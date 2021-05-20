До Конгресу США внесли законопроєкт, який передбачає партнерство з Україною у протидії глобальним викликам, - посольство
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На розгляд Палати представників Конгресу США внесли двопартійний законопроєкт, який серед іншого передбачає партнерство з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в США.
"Законопроєкт "Про безпеку трансатлантичних комунікацій" (Transatlantic Telecommunications Security Act) передбачає створення коаліції демократичних союзників і партнерів США серед країн Центральної і Східної Європи для протидії глобальним викликам, зокрема, зі сторони Росії та Китаю у сфері телекомунікацій", - зазначено у повідомленні.
Зазначається, що документ також передбачає допомогу Україні, Молдові, Грузії, країнам Західних Балкан у посиленні телекомунікаційної інфраструктури та мереж транскордонних комунікацій.
"Законопроєкт внесений на розгляд співголовою Українського кокусу Конгресу (група підтримки України. - Ред.) Марсі Каптур, а також членом Комітету у закордонних справах Палати представників Адамом Кінзінгером. Співавторами є 22 конгресмени", - уточнили в посольстві.
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https://mil.in.ua/uk/news/armiya-ssha-zamovyla-vantazhivky-kraz/