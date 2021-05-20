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Україна в ОБСЄ: Найманці РФ застосували біля Станиці Луганської засліплюючі лазери. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Події

Україна в ОБСЄ: Найманці РФ застосували біля Станиці Луганської засліплюючі лазери. КАРТА

Українські військові знову стикнулися із застосуванням засліплюючих лазерів з боку збройних формувань РФ біля Станиці Луганської.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила українська місія при ОБСЄ під час засідання Форуму безпекового співробітництва у середу, 19 травня.

"10-16 травня українські військовослужбовці поблизу Станиці Луганської зіткнулися із застосуванням російськими збройними формуваннями потужного випромінювача світла. Це могли бути так звані засліплюючі лазери російського виробництва", - заявили в українській делегації.

Також було продемонстровано фотографію та карту-схему застосування таких лазерів російськими окупантами.

Україна в ОБСЄ: Найманці РФ застосували біля Станиці Луганської засліплюючі лазери 01

Українські дипломати наголосили, що застосування оптичного або оптоелектронного обладнання заборонено Протоколом IV Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію.

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Стаття 1 Протоколу IV цієї Конвенції забороняє "застосовувати лазерну зброю, спеціально призначену для використання у бойових діях виключно або в тому числі для того, щоб спричинити постійну сліпоту органам зору людини, яка не використовує оптичні пристрої, тобто незахищеним органам зору або органам зору, які мають пристрої для корекції зору". Сторони-підписанти, у тому числі Росія, зобов’язалися не передавати таку зброю будь-якій державі або недержавному утворенню.

Як повідомлялося, випадки застосування лазерної зброї з боку російських окупаційних сил на сході України фіксувалися і раніше.

12 травня командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомляв про застосування окупантами спеціальних лазерних приладів оптико-електронної протидії з метою перешкоджанню веденню візуального спостереження. За інформацією Наєва, не виключається, що противником застосовується лазерний прилад розвідки та протидії оптичним пристроям ПАПВ 1ПН47, який мають на своєму озброєнні ЗС Росії.

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Топ коментарі
+19
Всеми этими Конвенциями кацапня давно подтёрла жопу.
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20.05.2021 09:58
+6
на войне все средства хороши, применяйте тоже
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20.05.2021 10:05
+3
А артой туда, не??
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20.05.2021 12:25
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Всеми этими Конвенциями кацапня давно подтёрла жопу.
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20.05.2021 09:58 Відповісти
на войне все средства хороши, применяйте тоже
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20.05.2021 10:05 Відповісти
Их нужно СВЧ облучать, дабы больше не размножались.
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20.05.2021 10:46 Відповісти
С памятника Князю Игорю лазер работал. Как и все предыдущие года.
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20.05.2021 10:13 Відповісти
"Ніхт шисен!" сказаль маророся Вальдемар, нюхнувши свіженького порошка в бункері київського "Велюра"!
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20.05.2021 10:14 Відповісти
«Никогда не верьте русским, ибо русские не верят даже самим себе» (с) Отто фон Бисмарк
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20.05.2021 10:38 Відповісти
Ага, расскажите крокодилу что жрать гуся- это плохо. Заглядывайте дальше в глаза пуйла, Зеленые слуги, устройте "отведение" под самую Кончу-заспу, чтоб ощутили на себе "уменьшение обстрелов" со стороны рашки.
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20.05.2021 11:12 Відповісти
Та те ОБСЕшники уже давно слепые и с сепарами по кабакам шарятся
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20.05.2021 11:15 Відповісти
С такой лазерной наводкой легко работать для уничтожения.
Дикари демонстрируют копья с разными наконечниками.
А когда на обед будет брикет быстрорастворимой лапши,
станет не до лазеров.
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20.05.2021 12:24 Відповісти
А артой туда, не??
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20.05.2021 12:25 Відповісти
гиперболоид инженера гиви.
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20.05.2021 16:49 Відповісти
 
 