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Новини Політика України
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"Слуга народу" Гетманцев про два роки президентства Зеленського: Ми не відступаємо від своїх цілей і намагаємося вирішити проблеми на рівні РНБО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" Гетманцев про два роки президентства Зеленського: Ми не відступаємо від своїх цілей і намагаємося вирішити проблеми на рівні РНБО

Критика, яка лунає на адресу президента і його команди, зрозуміла і природна.

Про це в інтерв'ю парламентським журналістам перед початком засідання Верховної Ради сказав нардеп СН Данило Гетманцев, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"До цього 70 років людей обманювали. Взагалі, в Україні не звикли довіряти владі. Тому критика, яка лунає на адресу президента і нас усіх, загалом зрозуміла", - зазначив він.

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За словами Гетманцева, водночас президент робить усе, щоб зламати цей стереотип.

Говорячи про те, що владі не вдалося зробити за два роки президентства Зеленського, він заявив, що потрібно багато зусиль, щоб зламати існуючу до цього систему.

"Ви ж бачите, що ми виносимо основні проблеми суспільства: війна, економіка, я маю на увазі тіньову економіку, - на рівень РНБО, тому що ці проблеми загрожують нацбезпеці країни. І на цьому рівні намагаємося вирішити ці проблеми і не відступаємо від своїх цілей", - додав нардеп.

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Топ коментарі
+7
Головне питання на сьогоднішній пресс-конференції до Володимира Олександровича:
"Слуга народа" Гетманцев о двух годах президентства Зеленского: Мы не отступаем от своих целей и пытаемся решить проблемы на уровне СНБО - Цензор.НЕТ 2280
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20.05.2021 09:54
+4
Зеленский это - Зицпредседатель Фунт. Если кто то это не понимает, сочувствую. Этакий салонный идиот.
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20.05.2021 10:07
+4
За два роки ви нехило покращили власне життя та життя олігархів і вати.
І продовжуєте НАМАГАТИСЯ "Слуга народу" Гетманцев про два роки президентства Зеленського: Ми не відступаємо від своїх цілей і намагаємося вирішити проблеми на рівні РНБО - Цензор.НЕТ 695 "вирішити" проблеми " мудрого" нарІду. Та куди ж далі?
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20.05.2021 10:27
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Головне питання на сьогоднішній пресс-конференції до Володимира Олександровича:
"Слуга народа" Гетманцев о двух годах президентства Зеленского: Мы не отступаем от своих целей и пытаемся решить проблемы на уровне СНБО - Цензор.НЕТ 2280
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20.05.2021 09:54 Відповісти
"Слуга народа" Гетманцев о двух годах президентства Зеленского: Мы не отступаем от своих целей и пытаемся решить проблемы на уровне СНБО - Цензор.НЕТ 207
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20.05.2021 09:55 Відповісти
"До этого 70 лет людей обманывали. Источник: https://censor.net/ru/n3266406 "Слуга народа" Гетманцев о двух годах президентства Зеленского: Мы не отступаем от своих целей и пытаемся решить проблемы на уровне СНБО - Цензор.НЕТ 646 Значит его предко ванька подмывайло не врал в комиссарской кожанке а его делд охотник за часами воЛьвове в1939м тоже не врал "Слуга народа" Гетманцев о двух годах президентства Зеленского: Мы не отступаем от своих целей и пытаемся решить проблемы на уровне СНБО - Цензор.НЕТ 1044 это экономист который просчитать годы не могёт "Слуга народа" Гетманцев о двух годах президентства Зеленского: Мы не отступаем от своих целей и пытаемся решить проблемы на уровне СНБО - Цензор.НЕТ 646
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20.05.2021 09:58 Відповісти
Критика/ правящая Украиной мафия Коломойского критику переживёт-впереди 85 млрд. Развитие рынка земли принесет Украине-в смысле мафии Коломойского- $85 млрд ,- Шмыгаль. А что дальше: Слуга народа Анна Колисник: "Нужно сваливать из этой страны".
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20.05.2021 10:07 Відповісти
Зеленский это - Зицпредседатель Фунт. Если кто то это не понимает, сочувствую. Этакий салонный идиот.
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20.05.2021 10:07 Відповісти
Ну если ваша цель- истребить украинцев и выгнать их из страны, то в этом вы идете даже с опережением графика.
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20.05.2021 10:11 Відповісти
Вже скоро і РНБО розвалите. То будете діяти через "95 квартал"? "Горіла хата палала з групою імені Мотузки"?
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20.05.2021 10:12 Відповісти
Говоря о том, что власти не удалось сделать за два года президентства Зеленского он заявил, что нужно много усилий, чтобы сломать существующую до этого систему.Источник: https://censor.net/ru/n3266406 - та да, ламати вони добре вміють. І головне - швидко. Як іграшки трирічна дитина. Лише купили вже поламана.
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20.05.2021 10:23 Відповісти
За два роки ви нехило покращили власне життя та життя олігархів і вати.
І продовжуєте НАМАГАТИСЯ "Слуга народу" Гетманцев про два роки президентства Зеленського: Ми не відступаємо від своїх цілей і намагаємося вирішити проблеми на рівні РНБО - Цензор.НЕТ 695 "вирішити" проблеми " мудрого" нарІду. Та куди ж далі?
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20.05.2021 10:27 Відповісти
как всегда ни очем....правдолюб хренов !
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20.05.2021 13:18 Відповісти
 
 