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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 943 особи, загалом - 964 747, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 943 особи, загалом - 964 747, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 37 526 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

17 943 особи були щеплені проти COVID-19 за добу 19 травня 2021 року в Україні, з них 7399 - отримали першу дозу вакцини, 10 544 - другу дозу. 964 747 осіб щеплені від початку вакцинальної кампанії, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 48 070 осіб.

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За даними МОЗ, щеплення проводилися 264 мобільними бригадами з імунізації та 407 пунктами вакцинації.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 943 особи, загалом - 964 747, - МОЗ 01

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Сразу видно мастера спорта по борьбе с корона вирусом...
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20.05.2021 09:04 Відповісти
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 943 человека, всего - 964 747, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9233Интервал между двумя прививками CoviShield увеличили от 28 дней до 90 дней...От так, одним розчерком пера змінили інтервал вакцинації, перекресливши якісь попередні наукові дослідження, бо хочеться вірити що висновки про 28 денний інтервал не зовсім з пальця висмоктані. Ви що там всі клоуни? За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 943 человека, всего - 964 747, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9233
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20.05.2021 09:22 Відповісти
Второй раз ковидлом заболеть это нужно что б повезло наверное. Если было действительно так и организм не обретал иммунитет от этого вируса, то в мире начался бы лютый звиздец и болели абсолютно бы все и всё время и смертность была бы выше крышы
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20.05.2021 09:30 Відповісти
Украинцы более устойчивые к Ковиду 19 ,потому что не просрали иммунную систему антибиотиками из за бедности всякими группами антибиотиков. потому так...
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20.05.2021 09:44 Відповісти
Поспішайте і не підведіть чемпіона. Він нахвалявся до 24 серпня вакцинувати більшість населення.
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20.05.2021 09:35 Відповісти
мне продали не дорого спутник я шырнулся и вроде ничего...ток вот второй день с унитаза не слазяю..може кто подскажет как у других было?
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20.05.2021 11:00 Відповісти
 
 