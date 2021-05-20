"Слуга народу" Кравчук упевнена, що ВР сьогодні призначить всіх 3 міністрів: Ляшко на фракції підтвердив обіцянку вакцинувати за літо 5 млн українців
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Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що ВР сьогодні призначить всіх 3 міністрів.
Впевненість у цьому вона висловила в коментарі журналістам перед початком сесійного засідання, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами Кравчук, за призначення Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я СН дасть "200 + голосів".
Нардепка упевнена, що міністерство не має залишатися з в.о. міністра на чолі.
Нардепка також розповіла, що сьогодні вранці Ляшко був на фракції "Слуги народу".
"Говорили, звичайно, про вакцинацію, Ляшко підтвердив свою обіцянку про те, що за літо, за ці 100 днів перебування на посаді він бере на себе зобов'язання вакцинувати 5 млн людей. Відповідно, мова про 10 млн доз вакцини. Він сказав, що не збирається "чіплятися" за крісло, що ми, на жаль, бачили з попереднім міністром, і готовий нести відповідальність за свої дії", - підкреслила заступниця голови фракції СН.
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А 5 миллионов...это детский лепет...
Звідки він візьме стільки бажаючих вакцинуватися, якщо Гідрант, уряд і шапіто преп..здента зробили все можливе, щоб в Україні стало як найбільше антипрививочників.