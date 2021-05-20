Ляшко про виплати пільг і компенсацій медикам: "Міністерство охорони здоров'я допомагатиме всім"
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Кандидат на посаду міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяє допомагати всім медикам, які мають проблеми з виплатою пільг і компенсацій після захворювання на коронавірус на роботі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Факти.
"Чи готовий я змінити нормативно-правову базу, щоб лікарі, які захворіли на коронавірусну хворобу, отримали всі передбачені чинним законодавством пільги і компенсації? Так, готовий. І не тільки готовий це робити, а вже зробив", - підкреслив Віктор Ляшко.
За його словами, сьогодні значно спростили механізм проведення розслідування професійного захворювання серед медичних працівників, які працюють в ковідних лікарнях, які працюють у первинній ланці медичної допомоги і які працюють у бригадах екстреної медичної допомоги.
"Хочу звернутися до всіх лікарів, у кого є проблеми з оформленням професійного захворювання, виплат пільг і компенсацій, а також до сімей медиків, якщо є летальні випадки. МОЗ відкритий для розгляду таких випадків і буде допомагати всім", - пообіцяв Ляшко.
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Народна депутатка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар заявила, що в Україні вакциною з найвищим рівнем захисту від Pfizer масово імунізовують представників влади.
Як передає "Новинарня", про це нардепка сказала під час виступу в парламенті в четвер, 20 травня.
"Масова вакцинація "Пфайзером" сьогодні відбувається в міністерствах і відомствах, в апараті РНБО, в МЗС. Тобто, вакцину з найвищим рівнем захисту дають не лікарям, які щоденно ризикують власним життям, не вчителям чи групам ризику, нею щеплюють представників влади.
Все відбувається максимально просто: ніхто не створює жодної логістики для масштабної вакцинації, а на територію міністерств і відомств приїжджає автомобіль, де проходить вакцинація", - сказала Вікторія Сюмар.
"Коли мільйони українців сидять вдома вже понад рік… Це пенсіонери, люди з важкими хворобами, онкохворі… А наші чиновники отримують вже другу дозу Pfizer для того, щоби мати паспорти вакцинації та безперешкодно подорожувати до Європейського Союзу", - наголосила народна депутатка.
Нагадаємо, у квітні головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що вакцину від Pfizer насамперед скерують в будинки для людей похилого віку.