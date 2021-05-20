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Пасажирам "Укрзалізниці" відкрили доступ до онлайн-бібліотеки з 5000 книг, третина з них - безкоштовні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Пасажирам

"Укрзалізниця" спільно з електронною онлайн-бібліотекою Librarius починає тестування послуги інтерактивної бібліотеки в поїздах далекого прямування і швидкісних поїздах Інтерсіті+.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що скористатися бібліотекою може кожен пасажир Укрзалізниці за посиланням https://partner.librarius.com.ua/promo/uzd або за допомогою інформаційних наліпок з QR-кодом у вагонах поїздів. Після сканування коду почнеться завантаження застосунку на базі операційних систем iOS або Android, а якщо його вже встановлено, то посилання спрямує безпосередньо до "залізничного" каталогу LibrariUZ. У каталозі представлені безкоштовні та платні книжки, які дотичні до теми залізниці або часто обираються пасажирами в дорогу. А в цілому бібліотека налічує близько 5 тисяч книжок, третина з яких — безкоштовні.

Доступ до онлайн-бібліотеки відкривається по всіх маршрутах слідування поїздів Укрзалізниці, втім, рекомендовано завантажувати книжки під час зупинок потяга на станціях за умови стабільного мобільного зв'язку.

"Запуск онлайн-бібліотеки в поїздах — складова частина нашого плану з розширення переліку додаткових сервісів Укрзалізниці, що дозволить покращити досвід від подорожі в цілому. Для пасажирів наших поїздів вже звично читати в дорозі, ми давно звернули увагу, що такий сервіс став би в нагоді й вирішив би проблему носіння книжок із собою або пошуку нелегального та низькоякісного контенту в мережі. До речі, на реалізацію ідеї з бібліотекою взагалі не витрачались кошти Укрзалізниці — це повністю партнерський проект, що я вважаю окремим досягненням: нам вдалось і покращити пасажирський досвід, і зекономити державні кошти. Наша мета — наповнити мандрівку пасажирів змістом та емоціями, на противагу стандартній доставці з пункту А в пункт Б", — прокоментував в.о. члена правління, керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

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"Для нас разом із залізницею це крок до популяризації читання серед українців, адже освіченість нації напряму впливає на її благополуччя. Тепер пасажир зможе читати і слухати як онлайн, так і без підключення до інтернету, що дуже важливо в дорозі, де зв'язок не завжди стабільний. Увесь представлений контент — легальний, а переважна більшість книжок — українською мовою. Крім того, є ще великий асортимент літератури англійською мовою, який постійно поповнюється, а в найближчих планах у нас — довести кількість книжок у каталозі до 10 000 і активно рухатись далі. Тож пасажирам потягів "Укрзалізниці" точно буде цікавіше в дорозі", — зауважив засновник проєкту Librarius Антон Мартинов.

Нагадаємо, що оновлений перелік додаткових сервісів "Укрзалізниці" наразі налічує онлайн-кінотеатр з доступом до сотень фільмів українською, 3 види ланчбокс-меню у потягах Інтерсіті+, а також знижки на таксі до/з вокзалів у 6 найбільших містах України.

Автор: Наталя Джума
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поскольку образованность нации напрямую влияет на ее благополучие


Я так понимаю наличие в стране 73 зебилов говорит, что образованность у нас ниже плинтуса и надежды на благополучие нет от слова совсем? Пассажирам "Укрзализныци" открыли доступ к онлайн-библиотеке с 5 000 книг, треть из них - бесплатные - Цензор.НЕТ 2033
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20.05.2021 10:17 Відповісти
Соє-job, який це написав, вважає себе цвітом нації? Якщо ти - один з 24% із Секти Свинорига, то це - ознака освіченості? Ха-ха-ха! Головне, вір в це, соя.
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20.05.2021 10:32 Відповісти
где ты видел образованных зебилов? там люмпен один поголовно. ну еще учителя есть, конечно, которые повелись на 4000 $, но это им ума не добавляет. И проффесор с картинке с гопников равные в данном случае:
Пассажирам "Укрзализныци" открыли доступ к онлайн-библиотеке из 5000 книг, треть из них - бесплатные - Цензор.НЕТ 4701
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20.05.2021 10:37 Відповісти
Освічені є в обох таборах. Проте упороті сектанти, що поклоняються чи то соєвому, чи то членограйному ідолу - це сумнівна ознака розумності. Скоріше - зазомбованості, схильності до навіювання, та дитячої наївності.
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20.05.2021 10:46 Відповісти
ты прав. в смысле лично ты на фото справа.
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20.05.2021 16:48 Відповісти
Если я на фото справа, то ты лежишь в луже, которую я сотворил Пасажирам "Укрзалізниці" відкрили доступ до онлайн-бібліотеки з 5000 книг, третина з них - безкоштовні - Цензор.НЕТ 7758
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20.05.2021 16:50 Відповісти
Если ты на фото справа, то ты сам потом лежишь в луже, которую ты же и сотворил
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20.05.2021 17:26 Відповісти
впрочем, рекомендуется загружать книги во время остановок поезда на станциях при условии стабильной мобильной связи.Источник: https://censor.net/ru/n3266414

А где же вайфай...типа когда то обещанный в поездах ?? Умер ...не родившись???
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20.05.2021 10:21 Відповісти
Какия "бесплатно" сладкия слова...
Доставка -how much??
🤔
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20.05.2021 10:23 Відповісти
А есть в библиотеке книга про Красную Шляпу?
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20.05.2021 10:39 Відповісти
Какой бред. Очередной пшик на котором решили распилить бабло, про партнерские деньги даже не смешно. Зачем онлайн библиотека для пассажиров поезда? В Украине максимум сколько вы будете ехать на поезде - это сутки. За сутки очень мало кто сможет прочитать всю книгу или что-то подобное. Люди, которые любят читать, всегда имеют с собой литературу: онлайн, бумажную. Если есть интернет, то вы можете подключиться к любой библиотеки мира. А это просто либо распил бабла, либо реклама какого-то очередного ресурса.
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20.05.2021 10:45 Відповісти
В каталоге представлены бесплатные и платные книги...... В целом библиотека насчитывает около 5000 книг, треть из которых - бесплатные. Источник: https://censor.net/ru/n3266414
Флибуста книжное братство
Всего книг в библиотеке - 475522 томов, 1034 гигабайт
Всего представлено авторов - 172764
Зарегистрированных пользователей - 1148494
Обновлений за последние 30 дней - 3060
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20.05.2021 11:01 Відповісти
пасажирам УЗ скоро запровадять платню за користування туалетами...
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20.05.2021 11:46 Відповісти
 
 