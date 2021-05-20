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Ляшко про виплати пільг і компенсацій медикам: "Міністерство охорони здоров'я допомагатиме всім"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ляшко про виплати пільг і компенсацій медикам:

Кандидат на посаду міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяє допомагати всім медикам, які мають проблеми з виплатою пільг і компенсацій після захворювання на коронавірус на роботі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Факти.

"Чи готовий я змінити нормативно-правову базу, щоб лікарі, які захворіли на коронавірусну хворобу, отримали всі передбачені чинним законодавством пільги і компенсації? Так, готовий. І не тільки готовий це робити, а вже зробив", - підкреслив Віктор Ляшко.

За його словами, сьогодні значно спростили механізм проведення розслідування професійного захворювання серед медичних працівників, які працюють в ковідних лікарнях, які працюють у первинній ланці медичної допомоги і які працюють у бригадах екстреної медичної допомоги.

"Хочу звернутися до всіх лікарів, у кого є проблеми з оформленням професійного захворювання, виплат пільг і компенсацій, а також до сімей медиків, якщо є летальні випадки. МОЗ відкритий для розгляду таких випадків і буде допомагати всім", - пообіцяв Ляшко.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 943 особи, загалом - 964 747, - МОЗ

Автор: Анастасія Потіха
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Еще один братик обещалкин у Зели!
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20.05.2021 11:06 Відповісти
Вакциною Pfizer масово щеплюють представників влади, - Сюмар.

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар заявила, що в Україні вакциною з найвищим рівнем захисту від Pfizer масово імунізовують представників влади.
Як передає "Новинарня", про це нардепка сказала під час виступу в парламенті в четвер, 20 травня.

"Масова вакцинація "Пфайзером" сьогодні відбувається в міністерствах і відомствах, в апараті РНБО, в МЗС. Тобто, вакцину з найвищим рівнем захисту дають не лікарям, які щоденно ризикують власним життям, не вчителям чи групам ризику, нею щеплюють представників влади.
Все відбувається максимально просто: ніхто не створює жодної логістики для масштабної вакцинації, а на територію міністерств і відомств приїжджає автомобіль, де проходить вакцинація", - сказала Вікторія Сюмар.
"Коли мільйони українців сидять вдома вже понад рік… Це пенсіонери, люди з важкими хворобами, онкохворі… А наші чиновники отримують вже другу дозу Pfizer для того, щоби мати паспорти вакцинації та безперешкодно подорожувати до Європейського Союзу", - наголосила народна депутатка.
Нагадаємо, у квітні головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що вакцину від Pfizer насамперед скерують в будинки для людей похилого віку.
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20.05.2021 11:12 Відповісти
Ляшко про виплати пільг і компенсацій медикам: "Міністерство охорони здоров'я допомагатиме всім" - Цензор.НЕТ 9491
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20.05.2021 11:15 Відповісти
 
 