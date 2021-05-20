УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8128 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
648 10
МОЗ (3879) Ляшко Віктор (1352) Слуга народу (2544) Кравчук Євгенія (361)

"Слуга народу" Кравчук упевнена, що ВР сьогодні призначить всіх 3 міністрів: Ляшко на фракції підтвердив обіцянку вакцинувати за літо 5 млн українців

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що ВР сьогодні призначить всіх 3 міністрів.

Впевненість у цьому вона висловила в коментарі журналістам перед початком сесійного засідання, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Кравчук, за призначення Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я СН дасть "200 + голосів".

Нардепка упевнена, що міністерство не має залишатися з в.о. міністра на чолі.

Нардепка також розповіла, що сьогодні вранці Ляшко був на фракції "Слуги народу".

Читайте також: Сьогодні Рада може призначити міністрами Ляшка, Кубракова і Любченка, - порядок денний ВР

"Говорили, звичайно, про вакцинацію, Ляшко підтвердив свою обіцянку про те, що за літо, за ці 100 днів перебування на посаді він бере на себе зобов'язання вакцинувати 5 млн людей. Відповідно, мова про 10 млн доз вакцини. Він сказав, що не збирається "чіплятися" за крісло, що ми, на жаль, бачили з попереднім міністром, і готовий нести відповідальність за свої дії", - підкреслила заступниця голови фракції СН.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Верните Степана Максимова. Он хороший министр и курточка у него супер!!!
показати весь коментар
20.05.2021 10:28 Відповісти
Дадим и Вите шанс хайпануть.
показати весь коментар
20.05.2021 10:29 Відповісти
Точніше курточку придбати)
показати весь коментар
20.05.2021 11:02 Відповісти
В Штатах за 100 дней 50 миллионов человек вакцинировали....вот это работа...
А 5 миллионов...это детский лепет...
показати весь коментар
20.05.2021 10:31 Відповісти
Я обещаю вакцинировать 10 млн и всем по бесплатной аскорбинке! Назначите меня министром?!
показати весь коментар
20.05.2021 10:32 Відповісти
"Слуга народа" Кравчук уверена, что ВР сегодня назначит всех 3 министров: Ляшко на фракции подтвердил обещание вакцинировать за лето 5 млн украинцев - Цензор.НЕТ 4285
показати весь коментар
20.05.2021 10:35 Відповісти
Если бы он знал, о чем говорит, он бы такого не говорил. Попробуй украинца заставить выполнить обещания Ляшка. Счас...
показати весь коментар
20.05.2021 10:43 Відповісти
Ляшко підтвердив свою обіцянку про те, що за літо, за ці 100 днів перебування на посаді він бере на себе зобов'язання вакцинувати 5 млн людей. Джерело: https://censor.net/ua/n3266419
Звідки він візьме стільки бажаючих вакцинуватися, якщо Гідрант, уряд і шапіто преп..здента зробили все можливе, щоб в Україні стало як найбільше антипрививочників.
показати весь коментар
20.05.2021 11:08 Відповісти
А кроме вакцинации что ещё подтвердил он..Наверное то что медицина наша останется на том же уровне, если не в худшем.
показати весь коментар
20.05.2021 15:12 Відповісти
 
 