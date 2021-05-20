"Голос" не голосуватиме за призначення запропонованих СН міністрів: немає розуміння, які саме завдання вони будуть виконувати, - нардепка Рудик

"Голос" не голосуватиме за призначення трьох міністрів.

Про це в інтерв'ю журналістам сказала лідерка партії Кіра Рудик, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Важко сказати, хто буде хорошим міністром, а хто - ні. Давайте говорити, з якими завданнями приходять міністри. Немає ж чіткого плану ... Зараз це просто заміна одних міністрів на інших без розуміння, які саме завдання вони будуть виконувати. Вони приходять просто на фразу: Зробімо якось краще. Краще що?" -зазначила вона.

Говорячи про те, чи пропонували "Голосу" внести свою кандидатуру на посаду міністра охорони здоров'я Рудик зазначила, що "чітких розмов" не було.

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Як повідомлялося, під час позачергового засідання 18 травня 2021 року Верховна Рада відправила міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова у відставку.

Перші двоє були звільнені за власним бажанням, у той час як главу МОЗ відправили у відставку за поданням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Раніше депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру глави Державної податкової служби Олексія Любченка на посаду міністра економіки - першого віцепрем'єра, глави "Укравтодору" Олександра Кубракова - на посаду міністра інфраструктури України і головсанлікаря Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.