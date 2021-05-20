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Сьогодні Рада може призначити міністрами Ляшка, Кубракова і Любченка, - порядок денний ВР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні Рада може призначити міністрами Ляшка, Кубракова і Любченка, - порядок денний ВР

Сьогодні, 20 травня, в ході пленарного засідання ВР планується призначення трьох міністрів - голови МОЗ, Мінінфраструктури та Мінекономіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на порядок денний Ради.

На черговому пленарному засіданні, яке розпочнеться о 10.00, буде присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який буде представляти кандидатури претендентів на міністерські портфелі. На посаду глави МОЗ Раді пропонується підтримати нинішнього головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, Олександра Кубракова сьогодні Рада може призначити міністром інфраструктури, а Олексія Любченка - першим віцепрем'єр-міністром України - міністром економіки.

Також читайте: Профільний комітет Ради підтримав кандидатуру Кубракова на пост глави Мінінфраструктури

Серед інших питань сьогоднішнього порядку денного чергового засідання ВР - питання про звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 2020 року, законопроєкт про Службу військового капеланства, законопроєкти про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та до закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям.

Крім цього, на 16.00 20 травня заплановане також проведення позачергового засідання Ради. В ході нього буде розглянуто законопроєкт щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи та низку інших питань.

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В двух правительствах кодлана Коломойского самой умной и порядочной оказалась министр образования Новосад: Быстро наобещала Школа должна стать / будет / перейдет /Необходимо изменить / планирует изменить /изменит. И как только у Новосад «появилась» квартира сразу слиняла. Без шума и пыли. Её не ищут, нарами не грозят, ничего у неё не отбирают.
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20.05.2021 09:43 Відповісти
Сьогодні Рада може призначити міністрами Ляшка, Кубракова і Любченка, - порядок денний ВР - Цензор.НЕТ 2109
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20.05.2021 09:51 Відповісти
И что? Что-то изменится к лучшему в стране?
Одни прибарахлились и спокойео ушли, не ответив ни за что.
Придут другие попользоваться
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20.05.2021 09:44 Відповісти
Даю обещание за лето вакцинировать 5 млн украинцевСьогодні Рада може призначити міністрами Ляшка, Кубракова і Любченка, - порядок денний ВР - Цензор.НЕТ 1997а за три лета 15 млн украинцев .
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20.05.2021 09:47 Відповісти
Вони не самі прийшли. Їх обрав мудрий нарід.
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20.05.2021 09:49 Відповісти
Замість санітара Степашки призначать санітара Ляшка і всіх собак Зеля сьогодні навішає на Степашку, а сам буде білим та пухнастим.
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20.05.2021 09:47 Відповісти
А эти всё "кровати переставляют" Сьогодні Рада може призначити міністрами Ляшка, Кубракова і Любченка, - порядок денний ВР - Цензор.НЕТ 7978
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20.05.2021 09:53 Відповісти
На більше хисту не вистачає...
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20.05.2021 10:26 Відповісти
Ну прям "не вистачає". Это если б он был, но мало. А так нема, и вдруг не хватило...
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20.05.2021 11:32 Відповісти
 
 