Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбувається акція

Під стінами ДП "Антонов", де буде проходити спілкування президента Володимира Зеленського з журналістами, зберуться активісти, щоб поставити главі держави "гострі запитання".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на анонс організаторів заходу в Facebook.

"20 травня виповнюється два роки, як Зеленський офіційно є президентом України. В цей день відбудеться його "велика пресконференція". Вочевидь, більшість опозиційних журналістів на неї не потраплять. Проте ми спробуємо. Ми прийдемо під стіни ДП "Антонов", де проходитиме спілкування президента з журналістами.

У нас достатньо гострих питань, і ми їх поставимо з вулиці. Президент любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина — це вода?"- йдеться в повідомленні.

Серед питань, які планують поставити активісти президенту, такі: "Коли припиняться політичні репресії? Які реальні кроки влади для руху в НАТО? Чому досі працює ОАСК? Чому російські агенти і регіонали працюють в Офісі Президента?"

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"Закликаємо вас приєднатися і показати, що громадяни стоять на захисті країни і не забувають ні одного кроку або рішення влади. Також - пишіть у коментарях, що б ви запитали у Зеленського. Нехай президент відповідає перед суспільством", - сказано в повідомленні.

Зустріч активістів призначена на 10:30 біля пам'ятника Нестерову (м.Київ, проспект Перемоги, 100 (станція метро Святошин)).

"Так збіглося, що наша акція буде в один день з Днем вишиванки. Тому пропонуємо вам приходити в українському вбранні прямо на акцію", - додають організатори акції.

Організатори акції: "Демократична сокира", "Рух опору капітуляції", "Правотворець", Free Riff, Free Dr Kuzmenko.

Зустріч активістів була призначена на 10:30 біля пам'ятника Нестерову (м.Київ, проспект Перемоги, 100 (станція метро Святошин)). Після збору учасники попрямували до прохідної ДП "Антонов". Дорогою вони скандували: "Єрмак - у Сибір"

У свою чергу член політради партії "Демократична Сокира" Юрій Гудименко озвучив питання, які хочуть поставити активісти Зеленському:

Зазначимо, що біля прохідної вже вишикувалася черга з представників ЗМІ. Біля воріт держпідприємства зібралося багато правоохоронців.





























Безпосередньо біля прохідної учасникам акції роздали таблички з питаннями президенту.





















Фото і відео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ