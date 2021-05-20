Розмова з Блінкеном видалася Лаврову конструктивною: У відносинах між Москвою і Вашингтоном завалів дуже багато, розгрібати їх непросто

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що його зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном була конструктивною, співрозмовник продемонстрував настрій на вирішення накопичених проблем у двосторонніх відносинах.

Про це Лавров заявив за підсумками переговорів із главою Держдепу США в Рейк'явіку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Розмова мені видалася конструктивною", - сказав Лавров.

За його словами, "є розуміння необхідності подолати нездорову ситуацію, яка склалася у відносинах між Москвою і Вашингтоном у попередні роки".

"Завалів дуже багато, розгрібати їх непросто. Але я відчув у Ентоні Блінкена і його команди націленість на те, щоб це зробити. За нами справа не стане", - зауважив російський міністр.

При цьому він запевняє, що Москва нібито готова вирішувати будь-які питання двостороннього порядку денного.

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"Ми готові, як не раз наголошував президент Путін, на основі рівноправності, взаємної поваги, пошуку балансу інтересів, розглядати і вирішувати будь-які питання, які стоять на нашому двосторонньому порядку денному - і в тому, що стосується регіональних і глобальних проблем, конфліктів, криз", - заявив Лавров.