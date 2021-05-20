Пандемія ще не завершена і, на жаль, вона не остання. Пріоритетом №1 для мене є подолання COVID-19, - Ляшко

Пріоритетом №1 для Міністерства охорони здоров'я буде подолання COVID-19.

Про це повідомив, будучи ще в статусі кандидата на посаду міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході засідання Верховної Ради, представляючи свій план роботи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пріоритетом №1 для мене є подолання коронавірусної хвороби. Ми зробимо все, щоб українці змогли вакцинуватися, працювати та подорожувати. Але ця пандемія ще не закінчилася і, на жаль, вона не остання. Саме тому біологічна безпека громадян стане пріоритетом роботи міністерства. До осені у нас буде зовсім інша готовність системи охорони здоров'я до реагування на спалахи інфекційних захворювань та епідемій, будуть повністю переглянуті підходи до реагування на радіаційні та хімічні загрози", - пообіцяв Ляшко.

Ляшко зазначив, що до кінця 2021 року всі, хто захоче вакцинуватися від коронавірусу, зможуть це зробити.

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Також він додав, що при цьому Україні необхідно власне виробництво вакцин.

"Нам необхідно власне виробництво вакцин. МОЗ визначить перелік критично важливих медикаментів, запропонує стійке державне замовлення, щоб інвестори розгорнули для їх виробництва потужності саме в Україні та пріоритетно надавали продукцію нашим громадянам", - сказав він.

Ляшко також зазначив, що до кінця року планується розширити програму "Доступні ліки" на нові захворювання, затвердити нові галузеві стандарти.

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