Пасажирам "Укрзалізниці" відкрили доступ до онлайн-бібліотеки з 5000 книг, третина з них - безкоштовні

"Укрзалізниця" спільно з електронною онлайн-бібліотекою Librarius починає тестування послуги інтерактивної бібліотеки в поїздах далекого прямування і швидкісних поїздах Інтерсіті+.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що скористатися бібліотекою може кожен пасажир Укрзалізниці за посиланням https://partner.librarius.com.ua/promo/uzd або за допомогою інформаційних наліпок з QR-кодом у вагонах поїздів. Після сканування коду почнеться завантаження застосунку на базі операційних систем iOS або Android, а якщо його вже встановлено, то посилання спрямує безпосередньо до "залізничного" каталогу LibrariUZ. У каталозі представлені безкоштовні та платні книжки, які дотичні до теми залізниці або часто обираються пасажирами в дорогу. А в цілому бібліотека налічує близько 5 тисяч книжок, третина з яких — безкоштовні.

Доступ до онлайн-бібліотеки відкривається по всіх маршрутах слідування поїздів Укрзалізниці, втім, рекомендовано завантажувати книжки під час зупинок потяга на станціях за умови стабільного мобільного зв'язку.

"Запуск онлайн-бібліотеки в поїздах — складова частина нашого плану з розширення переліку додаткових сервісів Укрзалізниці, що дозволить покращити досвід від подорожі в цілому. Для пасажирів наших поїздів вже звично читати в дорозі, ми давно звернули увагу, що такий сервіс став би в нагоді й вирішив би проблему носіння книжок із собою або пошуку нелегального та низькоякісного контенту в мережі. До речі, на реалізацію ідеї з бібліотекою взагалі не витрачались кошти Укрзалізниці — це повністю партнерський проект, що я вважаю окремим досягненням: нам вдалось і покращити пасажирський досвід, і зекономити державні кошти. Наша мета — наповнити мандрівку пасажирів змістом та емоціями, на противагу стандартній доставці з пункту А в пункт Б", — прокоментував в.о. члена правління, керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

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"Для нас разом із залізницею це крок до популяризації читання серед українців, адже освіченість нації напряму впливає на її благополуччя. Тепер пасажир зможе читати і слухати як онлайн, так і без підключення до інтернету, що дуже важливо в дорозі, де зв'язок не завжди стабільний. Увесь представлений контент — легальний, а переважна більшість книжок — українською мовою. Крім того, є ще великий асортимент літератури англійською мовою, який постійно поповнюється, а в найближчих планах у нас — довести кількість книжок у каталозі до 10 000 і активно рухатись далі. Тож пасажирам потягів "Укрзалізниці" точно буде цікавіше в дорозі", — зауважив засновник проєкту Librarius Антон Мартинов.

Нагадаємо, що оновлений перелік додаткових сервісів "Укрзалізниці" наразі налічує онлайн-кінотеатр з доступом до сотень фільмів українською, 3 види ланчбокс-меню у потягах Інтерсіті+, а також знижки на таксі до/з вокзалів у 6 найбільших містах України.