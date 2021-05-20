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Новини Політика України
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Нардеп "Батьківщини" Власенко про повернення Яценка: "Ніхто ж не ангел на землі, будемо судити за справами"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп

У "Батьківщині" не особливо звертають увагу на політичний бекграунд нардепа Антона Яценка.

Про це заявив нардеп політсили Сергій Власенко, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"То й що, що він перейшов у 2011 році в "Партію регіонів"?! А Петро Олексійович у Януковича працював міністром економіки. Чомусь цього ніхто не пам'ятає. І сьогодні він - найбільший патріот України і найзатятіший борець з Януковичем. Чи вчинить знову подібним чином Яценко? Кожна людина може чинити по-різному. Почекаймо і подивімося. Ніхто ж не ангел на землі. Будемо далі судити за справами", - підкреслив парламентарій.

У той же час, Власенко заявив, що "специфічних завдань по Черкаській області ніхто нікому не ставив".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Король тендерів, колишня "тушка" Яценко знову увійшов до складу фракції "Батьківщина"

"Завдання будь-якого глави партійної організації партії "Батьківщина", і у Львові, і Івано-Франківську, Луганську, Одесі чи Дніпрі, це забезпечення для нашої політичної сили максимально високого результату і підтримки на виборах і роз'яснення нашої політики. Тобто, він пояснює позицію партії і зміцнює партійний авторитет. Це завдання будь-якого керівника, починаючи від обласного рівня, закінчуючи сільським. Просто обсяг території різний і все", - пояснив нардеп.

Власенко також відповів на запитання, чи готується таким чином політсила до виборів.

"Ось часто кажуть, що у нас немає ідеологічних партій. А я з цим категорично не згоден. Вважаю: вони у нас є, зокрема "Батьківщина". Так ось, як власне ідеологічна політична партія, а не безідейний політичний проект, яких сьогодні безліч, ми працюємо постійно - не тільки на виборах, а й в період між їх проведенням. Тому наше завдання полягає не в підготовці до якихось конкретних виборів, а в тому, що партія працює в режимі 24/7/365", - додав він.

Матеріал "То й що, що він перейшов у 2011 році в Партію регіонів ?!" - навіщо Яценко повернувся до Тимошенко через 10 років? "Читайте тут.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
А Вона? Разве Вона не ангел?
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20.05.2021 11:07
+7
Такі дебільні відмазки для корупціонера, що ...
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20.05.2021 11:10
+7
Під цією відмазкою партія "Родіна" та її шефиня тримала в своїх рядах Портнова, Лозинського, Королевську та купу іншої наволочі.
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20.05.2021 11:14
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А Вона? Разве Вона не ангел?
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20.05.2021 11:07 Відповісти
ждём возвращения перебежчика писаренки....у неї на нього було стільки надій, стільки надій
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20.05.2021 11:17 Відповісти
А там і портянка з королєвською скоро підтягнуться . Нардеп "Батьківщини" Власенко про повернення Яценка: "Ніхто ж не ангел на землі, будемо судити за справами" - Цензор.НЕТ 2319 .
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20.05.2021 11:47 Відповісти
ВАНА працує . Нардеп "Батьківщини" Власенко про повернення Яценка: "Ніхто ж не ангел на землі, будемо судити за справами" - Цензор.НЕТ 4821 . Тепер буде працеваті , удвох з Яценком ,, нові схеми , нові договорняки , новий пєрєдєл "корита " , і всьо такоє . Роботи - не початий край . Нардеп "Батьківщини" Власенко про повернення Яценка: "Ніхто ж не ангел на землі, будемо судити за справами" - Цензор.НЕТ 3084 .
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20.05.2021 11:45 Відповісти
Ангел у нас Порошенко, его никому не переплюнуть в смене окраса,
красно-синий (СДПУ о), бело- голубой (рыги), оранжевый (наша Украина), бело- голубой, теперь мине-желтый(ЕС)
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20.05.2021 11:47 Відповісти
Ага , вся в білому і пухнаста 😁
і грошики лююююбить 🤣
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20.05.2021 12:10 Відповісти
"Будем судить по делам." Нардеп "Батькивщины" Власенко о возвращении Яценко: "Никто же не ангел на земле, будем судить по делам" - Цензор.НЕТ 683
Нардеп "Батькивщины" Власенко о возвращении Яценко: "Никто же не ангел на земле, будем судить по делам" - Цензор.НЕТ 1632
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20.05.2021 11:08 Відповісти
Ну не только ж "зеленым" хочется конвертики ежемесячно получать.
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20.05.2021 11:10 Відповісти
Такі дебільні відмазки для корупціонера, що ...
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20.05.2021 11:10 Відповісти
Нардеп "Батькивщины" Власенко о возвращении Яценко: "Никто же не ангел на земле, будем судить по делам" - Цензор.НЕТ 3829
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20.05.2021 11:12 Відповісти
і тут Порошенко... бьюті фрі Нардеп "Батькивщины" Власенко о возвращении Яценко: "Никто же не ангел на земле, будем судить по делам" - Цензор.НЕТ 6711
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20.05.2021 11:14 Відповісти
Таки так...по дешевке....))
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20.05.2021 12:01 Відповісти
Під цією відмазкою партія "Родіна" та її шефиня тримала в своїх рядах Портнова, Лозинського, Королевську та купу іншої наволочі.
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20.05.2021 11:14 Відповісти
Юлька зозуля ************ путлеру в очко заглядывала , хихикала - «НАТО не на часи « гоизменщица , как и Зе -кретин
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20.05.2021 12:06 Відповісти
😇
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20.05.2021 11:15 Відповісти
Здорова бро. Есть чё курнуть?
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20.05.2021 11:23 Відповісти
Ooo yeh... As usually-My DICK, bro!!
😂
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20.05.2021 11:33 Відповісти
Разогнать весь этот притон у бездонного КОРЫТА ,политических проституток и извращенцев под куполом верховной зрады !На старых и новых лицах уже пробу негде ставить
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20.05.2021 11:18 Відповісти
Уже так сделали в прошлый раз. Теперь само существование Украины, как государства украинской нации, под вопросом - всё распродаётся, а на должности назначают кого угодно но только не украинцев. Геноцид украинской нации.
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20.05.2021 19:31 Відповісти
В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь.
Другой - листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое.

Омар Хайам
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20.05.2021 11:19 Відповісти
Звонила гадалка, сказала, что Тимошенко будет следующим президентом после Зеленского. А Порошенко и Кличко Аваков посадит в тюрьму. Только Порошенко будет сидеть дольше и у него в тюрьме будет часовня.
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20.05.2021 11:22 Відповісти
та сама гадалка сказала, що у тебе до того часу відпаде хвіст
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20.05.2021 11:43 Відповісти
по делом таких хорошо судить в соответствии з законами и уголовным кодексом.
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20.05.2021 11:26 Відповісти
найпереконливіший доказ,що "батьківщина" - проститутки
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20.05.2021 11:42 Відповісти
ви добре тямите в таких справах.... плавали ?
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20.05.2021 13:15 Відповісти
Своє г.... не воняє, там таких більшість.
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20.05.2021 11:56 Відповісти
СерОжа , скільки коштувало членство в вашій партіі , охломону і бандиту , Яценку ?😪
Твльки скажи відверто , бо ніхто не повірить в іншу версію !
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20.05.2021 12:05 Відповісти
Значить, яценко добре заплатив за місце.
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20.05.2021 12:22 Відповісти
Уже давно тимошенницу невозможно обвинить в чистоплотности, брезгливость ей не свойственна от природы, невозможно вспомнить сколько неоодяев разного калибиа она приютила, не пересчитать, никакой морали, все шо приносит ей бабло, это хорошо.
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20.05.2021 12:31 Відповісти
Ну вот посмотрите на себя. Вас на ЦН никто не читает.
А Тимошенко популярна, потому к ней липнут и прилипалы. А кроме того, спецслужбам в обязанности входит внедрять в оппозиционные партии свою агентуру. А уж в партию, против которой все олигархи Украины, то и олигархи однозначно внедряют своих людей.

Да и команда Пола Манофорта получила от Януковича немало денег, за разработку концепции по её дискредитации (не мной сказано, а результатами судебных разбирательств в США).
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20.05.2021 19:37 Відповісти
Он не ангел, он закоренелый преступник, а вы его в партию взяли.
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20.05.2021 23:11 Відповісти
 
 