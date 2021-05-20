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Опозиція розкритикувала Кубракова за роботу на посаді глави "Укравтодору": Міг відмовитися закатувати в асфальт бюджетні гроші

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Опозиція розкритикувала Кубракова за роботу на посаді глави

Народні депутати опозиції під час обговорення кандидата на пост міністра інфраструктури Олександра Кубракова розкритикували його роботу на посаді глави "Укравтодору".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардепка "ЄС" Ніна Южаніна підкреслила, що не може бути міністром людина, яка не має кар'єрного зростання та успіхів у роботі.

Вона вважає, що на посаді керівника "Укравтодору", він міг би відмовитися "закатувати в асфальт" бюджетні гроші.

На що Кубраков сказав, що регулярно отримував запити від Южаніної в інтересах однієї компанії, однак не назвав, якої.

У відповідь, Южаніна пояснила, що українські компанії звертаються до неї зі скаргами на корупційні схеми і вона звертається до "Укравтодору" з проханням підтримувати саме українські компанії, а не іноземні, зокрема турецькі. Також, вона заявила, що статистика щодо створених робочих місць уході будівництва дороги, це робочі місця не для українців.

Говорячи про звинувачення в тому, що "мости падають", кандидат на посаду міністра заявив, що це відбувається з тими, якими займалися попередники нинішньої влади, зокрема Володимир Гройсман.

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"Напевно, мости падають, тому що трохи крали", - зазначив Кубраков.

Автор: Наталя Джума
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Они какие-то странные.
Какой же чиновник откажется от миллиардов просто падающих ему прямо в руки?
Оппозиция раскритиковала Кубракова за работу на посту главы "Укравтодора": Мог отказаться закатывать в асфальт бюджетные деньги - Цензор.НЕТ 2857
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20.05.2021 11:40 Відповісти
Он то мог не закатывать бабло в асфальт , но НЕ получил бы сейчас должность министра , правда бубочка 🤣?
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20.05.2021 12:00 Відповісти
он мог бы отказаться "закатывать в асфальт" бюджетные деньги - если это всё обвинение то я не вижу никакого криминала, пока.
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20.05.2021 13:28 Відповісти
Не турецкие компании нихрена не делают
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26.05.2021 14:54 Відповісти
 
 