Волонтерка Толмачова просить допомогти зібрати кошти на купівлю квадрокоптера для українських воїнів

Для купівлі квадрокоптера українським воїнам необхідна допомога.

Про це в Facebook повідомляє волонтерка Юлія Толмачова, інформує Цензор.НЕТ.

Толмачова розповіла, що вже вдалося викупити один квадрокоптер Mavic2 Zoom вартістю 40 410 грн.

23 травня прийде ще один квадрокоптер. Тому волонтерка просить допомогти із його купівлею.

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"Тільки завдяки вам - невтомним, небайдужим, вже куплено на фронт 70 квадрокоптерів. Це збережене життя наших захисників", - підсумувала Толмачова.

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