021 08:53 Відповісти
Якби ж то тільки вони.
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20.05.2021 08:59 Відповісти
Климат у нас благоприятный.
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20.05.2021 10:11 Відповісти
та да...все ж презеденты )))) понавыростали ))))
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20.05.2021 13:02 Відповісти
Ну про фах це вже "загнув", цю фаховість може прокоментувати Антоненко, на протязі 500 днів її "вивчав".
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20.05.2021 08:54 Відповісти
Такие все комментаторы взволнованные. Неспроста это.
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20.05.2021 08:56 Відповісти
А остальных 555 когда посадят?
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20.05.2021 09:00 Відповісти
Организованная преступность в Раде, СБУ, полиции..а это ряженые клоуны с романтикой из ссср.....
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20.05.2021 09:01 Відповісти
А знає Аваков, що таке "вор в законі"? Чи вони рецидивістів крадунів назвали "ворами в законі"? Тодві хай відповість, хто на "общаку" із поліціх, яерез яких ці "вори" вирішували свої питання?
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20.05.2021 09:07 Відповісти
Когда прочитал "дальше дело за судом", сразу спокойно стало как-то и появилась уверенность, что наши честные и неподкупные представители фемиды не дадут спустить на "нет" это дело и виновники получат законную кару...
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20.05.2021 09:07 Відповісти
Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні ворів у законі: Умку та Лашу Свана, - Аваков - Цензор.НЕТ 730
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20.05.2021 09:21 Відповісти
Беня Днепровский. Американцы говорят, что это самый крутой вор в мире. Ну кто еще из коронованой босоты может похвастаться, что он украл 5.5 лярда баксов? Поэтому найвелычнишый говноралиссимус и зачищает всю эту коронованную босоту, что-бы не путалась у Бени Днепровского под ногами, не мешали ему и бубочке оманскому обворовывать Украину.
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20.05.2021 11:55 Відповісти
злодіїв. запам'ятай, сраний ти носій руського-українського, мовою країни за кошт якої ти існуєш, як сир у маслі, вор це злодій - "злодіїв в законі".
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20.05.2021 09:21 Відповісти
Цензор, а почему про это нигде ни слова youtube.com/watch?v=kOO7PPGQqws
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20.05.2021 09:30 Відповісти
Яких "воров"? Є українське слово - злодій, от баняки ці ЦН.
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20.05.2021 09:57 Відповісти
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
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20.05.2021 10:11 Відповісти
Беня преступного влияния не имеет, так же, как и Ахметов.
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20.05.2021 10:12 Відповісти
Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні ворів у законі: Умку та Лашу Свана, - Аваков - Цензор.НЕТ 5288
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20.05.2021 10:15 Відповісти
а Умку то за шо ???? ))))))
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20.05.2021 12:59 Відповісти
А коли арсенчика затримають?
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20.05.2021 10:16 Відповісти
Й жодного Українця. Зло їде від сусідів.
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20.05.2021 10:24 Відповісти
"інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу", - Зе&К, робить теж саме на державному рівні. І Аваков зі своїми тітушками поширює злочинний вплив. Це більш походить на переділ зон впливу, а не боротьба зі злочинністю.
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20.05.2021 10:31 Відповісти
Обличчя заретушовані. Кого там затримали?
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20.05.2021 11:29 Відповісти
Самые влиятельные воры-это Порошенко,Ахметов,Коломойский и Медведчук.
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20.05.2021 11:56 Відповісти
Самый влиятельный шнырь - это зелебоба.
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20.05.2021 22:19 Відповісти
Как показательно-оскорбляющий Президента говорит на тюремной фене.
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21.05.2021 08:13 Відповісти
Звичайно, їх посодють!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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20.05.2021 12:32 Відповісти
не, звичайно навпаки
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20.05.2021 12:45 Відповісти
🤔
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20.05.2021 12:53 Відповісти
Ключевая фраза во всем тексте "Дальше дело за судом". Залог - домашний арест - личное обязательство - спад интереса - уголовное производство херится". Уже не раз по такой цепочке ходили украинские криминальные авторитеты. Если в Грузии после принятия соответствующих законов воров закрывали и засовывали им в задницы веники, пока они не отрекались от титула, то Украина, как и раньше, остается для них раем.
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20.05.2021 13:03 Відповісти
А что семь лет мешало аваакяну задержать этих лохов в загоне?!
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20.05.2021 13:30 Відповісти
На днях тут писали, що наверху приняли рішення про санкції стосовно злодіїв в законі. Цікаво що то за санкції?
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20.05.2021 13:33 Відповісти
Понты...
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20.05.2021 14:25 Відповісти
А то, что задержали как раз перед отчетом Вовы Великолепного перед плебсом, так это просто совпадЭние...
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20.05.2021 15:00 Відповісти
Браво полиции!
а умка - кореш Коломойского, между прочим.

как жеж так, какао-ботва, что творится, как же зраду намалевать?
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20.05.2021 16:26 Відповісти
загадочная украинская душа!
на государственные посты и в избирательных органах посадили инородных проходимцев, иноверных пришельцев и беспардонных квартирантов!
и расселись с ложками в ожидании конца "эпохи бедности" !
даже парочки собственных приличных воришек не нашлось среди этнических украинцев!
ха-ха-ха !
Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні ворів у законі: Умку та Лашу Свана, - Аваков - Цензор.НЕТ 7013
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20.05.2021 18:21 Відповісти
ув. Авас, украинцы по своему архетипу и менталитету - это крестьяне-селяне:

а крестьяне-хлеборобы, честно работающие на земле, по своей природе не могут быть хитрыми коммерческими дельцами, ловкими политическими проходимцами, криминальными авторитетами.
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21.05.2021 01:06 Відповісти
Обилетят и отпустят.
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05.06.2021 10:32 Відповісти
 
 