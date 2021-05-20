Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні ворів у законі: Умку та Лашу Свана, - Аваков. ФОТОрепортаж

Нацполіція затримала двох ворів у законі - Умку і Лашу Свана.

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо непримиренну війну з організованою злочинністю - Нацполіція затримала двох найвпливовіших ворів у законі в Україні. Нове законодавство, політична воля і професійність оперативників поступово винищують це ганебне кримінальне явище. Ми не зупинимося", - розповів Аваков.

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"Ворам у законі на прізвиська Умка та Лаша Сван інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у відповідному кримінальному статусі - статтю 255-1 Кримінального кодексу України", - розповіли в поліції.

"Правоохоронці встановили усі сфери їхньої діяльності та зв’язки. Ці особи з "верхівки" злочинного світу утворювали злочинні угруповання та контролювали через своїх представників криміналітет у державі, підбурювали до вчинення нових злочинів та спричиняли появу додаткових загроз для безпеки громадян", - зауважили у відомстві.

"Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління спільно з Офісом Генерального прокурора понад рік документували докази поширення злочинного впливу ворів у законі. Відомо, що Умка, коронований у 2014 році, та Лаша Сван, вор у законі з 1995-го, здобули свої високі "звання" від топпредставників російського кримінального світу. Вони вважалися одними із найвпливовіших ворів у законі в Україні та контролювали криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону. Документування протиправної діяльності ворів у законі відбувалося у два основні етапи. Перший – у квітні цього року, коли під час масштабної поліцейської спецоперації на Дніпропетровщині викрили злочинне угруповання під керівництвом так званого "положенця" та повідомили про підозру одразу 16-м його учасникам, серед яких п’ятеро "смотрящих" та четверо кримінальних "авторитетів". Другий етап відбувся вчора, 19 травня. Поліцейські затримали двох ворів в законі: Умку - в аеропорту Дніпра під час спроби виїхати з країни, Лашу Свана - в готелі", - додали в поліції.

"Далі справа за судом!" - зазначив заступник голови МВС Антон Геращенко.

Нагадаємо: кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі вора в законі набула чинності в Україні з червня минулого року, після ухвалення відповідних змін у законодавство.













