УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8128 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
6 513 61
акція (1102) Зеленський (17381) пресконференція (177)

Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбувається акція

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Зеленський

Під стінами ДП "Антонов", де буде проходити спілкування президента Володимира Зеленського з журналістами, зберуться активісти, щоб поставити главі держави "гострі запитання".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на анонс організаторів заходу в Facebook.

"20 травня виповнюється два роки, як Зеленський офіційно є президентом України. В цей день відбудеться його "велика пресконференція". Вочевидь, більшість опозиційних журналістів на неї не потраплять. Проте ми спробуємо. Ми прийдемо під стіни ДП "Антонов", де проходитиме спілкування президента з журналістами.

У нас достатньо гострих питань, і ми їх поставимо з вулиці. Президент любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина — це вода?"- йдеться в повідомленні.

Серед питань, які планують поставити активісти президенту, такі: "Коли припиняться політичні репресії? Які реальні кроки влади для руху в НАТО? Чому досі працює ОАСК? Чому російські агенти і регіонали працюють в Офісі Президента?"

Також читайте: "Слуга народу" Гетманцев про два роки президентства Зеленського: Ми не відступаємо від своїх цілей і намагаємося вирішити проблеми на рівні РНБО

"Закликаємо вас приєднатися і показати, що громадяни стоять на захисті країни і не забувають ні одного кроку або рішення влади. Також - пишіть у коментарях, що б ви запитали у Зеленського. Нехай президент відповідає перед суспільством", - сказано в повідомленні.

Зустріч активістів призначена на 10:30 біля пам'ятника Нестерову (м.Київ, проспект Перемоги, 100 (станція метро Святошин)).

"Так збіглося, що наша акція буде в один день з Днем вишиванки. Тому пропонуємо вам приходити в українському вбранні прямо на акцію", - додають організатори акції.

Організатори акції: "Демократична сокира", "Рух опору капітуляції", "Правотворець", Free Riff, Free Dr Kuzmenko.

Зустріч активістів була призначена на 10:30 біля пам'ятника Нестерову (м.Київ, проспект Перемоги, 100 (станція метро Святошин)). Після збору учасники попрямували до прохідної ДП "Антонов". Дорогою вони скандували: "Єрмак - у Сибір"

У свою чергу член політради партії "Демократична Сокира" Юрій Гудименко озвучив питання, які хочуть поставити активісти Зеленському:

Зазначимо, що біля прохідної вже вишикувалася черга з представників ЗМІ. Біля воріт держпідприємства зібралося багато правоохоронців.

Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 01
Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 02
Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 03

Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 04
Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 05
Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 06
Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 07

Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 08

Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 09
Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 10
Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 11
Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 12
Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 13

Безпосередньо біля прохідної учасникам акції роздали таблички з питаннями президенту.

Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 14
Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 15
Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 16
Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 17

Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 18
Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 19

Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 20
Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 21
Зеленський любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?: Під стінами ДП Антонов відбувається акція 22
Фото і відео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
А потом ещё этой теплой жидкостью да в глаза зебилам.
показати весь коментар
20.05.2021 10:38
+15
Положите туда зеленского Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 166
Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 2142
показати весь коментар
20.05.2021 10:43
+10
3-х метровый забор с колючкой и охраной.
Так народный лидор отчитывается о проделаной всего за 2 года работе. Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 5638
показати весь коментар
20.05.2021 10:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А потом ещё этой теплой жидкостью да в глаза зебилам.
показати весь коментар
20.05.2021 10:38 Відповісти
Положите туда зеленского Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 166
Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 2142
показати весь коментар
20.05.2021 10:43 Відповісти
знаете есть поверье не женись в мае --не покупай авто в мае- не меняй работу в мае... не зря в мае заканчивают учебу в школе вузе в основе своей .....так и тут не выбирай Президента вступление в должность в мае так и будем маятться с этим человеком и вряд ли в хорошем смысле...
показати весь коментар
20.05.2021 10:48 Відповісти
А якби виграв Петро?
показати весь коментар
20.05.2021 10:54 Відповісти
якби виграв, то не в маї
показати весь коментар
20.05.2021 11:00 Відповісти
Вряд ли до него дойдет. Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбудеться акція - Цензор.НЕТ 3909
показати весь коментар
20.05.2021 11:04 Відповісти
йому, не за це платять...
показати весь коментар
20.05.2021 11:49 Відповісти
Президентские выборы 2014 года на Украине - шестые (внеочередные) выборы президента Украины; состоялись 25 мая 2014 года. Победу одержал Пётр Порошенко.
показати весь коментар
20.05.2021 11:30 Відповісти
25 травня 2014 року

Але, якщо для вас сру-кипедія - це головне джерело інформації, то питань більше нема.
показати весь коментар
20.05.2021 11:32 Відповісти
тут не про 14-й рік...ти неуважно прочитав вище...
"...так и тут..." - пише той вольво ікс це сімдесять
показати весь коментар
20.05.2021 11:41 Відповісти
Святых ЭТО не касается..
показати весь коментар
20.05.2021 11:08 Відповісти
"Встреча активистов назначена на 10:30 возле памятника Нестерову"....

нема, щоб залишити памятник лише петлі...
похоже, "декомунізація" не всіх об.єктів стосується
показати весь коментар
20.05.2021 11:09 Відповісти
А шо Нестеров був комунякою?
показати весь коментар
20.05.2021 11:23 Відповісти
чогось жеж жовкві повернули ім,я
показати весь коментар
20.05.2021 11:43 Відповісти
3-х метровый забор с колючкой и охраной.
Так народный лидор отчитывается о проделаной всего за 2 года работе. Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 5638
показати весь коментар
20.05.2021 10:41 Відповісти
Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 8586

Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 7353
показати весь коментар
20.05.2021 10:46 Відповісти
Лидор говоришь?! А с литерой ты, часом, не ошибся(первой)?
показати весь коментар
20.05.2021 10:52 Відповісти
я часто пишу с ошибками - издержки двух высших образований)
показати весь коментар
20.05.2021 10:57 Відповісти
Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 1367
показати весь коментар
20.05.2021 10:42 Відповісти
Если любит клоун принимать мочевые ванны, значит надо принести для нее наполнитель Тем более, что и посуду нести не нужно, все и так с собой.
показати весь коментар
20.05.2021 10:45 Відповісти
Так шо вони протестують проти будівництва літаків для армії на заводі Антонова?
показати весь коментар
20.05.2021 10:47 Відповісти
А ЗЕлюпа туда припхался самолеты выпускать?

Саша, это реально ты. Достойный избиратель ЗЕ - такой же тупой.Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбудеться акція - Цензор.НЕТ 9259
показати весь коментар
20.05.2021 11:00 Відповісти
Ти проти будівництва літаків для ЗСУ?
показати весь коментар
20.05.2021 11:06 Відповісти
Ты не только тупой, но еще и зацикленный.

Попробуй еще раз перечитать первый абзац это новости. Я понимаю, что для зебила это много, но ты все равно попробуй.
показати весь коментар
20.05.2021 11:08 Відповісти
Ти проти будівництва літаків для ЗСУ?
показати весь коментар
20.05.2021 11:09 Відповісти
Ты ЗЕленый тупой мудак, не способный 3 строчки прочитать?

Ок. Помогу тебе, животному...

Под стенами ГП "Антонов", где будет проходить общение недопрезидента Зеленского с журналистами, соберутся активисты, чтобы задать главе государства "острые вопросы".Источник: https://censor.net/ru/n3266422
показати весь коментар
20.05.2021 11:11 Відповісти
Я зрозумів,ти проти.Дякую за відповідь.
показати весь коментар
20.05.2021 11:15 Відповісти
Ты понял? Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбудеться акція - Цензор.НЕТ 6493

У тебя в пустой голове самолеты гудят. В новости про строительство самолетов нет ни слова.

Что тебе не понятно в словах "общение с журналистами", придурок?
показати весь коментар
20.05.2021 11:17 Відповісти
Так,я тебе зрозумів,незважаючи на те шо ти пишеш на свинособачому язиці.Нехай щастить))
показати весь коментар
20.05.2021 11:25 Відповісти
Те, що новина написана російскою не завадило тобі тут не в тему просратися по всій сторінці, тупізень ЗЕлений.
показати весь коментар
20.05.2021 11:27 Відповісти
Не переживайте, никакие протесты там не нужны, деды-комуняки с Антонова имеют тридцатилетний опыт просирания бюджетного бабла.
Самолёты они сделать не смогут, потомушо надо комплектующие из Рашкостана и Казбекостана, а заменить их деды комуняки тоже не могут, потому шо Антонов в 1973 году етого не предусмотрел, и для етого нужны инженеры и менеджеры, а в наличии токо тупые ленивые и хитрожопые комуняки.
показати весь коментар
20.05.2021 11:01 Відповісти
А якщо побудують,ти з"їси зеленого шакаладу?
показати весь коментар
20.05.2021 11:07 Відповісти
Они пять лет уже, всратый беспилотник Горлица будують - а его шо-то нет в армии, и не будет никогда.
Шоколадным гівном вони всіх годували, и щас зеленим годують.
Кушайтє наздоров'я, скоро в нас появицця унікальниє і нє імєющєє аналогов в мірє іздєлія.

Побудують вони фюзеляж, будуть його всім показувать і обїяснять, шо недостатнє б'ютжетне фінансування, потрібна сертифікація і узгодження з украерорухом.
показати весь коментар
20.05.2021 11:18 Відповісти
Багато літер,ти відповідай так чи ні?))
показати весь коментар
20.05.2021 11:26 Відповісти
Зеленский любит теплые ванны.-Подсознательная память о исторической родине-теплой и бесснежной.
показати весь коментар
20.05.2021 10:47 Відповісти
Я скока піваса не вип'ю....
показати весь коментар
20.05.2021 10:49 Відповісти
"Почему до сих пор работает ОАСК? Почему российские агенты и регионалы работают в Офисе Президента?"

_Почему... Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 3376
показати весь коментар
20.05.2021 10:53 Відповісти
Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" состоится акция - Цензор.НЕТ 7663
показати весь коментар
20.05.2021 10:54 Відповісти
Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбудеться акція - Цензор.НЕТ 5458 Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбудеться акція - Цензор.НЕТ 1129
показати весь коментар
20.05.2021 11:02 Відповісти
Ох как кого-то ЖАБА давит.....
показати весь коментар
20.05.2021 11:05 Відповісти
Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбудеться акція - Цензор.НЕТ 8469
показати весь коментар
20.05.2021 11:13 Відповісти
Боже!!!

Всього один гарний постріл і кінець ЗЕленого шапіто...
показати весь коментар
20.05.2021 11:06 Відповісти
Ти вже прицілився?
показати весь коментар
20.05.2021 11:08 Відповісти
Почему до сих пор работает оаск? Вопроса тупее видимо не могли придумать. Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбудеться акція - Цензор.НЕТ 9505
показати весь коментар
20.05.2021 11:15 Відповісти
Президент любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - это вода?" - говорится в сообщении.

Вы так больше не шутите, ой не шутите!!! Есть еще одни.....которые купаются в ваннах.....но там жидкость зеленого цвета. Только они не купаются - они восстанавливаются. Блин, как же правильно объяснить? Они тиражируются без конца, по исходнику. И...последние моменты перед восстановлением они не помнят (важно).
Кстати вы же их ищете ......на Марсе!!! Хих, у вас же книга целая про них. Умора просто.
показати весь коментар
20.05.2021 11:19 Відповісти
Краще і не скажеш!!)))))
показати весь коментар
20.05.2021 11:28 Відповісти
ЗЕ-режим повинен бути винищений.

Діалогу с ЗЕленими ворогами України не може бути.
показати весь коментар
20.05.2021 11:29 Відповісти
Зеленский с вами точно говорить не будет, потом не отмоешься!
показати весь коментар
20.05.2021 11:43 Відповісти
Ой, а где же кремлевско-аваковские консервы "нацДружины"? Они ж себя националистами называют. А где "Свобода", Уна унсо? Консервам и реестровым/карманным националистам не было команды из кремля.
показати весь коментар
20.05.2021 11:32 Відповісти
Сама реальность иногда подсказывает порохоботу, что с его иллюзорным миром что-то не так. И тогда у порохобота возникают правильные вопросы. Но одурманенный рассудок выдаёт на них не правильные ответы.))
Никого другого нет потому, что это акция имени одного человека на букву П.))) Некоторые олигархи и политиканы не заморачиваются легализацией своих титушек и маскировкой платной массовки. Порошенко заморочился и зарегистрировал своих как «гражданские организации». При чем несколько, для иллюзии массовости.
Половина учредителей «Сокири» аффелированы с 5 каналом, а один вообще известный антимайдановец. Данные в общем доступе в википедии. Про Петин «Рух Капитуляции» уже анекдоты ходят.))
Настоящий балаган. Выходите из сумрака! Петро вас нажухивает!
показати весь коментар
20.05.2021 11:57 Відповісти
а якого ти, все в одну палітру змішуєш? Робота така? Де Рюкзаканські жони, а де, інші з перерахованих? Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбувається акція - Цензор.НЕТ 8603
показати весь коментар
20.05.2021 12:00 Відповісти
Ага. Националисты с левацкими убеждениями и лозунгами на поводке у харьковского мафиози. Зеленський "любить теплі ванни, але хто сказав, що ця тепла рідина - вода?": Під стінами ДП "Антонов" відбувається акція - Цензор.НЕТ 5931

Нацжены такие же националисты, как ЗЕ патриот Украины.
показати весь коментар
20.05.2021 12:01 Відповісти
Люба, мені вже цікаво про ваші: 1) політичні вподобання та за кого голосували з 2000-них?
2) гормональний стан?
показати весь коментар
20.05.2021 12:04 Відповісти
В санаториях Трускавца есть не только тёплые водные ванны, но и грязевые.
показати весь коментар
20.05.2021 12:19 Відповісти
Порохоботские Пете-расты лютуют)) Или Пете-кантропы... Как правильнее их называть?))
показати весь коментар
20.05.2021 15:44 Відповісти
"демократычна сокыра" - это же известная ботоферма и наёмные выступальщики-демонстранты. все фигуранты известны, на всех досье заведены.
показати весь коментар
20.05.2021 16:46 Відповісти
 
 