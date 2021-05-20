"Слуга народу" Кравчук упевнена, що ВР сьогодні призначить всіх 3 міністрів: Ляшко на фракції підтвердив обіцянку вакцинувати за літо 5 млн українців

Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що ВР сьогодні призначить всіх 3 міністрів.

Впевненість у цьому вона висловила в коментарі журналістам перед початком сесійного засідання, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Кравчук, за призначення Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я СН дасть "200 + голосів".

Нардепка упевнена, що міністерство не має залишатися з в.о. міністра на чолі.

Нардепка також розповіла, що сьогодні вранці Ляшко був на фракції "Слуги народу".

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"Говорили, звичайно, про вакцинацію, Ляшко підтвердив свою обіцянку про те, що за літо, за ці 100 днів перебування на посаді він бере на себе зобов'язання вакцинувати 5 млн людей. Відповідно, мова про 10 млн доз вакцини. Він сказав, що не збирається "чіплятися" за крісло, що ми, на жаль, бачили з попереднім міністром, і готовий нести відповідальність за свої дії", - підкреслила заступниця голови фракції СН.