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МЗС РФ про вислання російського дипломата з Північної Македонії: Недружній акт, будуть заходи у відповідь

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

МЗС РФ про вислання російського дипломата з Північної Македонії: Недружній акт, будуть заходи у відповідь

У МЗС РФ погрожують вжити заходів у відповідь у зв'язку з висланням російського дипломата з Північної Македонії.

Оголошення співробітника посольства Росії персоною нон грата розцінюється як недружній акт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу російського зовнішньополітичного відомства.

"Рішуче засуджуємо подібні невмотивовані дії, які не можуть не позначитися на російсько-північномакедонських відносинах. Будуть заходи у відповідь", - йдеться в публікації.

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Какие со свинособаками могут быть дружественные акты?
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20.05.2021 09:53 Відповісти
Кацапы МРАЗЬ!!! СКОТЫ!!!
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20.05.2021 12:25 Відповісти
Да разбомбите уже наконец-то свой Воронеж и успокойтесь. Объявите это как акт неаде.., сорри, ассиметричного ответа и будет ваше население гордится этим.
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20.05.2021 09:56 Відповісти
Ответные меры свинособак: МЗС РФ про вислання російського дипломата з Північної Македонії: Недружній акт, будуть заходи у відповідь - Цензор.НЕТ 7160

МЗС РФ про вислання російського дипломата з Північної Македонії: Недружній акт, будуть заходи у відповідь - Цензор.НЕТ 496



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20.05.2021 13:50 Відповісти
 
 