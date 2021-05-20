Шуфрич посварився з Радуцьким через Богатирьову: Я вимагав кримінальної відповідальності, а ти просив - "залиште Раю в спокої, вона ж наша"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні під час обговорення кандидатури Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я відбулася перепалка між нардепами ОПЗЖ Нестором Шуфричем і "слугою народу "Михайлом Радуцьким.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Шуфрич критикував призначення влади, на що Радуцький пригадав йому міністерку охорони здоров'я Раїсу Богатирьову, з якою той був в одній політичній силі - Партії регіонів. На що Шуфрич заявив, що вимагав кримінальної відповідальності для Богатирьової.
"А ти приходив і просив: Залиште Раю в спокої, вона ж наша", - звернувся він до Радуцького.
Нагадаємо, в 2014 році Раїсу Богатирьову звинуватили в розтраті державних коштів в особливо великих розмірах. Їй інкримінують розтрату 63,5 млн гривень на закупівлю імунобіологічних препаратів та лікарських засобів, а також 279 млн гривень на закупівлю інсулінів. Восени 2014 року її оголосили в розшук.
Богатирьову затримали 27 серпня в аеропорту "Жуляни" в Києві. Вона прибула в Україну вперше за майже 5 років, і її відразу затримали прикордонники. Їй інкримінували розтрату коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі ліків.
Печерський райсуд Києва 28 серпня взяв Богатирьову під варту на 60 діб із можливістю застави в 6 млн гривень.
Ексдепутат від "Опозиційного блоку", бізнес-партнер Ріната Ахметова Вадим Новинський вніс за Богатирьову заставу в 6 млн гривень і вона вийшла із СІЗО.
Будь ласка, зачекайте...
Факін` епік звиздець.....
Слуги те же Зажопы, только вид сбоку
Я навіть сказав би, що зверху - саме так людина бачить дно.
Бо вони ж свої, поплічники.
Антикорупційний суд зобов'язав САП повернути Богатирьовій готівку та золотий злиток
19 травня 2021, 15:13
Вищий антикорупційний суд зобов'язав прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повернути готівку та інше майно, вилучене у справі колишньої міністерки охорони здоров'я Раїси Богатирьової.
Таке рішення 14 травня ухвалив слідчий суддя Сергій Мойсак, повідомляє «Слово і діло».
«Скаргу адвоката Бєляєва Дмитра Петровича, який діє в інтересах (Раїси Богатирьової - ред), на бездіяльність прокурора САП - задовольнити частково. Зобов`язати уповноваженого прокурора повернути майно, що було тимчасово вилучене 04.11.2014 під час проведення обшуку у домоволодінні останньої», - йдеться в рішенні.
Як відомо, суд скасував арешт грошових коштів на рахунку в Укрексімбанку, а також валюти на рахунках у Правекс-банку в межах справи Богатирьової. Крім того, ВАКС зняв арешт з нерухомості за шістьма адресами, в тому числі з нежитлових приміщень та апартаментів у цій же справі.
До цього суд скасував арешт 30 850 грн, 1650 євро та 1500 доларів; золотого значку Партії регіонів; золотого злитку вагою 2,5 грами; двох золотих сережок і камінців цитрин. Саме про повернення останнього майна і просив адвокат. Суддя скаргу задовольнив і зобов'язав прокурора повернути це майно.
Як відомо, 4 червня апеляційна палата ВАКС вирішила, що Богатирьова не набула статусу підозрюваної в справі про заволодіння коштами. Також судді скасували заочний арешт ексміністра. Колегія вказала, що повідомлення про підозру Богатирьовій було направлено за місцем останнього її проживання, проте одержання документу будь-ким з родичей не підтверджено. Судді зазначили, що органи правопорядку мали в разі відсутності підозрюваної в України вручити підозру представнику житлово-експлуатаційної організації за місцем її останнього проживання.
Нагадаємо, Богатирьова повернулася до України. Пізніше суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави. Ці гроші за неї внесли і ексміністерка вийшла із СІЗО.
Звичайно не набула статусу підозрюваної.
І допомогла їй в цьому Венедиктова.
А почему бы вам всем не упи...довать за своей мечтой в Туркменистан? Там как раз конец 70х - начало 80х, благословенное время, застой и даже Брежнев мордатый во главе имеется. И величие тоже в наличии: официально в Туркменистане сейчас "эпоха могущества и счастья" и они четвертая страна в мире по запасам газа. Ну копия же.
при падішахах так завжди
Прямой Демократор@grtw3000
Туркменистан утвердил нормы отпуска куриных окорочков, муки, сахара и растительного масла - не более 250 грамм на одного человека в месяц
9 грамм сахара и масла в день на человека!
Кстати, у них официально "эпоха могущества и счастья" и они четвертая страна в мире по запаса газа...
Экс-депутат от "Оппозиционного блока", бизнес-партнер Рината Ахметова Вадим Новинский внес за Богатыреву залог в 6 млн гривен!!!!!?????? и она вышла из СИЗО.
А у вас ...правильно все с цифрами??? Калькулятор светится и считает, на кнопки реагирует?
Ну и, сидит ли П***Растическая рая???
Ну и.., сидит ли П***Растическая рая???
СХЕМИ , на яких ригоанали клепали бабло при ЯнукОвощі!