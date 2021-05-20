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Пандемія ще не завершена і, на жаль, вона не остання. Пріоритетом №1 для мене є подолання COVID-19, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Пандемія ще не завершена і, на жаль, вона не остання. Пріоритетом №1 для мене є подолання COVID-19, - Ляшко

Пріоритетом №1 для Міністерства охорони здоров'я буде подолання COVID-19.

Про це повідомив, будучи ще в статусі кандидата на посаду міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході засідання Верховної Ради, представляючи свій план роботи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пріоритетом №1 для мене є подолання коронавірусної хвороби. Ми зробимо все, щоб українці змогли вакцинуватися, працювати та подорожувати. Але ця пандемія ще не закінчилася і, на жаль, вона не остання. Саме тому біологічна безпека громадян стане пріоритетом роботи міністерства. До осені у нас буде зовсім інша готовність системи охорони здоров'я до реагування на спалахи інфекційних захворювань та епідемій, будуть повністю переглянуті підходи до реагування на радіаційні та хімічні загрози", - пообіцяв Ляшко.

Ляшко зазначив, що до кінця 2021 року всі, хто захоче вакцинуватися від коронавірусу, зможуть це зробити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко про виплати пільг і компенсацій медикам: "Міністерство охорони здоров'я допомагатиме всім"

Також він додав, що при цьому Україні необхідно власне виробництво вакцин.

"Нам необхідно власне виробництво вакцин. МОЗ визначить перелік критично важливих медикаментів, запропонує стійке державне замовлення, щоб інвестори розгорнули для їх виробництва потужності саме в Україні та пріоритетно надавали продукцію нашим громадянам", - сказав він.

Ляшко також зазначив, що до кінця року планується розширити програму "Доступні ліки" на нові захворювання, затвердити нові галузеві стандарти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7805 Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7805 Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7805 С**А урод! Так як я вам примати прямоходячі лисі безхвості і казав, що тепер ваше нікчемне життя буде складатися від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини.... Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4478
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20.05.2021 11:24
+4
Одна з ваших анонсованих наступних "пандемій" - ВІЛ, мабуть, теж новий, ВІЛ-202..., передаватиметься шмарклямм.
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20.05.2021 11:33
+2
В качестве арлекина на елдаке Бильки Гейтса и Жорки Сороса.
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20.05.2021 12:08
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Пожелаем удачи Олегу Валерьевичу в его начинаниях!!!
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20.05.2021 11:18 Відповісти
В качестве стола или стула (мебели)?
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20.05.2021 11:25 Відповісти
В качестве арлекина на елдаке Бильки Гейтса и Жорки Сороса.
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20.05.2021 12:08 Відповісти
Скільки кроваті не суйте, а якщо справи в борделі не дуже то треба все таки міняти повій.
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20.05.2021 11:19 Відповісти
Головне затравити якусь потужну заяву, а там все як по маслу, потім наступна заява, оправдання, відмазки, куртка і ніх...я результатів.
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20.05.2021 11:20 Відповісти
уже начал примерять чёрный пояс мастера спорта по борьбе с коронавирусом?
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20.05.2021 11:23 Відповісти
А что с лабораторией биохакинга??? Ну так витиевато ее назовем? Вы собираетесь хоть как то защищаться, или только слепое таражирование? ... кхе, кхе....... программист вас не поймет.....в сотый раз.
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20.05.2021 11:23 Відповісти
Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7805 Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7805 Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7805 С**А урод! Так як я вам примати прямоходячі лисі безхвості і казав, що тепер ваше нікчемне життя буде складатися від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини.... Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4478
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20.05.2021 11:24 Відповісти
Воин света! Пандемія ще не завершена і, на жаль, вона не остання. Пріоритетом №1 для мене є подолання COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5711
Именно он спасёт Вселенную от коронавируса.
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20.05.2021 11:26 Відповісти
Волобуєв, вот вам Х..ойц МЕЧ!!
Старий савєцкий анєкдот..))
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20.05.2021 11:28 Відповісти
Какакия сладкія слава:- дружбан з жінкою місяць(!!) під киснем... 50000грв .. платили за все...Таки дружбан Мені і розказав..не маю підстав не вірити...малята...🙄
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20.05.2021 11:26 Відповісти
как приоритет №1 - курточка за 700k ! )
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20.05.2021 11:32 Відповісти
Одна з ваших анонсованих наступних "пандемій" - ВІЛ, мабуть, теж новий, ВІЛ-202..., передаватиметься шмарклямм.
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20.05.2021 11:33 Відповісти
Мы сделаем все, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать.Источник: https://censor.net/ru/n3266436
Ага, і знов - про здоров'я ані слова.
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20.05.2021 11:38 Відповісти
Фейковая пандемия у очередного фейкового министра. К воровству и дерибану бюджета готов
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20.05.2021 11:46 Відповісти
Замість фізкультури зранку - вакцинку.
Замість пробіжки ввечері - пігулки.
Замість здорового харчування - ГМО непотріб.
Замість чистого повітря - отруєне.
Замість здоров'я - постійне, пожиттєве лікування.

Міністерство охорони прибутків фармацевтичних компаній.
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20.05.2021 11:48 Відповісти
Oн уже знает что "пандемия" - не последняя. Так сказал его Хозяин: эфиопский гоминид смотрящий за ВОЗ.
Такие дела, ребята: "новая нормальность". Какая власть - такая и "нормальность".
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20.05.2021 12:07 Відповісти
Если не будете в первую очередь вакцинировать людей 65+, то осень будет тяжелой и смертоносной и с нехваткой койкомест и кислорода. Непонятно, почему сейчас вакцинируют учитилей, которые идут на каникулы и которых по национальному плану должны вакцинировать сентябрь - октябрь. Пожилых почти не вакцинируют, так как государству они не нужны и им обещают очередную эпидемию.
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20.05.2021 12:58 Відповісти
 
 