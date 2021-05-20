Нардеп "Батьківщини" Власенко про повернення Яценка: "Ніхто ж не ангел на землі, будемо судити за справами"

У "Батьківщині" не особливо звертають увагу на політичний бекграунд нардепа Антона Яценка.

Про це заявив нардеп політсили Сергій Власенко, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"То й що, що він перейшов у 2011 році в "Партію регіонів"?! А Петро Олексійович у Януковича працював міністром економіки. Чомусь цього ніхто не пам'ятає. І сьогодні він - найбільший патріот України і найзатятіший борець з Януковичем. Чи вчинить знову подібним чином Яценко? Кожна людина може чинити по-різному. Почекаймо і подивімося. Ніхто ж не ангел на землі. Будемо далі судити за справами", - підкреслив парламентарій.

У той же час, Власенко заявив, що "специфічних завдань по Черкаській області ніхто нікому не ставив".

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"Завдання будь-якого глави партійної організації партії "Батьківщина", і у Львові, і Івано-Франківську, Луганську, Одесі чи Дніпрі, це забезпечення для нашої політичної сили максимально високого результату і підтримки на виборах і роз'яснення нашої політики. Тобто, він пояснює позицію партії і зміцнює партійний авторитет. Це завдання будь-якого керівника, починаючи від обласного рівня, закінчуючи сільським. Просто обсяг території різний і все", - пояснив нардеп.

Власенко також відповів на запитання, чи готується таким чином політсила до виборів.

"Ось часто кажуть, що у нас немає ідеологічних партій. А я з цим категорично не згоден. Вважаю: вони у нас є, зокрема "Батьківщина". Так ось, як власне ідеологічна політична партія, а не безідейний політичний проект, яких сьогодні безліч, ми працюємо постійно - не тільки на виборах, а й в період між їх проведенням. Тому наше завдання полягає не в підготовці до якихось конкретних виборів, а в тому, що партія працює в режимі 24/7/365", - додав він.

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