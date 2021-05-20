Опозиція розкритикувала Кубракова за роботу на посаді глави "Укравтодору": Міг відмовитися закатувати в асфальт бюджетні гроші

Народні депутати опозиції під час обговорення кандидата на пост міністра інфраструктури Олександра Кубракова розкритикували його роботу на посаді глави "Укравтодору".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардепка "ЄС" Ніна Южаніна підкреслила, що не може бути міністром людина, яка не має кар'єрного зростання та успіхів у роботі.

Вона вважає, що на посаді керівника "Укравтодору", він міг би відмовитися "закатувати в асфальт" бюджетні гроші.

На що Кубраков сказав, що регулярно отримував запити від Южаніної в інтересах однієї компанії, однак не назвав, якої.

У відповідь, Южаніна пояснила, що українські компанії звертаються до неї зі скаргами на корупційні схеми і вона звертається до "Укравтодору" з проханням підтримувати саме українські компанії, а не іноземні, зокрема турецькі. Також, вона заявила, що статистика щодо створених робочих місць уході будівництва дороги, це робочі місця не для українців.

Говорячи про звинувачення в тому, що "мости падають", кандидат на посаду міністра заявив, що це відбувається з тими, якими займалися попередники нинішньої влади, зокрема Володимир Гройсман.

Також читайте: На Львівщині розібрали залишки моста, що обвалився, і готуються до будівництва нового, - "Укравтодор"

"Напевно, мости падають, тому що трохи крали", - зазначив Кубраков.