Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбувається акція
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Під стінами ДП "Антонов", де буде проходити спілкування президента Володимира Зеленського з журналістами, зберуться активісти, щоб поставити главі держави "гострі запитання".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на анонс організаторів заходу в Facebook.
"20 травня виповнюється два роки, як Зеленський офіційно є президентом України. В цей день відбудеться його "велика пресконференція". Вочевидь, більшість опозиційних журналістів на неї не потраплять. Проте ми спробуємо. Ми прийдемо під стіни ДП "Антонов", де проходитиме спілкування президента з журналістами.
У нас достатньо гострих питань, і ми їх поставимо з вулиці. Президент любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина — це вода?"- йдеться в повідомленні.
Серед питань, які планують поставити активісти президенту, такі: "Коли припиняться політичні репресії? Які реальні кроки влади для руху в НАТО? Чому досі працює ОАСК? Чому російські агенти і регіонали працюють в Офісі Президента?"
"Закликаємо вас приєднатися і показати, що громадяни стоять на захисті країни і не забувають ні одного кроку або рішення влади. Також - пишіть у коментарях, що б ви запитали у Зеленського. Нехай президент відповідає перед суспільством", - сказано в повідомленні.
Зустріч активістів призначена на 10:30 біля пам'ятника Нестерову (м.Київ, проспект Перемоги, 100 (станція метро Святошин)).
"Так збіглося, що наша акція буде в один день з Днем вишиванки. Тому пропонуємо вам приходити в українському вбранні прямо на акцію", - додають організатори акції.
Організатори акції: "Демократична сокира", "Рух опору капітуляції", "Правотворець", Free Riff, Free Dr Kuzmenko.
Зустріч активістів була призначена на 10:30 біля пам'ятника Нестерову (м.Київ, проспект Перемоги, 100 (станція метро Святошин)). Після збору учасники попрямували до прохідної ДП "Антонов". Дорогою вони скандували: "Єрмак - у Сибір"
У свою чергу член політради партії "Демократична Сокира" Юрій Гудименко озвучив питання, які хочуть поставити активісти Зеленському:
Зазначимо, що біля прохідної вже вишикувалася черга з представників ЗМІ. Біля воріт держпідприємства зібралося багато правоохоронців.
Безпосередньо біля прохідної учасникам акції роздали таблички з питаннями президенту.
Будь ласка, зачекайте...
Але, якщо для вас сру-кипедія - це головне джерело інформації, то питань більше нема.
"...так и тут..." - пише той вольво ікс це сімдесять
нема, щоб залишити памятник лише петлі...
похоже, "декомунізація" не всіх об.єктів стосується
Так народный лидор отчитывается о проделаной всего за 2 года работе.
Саша, это реально ты. Достойный избиратель ЗЕ - такой же тупой.
Попробуй еще раз перечитать первый абзац это новости. Я понимаю, что для зебила это много, но ты все равно попробуй.
Ок. Помогу тебе, животному...
Под стенами ГП "Антонов", где будет проходить общение недопрезидента Зеленского с журналистами, соберутся активисты, чтобы задать главе государства "острые вопросы".Источник: https://censor.net/ru/n3266422
У тебя в пустой голове самолеты гудят. В новости про строительство самолетов нет ни слова.
Что тебе не понятно в словах "общение с журналистами", придурок?
Самолёты они сделать не смогут, потомушо надо комплектующие из Рашкостана и Казбекостана, а заменить их деды комуняки тоже не могут, потому шо Антонов в 1973 году етого не предусмотрел, и для етого нужны инженеры и менеджеры, а в наличии токо тупые ленивые и хитрожопые комуняки.
Шоколадным гівном вони всіх годували, и щас зеленим годують.
Кушайтє наздоров'я, скоро в нас появицця унікальниє і нє імєющєє аналогов в мірє іздєлія.
Побудують вони фюзеляж, будуть його всім показувать і обїяснять, шо недостатнє б'ютжетне фінансування, потрібна сертифікація і узгодження з украерорухом.
_Почему...
Всього один гарний постріл і кінець ЗЕленого шапіто...
Вы так больше не шутите, ой не шутите!!! Есть еще одни.....которые купаются в ваннах.....но там жидкость зеленого цвета. Только они не купаются - они восстанавливаются. Блин, как же правильно объяснить? Они тиражируются без конца, по исходнику. И...последние моменты перед восстановлением они не помнят (важно).
Кстати вы же их ищете ......на Марсе!!! Хих, у вас же книга целая про них. Умора просто.
Діалогу с ЗЕленими ворогами України не може бути.
Никого другого нет потому, что это акция имени одного человека на букву П.))) Некоторые олигархи и политиканы не заморачиваются легализацией своих титушек и маскировкой платной массовки. Порошенко заморочился и зарегистрировал своих как «гражданские организации». При чем несколько, для иллюзии массовости.
Половина учредителей «Сокири» аффелированы с 5 каналом, а один вообще известный антимайдановец. Данные в общем доступе в википедии. Про Петин «Рух Капитуляции» уже анекдоты ходят.))
Настоящий балаган. Выходите из сумрака! Петро вас нажухивает!
Нацжены такие же националисты, как ЗЕ патриот Украины.
2) гормональний стан?