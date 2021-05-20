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Волонтерка Толмачова просить допомогти зібрати кошти на купівлю квадрокоптера для українських воїнів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Для купівлі квадрокоптера українським воїнам необхідна допомога.

Про це в Facebook повідомляє волонтерка Юлія Толмачова, інформує Цензор.НЕТ.

Толмачова розповіла, що вже вдалося викупити один квадрокоптер Mavic2 Zoom вартістю 40 410 грн.

23 травня прийде ще один квадрокоптер. Тому волонтерка просить допомогти із його купівлею.

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"Тільки завдяки вам - невтомним, небайдужим, вже куплено на фронт 70 квадрокоптерів. Це збережене життя наших захисників", - підсумувала Толмачова.

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Волонтерка Толмачова просить допомогти зібрати кошти на купівлю квадрокоптера для українських воїнів 01

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Очень точно, один из-за поребрика, выдал фразу- Я РОДИНУ ЛЮБЛЮ, А ГОСУДАРСТВО НЕНАВИЖУ! Актуально, для Украины? КАК НИКОГДА!
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20.05.2021 10:17 Відповісти
*****, сколько можно "всем миром" собирать при , фактически, паразитирующей чиновничьей шобле?????? Заставные мертвечука, например, почему бы не направить на покупку дронов??? А сам нелох42, хоть бы гривенку перечислил, в качестве почина и примера, для остальных аналотабувцев, тищенковых и прочих зеленых сосен корабельных?! !!!
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20.05.2021 10:12 Відповісти
Тарана попросите.
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20.05.2021 10:16 Відповісти
https://touch.com.ua/item/kvadrokopter-dji-mavic-2-zoom-cp-ma-00000014-01-eu/ - 36 099 грн.

https://smartmag.biz.ua/kvadrokoptery/3569/ - 35 799 грн.

https://c.ua/ru/kvadrokopter-dji-mavic-2-zoom-cp-ma-00000014-01/?utm_medium=cpc&utm_source=hotline&utm_campaign=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B+%28%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%29&utm_term - 36 499

https://avic.ua/kvadrokopter-dji-mavic-2-zoom-item?utm_medium=cpc&utm_source=hotline&utm_campaign=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B+%28%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%29&utm_term=DJI+Mavic+2+Zoom+%28CP.MA.00000014.01%29&utm_content=189334 - 36099 грн.
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20.05.2021 10:31 Відповісти
Помог бы, но полиция, суды, коррупционеры выделили, что могли
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20.05.2021 10:55 Відповісти
Зельц запретил разведку дронами Волонтерка Толмачова просить допомогти зібрати кошти на купівлю квадрокоптера для українських воїнів - Цензор.НЕТ 1729
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20.05.2021 13:46 Відповісти
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20.05.2021 19:41 Відповісти
 
 