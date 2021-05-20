УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9002 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
2 767 18
Ісландія (47) Лавров (1469) Блінкен (936)

Розмова з Блінкеном видалася Лаврову конструктивною: У відносинах між Москвою і Вашингтоном завалів дуже багато, розгрібати їх непросто

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Розмова з Блінкеном видалася Лаврову конструктивною: У відносинах між Москвою і Вашингтоном завалів дуже багато, розгрібати їх непросто

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що його зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном була конструктивною, співрозмовник продемонстрував настрій на вирішення накопичених проблем у двосторонніх відносинах.

Про це Лавров заявив за підсумками переговорів із главою Держдепу США в Рейк'явіку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Розмова мені видалася конструктивною", - сказав Лавров.

За його словами, "є розуміння необхідності подолати нездорову ситуацію, яка склалася у відносинах між Москвою і Вашингтоном у попередні роки".

"Завалів дуже багато, розгрібати їх непросто. Але я відчув у Ентоні Блінкена і його команди націленість на те, щоб це зробити. За нами справа не стане", - зауважив російський міністр.

При цьому він запевняє, що Москва нібито готова вирішувати будь-які питання двостороннього порядку денного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові жорстко відповідати на кроки Москви, що завдають шкоди Вашингтону та його союзникам, - Блінкен на зустрічі з Лавровим

"Ми готові, як не раз наголошував президент Путін, на основі рівноправності, взаємної поваги, пошуку балансу інтересів, розглядати і вирішувати будь-які питання, які стоять на нашому двосторонньому порядку денному - і в тому, що стосується регіональних і глобальних проблем, конфліктів, криз", - заявив Лавров.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Беседа с Блинкеном показалась Лаврову конструктивной: В отношениях между Москвой и Вашингтоном завалов очень много, разгребать их непросто - Цензор.НЕТ 2322
показати весь коментар
20.05.2021 10:08
+6
Очередные желающие поиграть с наперсточниками
показати весь коментар
20.05.2021 10:08
+4
новая перезагрузка...ну..ну
показати весь коментар
20.05.2021 10:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Беседа с Блинкеном показалась Лаврову конструктивной: В отношениях между Москвой и Вашингтоном завалов очень много, разгребать их непросто - Цензор.НЕТ 2322
показати весь коментар
20.05.2021 10:08 Відповісти
А нафіга ж ви навалили купи лайна?
показати весь коментар
20.05.2021 10:08 Відповісти
Очередные желающие поиграть с наперсточниками
показати весь коментар
20.05.2021 10:08 Відповісти
Они и сами оказались те ещё подлецы.
показати весь коментар
20.05.2021 10:24 Відповісти
Це Трамп сцяв у під"їздах у кацапів,а Байден там сциклі прибирає))
показати весь коментар
20.05.2021 10:10 Відповісти
Угу.

Розмова з Блінкеном видалася Лаврову конструктивною: У відносинах між Москвою і Вашингтоном завалів дуже багато, розгрібати їх непросто - Цензор.НЕТ 3785
показати весь коментар
20.05.2021 11:55 Відповісти
"Показалось"....
Галопом скачет по Европе,
Врёт не моргая, не краснея...
Лавровый лист на голой жопе
Бездарной путинской раSSеи.
показати весь коментар
20.05.2021 10:11 Відповісти
Перекрестите кто-то упоротую лошадь. А то ей что-то кажется.
показати весь коментар
20.05.2021 10:12 Відповісти
новая перезагрузка...ну..ну
показати весь коментар
20.05.2021 10:14 Відповісти
Израиль бомбит РАБссию нехило....Сектор Газа..а тоннель идет из Египта...Разведка Израиля не ошиблась,что склады находятся в Метро Беседа с Блинкеном показалась Лаврову конструктивной: В отношениях между Москвой и Вашингтоном завалов очень много, разгребать их непросто - Цензор.НЕТ 4876
показати весь коментар
20.05.2021 10:19 Відповісти
Боря,ты зачем развалил СССр? спрашивает Горбачев...,Миша не лезь поперед Батька в Пекло... Беседа с Блинкеном показалась Лаврову конструктивной: В отношениях между Москвой и Вашингтоном завалов очень много, разгребать их непросто - Цензор.НЕТ 3671 Беседа с Блинкеном показалась Лаврову конструктивной: В отношениях между Москвой и Вашингтоном завалов очень много, разгребать их непросто - Цензор.НЕТ 3671
показати весь коментар
20.05.2021 10:22 Відповісти
Беседа с Блинкеном показалась Лаврову конструктивной: В отношениях между Москвой и Вашингтоном завалов очень много, разгребать их непросто - Цензор.НЕТ 3576 Беседа с Блинкеном показалась Лаврову конструктивной: В отношениях между Москвой и Вашингтоном завалов очень много, разгребать их непросто - Цензор.НЕТ 7547
показати весь коментар
20.05.2021 10:23 Відповісти
Горбачеву все сошло с рук....погромы спецназа дохлого СССра в Баку и Тбилиси,штурм Телецентра в Литве,погромы в Сумгаите и т.д...,списочек большой....
показати весь коментар
20.05.2021 10:29 Відповісти
Ядерное оружие отдали. О чем они договорятся в этот раз и что мы будем отдавать?
показати весь коментар
20.05.2021 10:57 Відповісти
Трудно даже представить зека-овоща с ядерной кнопкой.
показати весь коментар
20.05.2021 11:06 Відповісти
Между нами тает лед
показати весь коментар
20.05.2021 13:57 Відповісти
Перед этой встречей США быстренько подстелили мягкую дорожку в виде неналожения санкций на СП-2, которые неделю назад не моргнув глазом Блинкен обещал Украине. Ну и хрен с ними с этими США, весь мир же с нами, не?
показати весь коментар
20.05.2021 14:26 Відповісти
 
 