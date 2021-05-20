МЗС РФ про вислання російського дипломата з Північної Македонії: Недружній акт, будуть заходи у відповідь

У МЗС РФ погрожують вжити заходів у відповідь у зв'язку з висланням російського дипломата з Північної Македонії.

Оголошення співробітника посольства Росії персоною нон грата розцінюється як недружній акт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу російського зовнішньополітичного відомства.

"Рішуче засуджуємо подібні невмотивовані дії, які не можуть не позначитися на російсько-північномакедонських відносинах. Будуть заходи у відповідь", - йдеться в публікації.

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