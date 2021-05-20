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До Конгресу США внесли законопроєкт, який передбачає партнерство з Україною у протидії глобальним викликам, - посольство

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До Конгресу США внесли законопроєкт, який передбачає партнерство з Україною у протидії глобальним викликам, - посольство

На розгляд Палати представників Конгресу США внесли двопартійний законопроєкт, який серед іншого передбачає партнерство з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в США.

"Законопроєкт "Про безпеку трансатлантичних комунікацій" (Transatlantic Telecommunications Security Act) передбачає створення коаліції демократичних союзників і партнерів США серед країн Центральної і Східної Європи для протидії глобальним викликам, зокрема, зі сторони Росії та Китаю у сфері телекомунікацій", - зазначено у повідомленні.

Зазначається, що документ також передбачає допомогу Україні, Молдові, Грузії, країнам Західних Балкан у посиленні телекомунікаційної інфраструктури та мереж транскордонних комунікацій.

"Законопроєкт внесений на розгляд співголовою Українського кокусу Конгресу (група підтримки України. - Ред.) Марсі Каптур, а також членом Комітету у закордонних справах Палати представників Адамом Кінзінгером. Співавторами є 22 конгресмени", - уточнили в посольстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна зберігає двопартійну підтримку США, - Маркарова

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Бла бла бла продолжается, действий никаких не будет.
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20.05.2021 09:10 Відповісти
Армія США замовила українські вантажівки марки КрАЗ виробництва Кременчуцького автомобілебудівного заводу
https://mil.in.ua/uk/news/armiya-ssha-zamovyla-vantazhivky-kraz/
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20.05.2021 09:30 Відповісти
да! бу бу бу робить ничого небуду!!
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20.05.2021 09:42 Відповісти
Бабок треба заодно нести,акції,земельні сертифікати і все одно будуть кацапську дупу лизати.
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20.05.2021 09:18 Відповісти
Вже був будапешський меморандум. ДавайТЕ, байда, ще вошінгтонський!
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20.05.2021 09:22 Відповісти
Байден а чего это мы исче не в Нато?

До Конгресу США внесли законопроєкт, який передбачає партнерство з Україною у протидії глобальним викликам, - посольство - Цензор.НЕТ 5954До Конгресу США внесли законопроєкт, який передбачає партнерство з Україною у протидії глобальним викликам, - посольство - Цензор.НЕТ 5469
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20.05.2021 09:47 Відповісти
Лучше бы дали безвиз, а так это пустой базар.
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20.05.2021 11:23 Відповісти
Добре діло, але якщо Єрмаки з Разумковими будуть і далі ваньку валяти, то буде гірше.
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20.05.2021 13:49 Відповісти
 
 