Вакцину Pfizer сьогодні в Україні отримують наближені до влади особи, - нардепка "ЄС" Сюмар

Вакцинація в Україні проводиться урядом в цинічний і брехливий спосіб - ефективну вакцину Pfizer отримують лише члени уряду і чиновники міністерств.

Про це сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"В цей день піднесення і патріотизму, коли всі такі красиві у вишиванках, мені найменше хотілося б говорити про неприємні речі. Але я змушена сьогодні з цієї трибуни озвучити деякі нові і шокуючі факти щодо того як відбувається вакцинація в Україні", – зазначила депутатка.

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Вона нагадала, що одній з останній погоджувальних рад п’ятий Президент України, лідер "Європейської Соліарності" Петро Порошенко навів дані з офіційно порталу Ради національної безпеки і оборони про те, кого вакцинують вакциною із найвищим рівнем захисту вакциною Pfizer.

"Ви знаєте – там була одна людина із категорії 80 років + і десять тисяч людей із категорії "інші". Ми тоді запитали: а хто такі "інші", яких в Україні сьогодні вакцинують Pfizer", – зауважила вона.

Депутатка повідомила: "Ми сьогодні отримали численні свідчення, що Pfizer в Україні вакцинують представників влади. Що масова вакцинація Pfizer сьогодні відбувається у міністерствах і відомствах, в апараті РНБО, в МЗС".

"Тобто вакцину з найвищим рівнем захисту дають сьогодні не лікарям, які щоденно ризикують власним життям, не вчителям, не групам ризику. Її дають представникам влади. Все відбувається максимально просто, ніхто не створює ніяку логістику для масової вакцинації. Просто на територію міністерств і відомств приїжджає машина, автомобіль, де відбувається вакцинація", – сказала вона.

"Мільйони українців сьогодні сидять вдома вже понад рік – це пенсіонери, люди з важкими хворобами, онкохворі, зі складними формами гіпертонії чи діабету – вони просто бояться вийти з дому. В цей час українськи чиновники отримують другу дозу Pfizer. Для того аби отримати паспорти вакцинації і безперешкодно подорожувати до Європейського Союзу", – наголосила Вікторія Сюмар.

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Вона зауважила, що сьогодні парламент збирається затверджувати нового міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

"Тож я хочу, щоб він подивився, як і прем`єр Шмигаль – вам час подивитися в очі українців і чесно сказати як відбувається вакцинація в Україні. Володимир Зеленський на своїй останній пресконференції сказав, що зі Шмигалем вони є чемпіонами по боротьбі з коронавірусом. Зважаючи на ці останні факти я думаю ви є чемпіонами з цинізму і брехн", – наголосила депутатка.