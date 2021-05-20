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"Голос" не голосуватиме за призначення запропонованих СН міністрів: немає розуміння, які саме завдання вони будуть виконувати, - нардепка Рудик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Голос" не голосуватиме за призначення трьох міністрів.

Про це в інтерв'ю журналістам сказала лідерка партії Кіра Рудик, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Важко сказати, хто буде хорошим міністром, а хто - ні. Давайте говорити, з якими завданнями приходять міністри. Немає ж чіткого плану ... Зараз це просто заміна одних міністрів на інших без розуміння, які саме завдання вони будуть виконувати. Вони приходять просто на фразу: Зробімо якось краще. Краще що?" -зазначила вона.

Говорячи про те, чи пропонували "Голосу" внести свою кандидатуру на посаду міністра охорони здоров'я Рудик зазначила, що "чітких розмов" не було.

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Як повідомлялося, під час позачергового засідання 18 травня 2021 року Верховна Рада відправила міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова у відставку.

Перші двоє були звільнені за власним бажанням, у той час як главу МОЗ відправили у відставку за поданням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Раніше депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру глави Державної податкової служби Олексія Любченка на посаду міністра економіки - першого віцепрем'єра, глави "Укравтодору" Олександра Кубракова - на посаду міністра інфраструктури України і головсанлікаря Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Какие, какие задачи? Будут там для мебели "Голос" не будет голосовать за назначение предложенных "СН" министров: нет понимания, какие именно задачи они будут выполнять, - нардеп Рудик - Цензор.НЕТ 1596
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20.05.2021 10:20
+3
например, Ляшко до конца лета будет всех вакцинировать. кого впоймает. а потом в отставку в новой куртке.
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20.05.2021 10:22
+3
Ркдик какая-то тупая. Министры будут пилить бюджет.
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20.05.2021 10:23
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Какие, какие задачи? Будут там для мебели "Голос" не будет голосовать за назначение предложенных "СН" министров: нет понимания, какие именно задачи они будут выполнять, - нардеп Рудик - Цензор.НЕТ 1596
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20.05.2021 10:20 Відповісти
Как голос в ВР?
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20.05.2021 10:31 Відповісти
ну типа того "Голос" не голосуватиме за призначення запропонованих СН міністрів: немає розуміння, які саме завдання вони будуть виконувати, - нардепка Рудик - Цензор.НЕТ 6787
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20.05.2021 10:38 Відповісти
Не типа, а того.
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20.05.2021 10:43 Відповісти
А бывшие министры-что было понимание? "Голос" не будет голосовать за назначение предложенных "СН" министров: нет понимания, какие именно задачи они будут выполнять, - нардеп Рудик - Цензор.НЕТ 1209
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20.05.2021 10:21 Відповісти
например, Ляшко до конца лета будет всех вакцинировать. кого впоймает. а потом в отставку в новой куртке.
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20.05.2021 10:22 Відповісти
И только в первые 100 дней лета. Потом даже страшно подумать, наверное осень и зиму отменят.
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20.05.2021 10:26 Відповісти
«Почему ваши избиратели оказались в ж@пе?» Вопросы Зеленскому на пресс-конференцию20 мая, 2021Без рубрикиКомментарии: 1"Голос" не будет голосовать за назначение предложенных "СН" министров: нет понимания, какие именно задачи они будут выполнять, - нардеп Рудик - Цензор.НЕТ 3257Вы изначально задумывали предать своих избирателей или это издержки сценария вашего президентского сериала?Читать далее
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20.05.2021 10:22 Відповісти
Ркдик какая-то тупая. Министры будут пилить бюджет.
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20.05.2021 10:23 Відповісти
Круговорот министров в Украине. Думаю, что скоро опубликуют график ротации. Профи с зелевластью работать не буду, поэтому будут своих на карусели катать.
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20.05.2021 10:24 Відповісти
За дерибан ЗЕМЛІ НЕНЬКИ "паніманійо" було в $$€€££??!!!
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20.05.2021 10:28 Відповісти
Что значит нет понимания какие они будут выполнять задачи? Разворовывать бюджет и обслуживать олигархов.
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20.05.2021 10:29 Відповісти
Шлангом прикинулись.
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20.05.2021 10:31 Відповісти
"Голос" не будет голосовать за назначение предложенных "СН" министров: нет понимания, какие именно задачи они будут выполнять, - нардеп Рудик"
_Я вам скажу какие задачи они будут исполнять. Готовы? Записывайте: грабить!
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20.05.2021 10:30 Відповісти
"Тише воды, ниже травы".
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20.05.2021 10:30 Відповісти
А бабаЯга против!
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20.05.2021 10:43 Відповісти
Правильно!
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20.05.2021 15:38 Відповісти
 
 