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Вакцину Pfizer сьогодні в Україні отримують наближені до влади особи, - нардепка "ЄС" Сюмар

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вакцину Pfizer сьогодні в Україні отримують наближені до влади особи, - нардепка

Вакцинація в Україні проводиться урядом в цинічний і брехливий спосіб - ефективну вакцину Pfizer отримують лише члени уряду і чиновники міністерств.

Про це сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"В цей день піднесення і патріотизму, коли всі такі красиві у вишиванках, мені найменше хотілося б говорити про неприємні речі. Але я змушена сьогодні з цієї трибуни озвучити деякі нові і шокуючі факти щодо того як відбувається вакцинація в Україні", – зазначила депутатка.

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Вона нагадала, що одній з останній погоджувальних рад п’ятий Президент України, лідер "Європейської Соліарності" Петро Порошенко навів дані з офіційно порталу Ради національної безпеки і оборони про те, кого вакцинують вакциною із найвищим рівнем захисту вакциною Pfizer.

"Ви знаєте – там була одна людина із категорії 80 років + і десять тисяч людей із категорії "інші". Ми тоді запитали: а хто такі "інші", яких в Україні сьогодні вакцинують Pfizer", – зауважила вона.

Депутатка повідомила: "Ми сьогодні отримали численні свідчення, що Pfizer в Україні вакцинують представників влади. Що масова вакцинація Pfizer сьогодні відбувається у міністерствах і відомствах, в апараті РНБО, в МЗС".

"Тобто вакцину з найвищим рівнем захисту дають сьогодні не лікарям, які щоденно ризикують власним життям, не вчителям, не групам ризику. Її дають представникам влади. Все відбувається максимально просто, ніхто не створює ніяку логістику для масової вакцинації. Просто на територію міністерств і відомств приїжджає машина, автомобіль, де відбувається вакцинація", – сказала вона.

"Мільйони українців сьогодні сидять вдома вже понад рік – це пенсіонери, люди з важкими хворобами, онкохворі, зі складними формами гіпертонії чи діабету – вони просто бояться вийти з дому. В цей час українськи чиновники отримують другу дозу Pfizer. Для того аби отримати паспорти вакцинації і безперешкодно подорожувати до Європейського Союзу", – наголосила Вікторія Сюмар.

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Вона зауважила, що сьогодні парламент збирається затверджувати нового міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

"Тож я хочу, щоб він подивився, як і прем`єр Шмигаль – вам час подивитися в очі українців і чесно сказати як відбувається вакцинація в Україні. Володимир Зеленський на своїй останній пресконференції сказав, що зі Шмигалем вони є чемпіонами по боротьбі з коронавірусом. Зважаючи на ці останні факти я думаю ви є чемпіонами з цинізму і брехн", – наголосила депутатка.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
А кто-то сомневался что будет именно так?
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20.05.2021 12:11
+17
Вакцину Pfizer сегодня в Украине получают приближенные к власти лица, - нардеп "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 995
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20.05.2021 12:13
+12
Нарід голосував за совок. Щоб номенклатура, столи замовлень, спецобслуговування, для номенклатури. А нарід? Нарід- бидло, яке паше, стоїть в чергах і славить "велічайших лідерів Європи"
Наобирали? Жрі.Те.
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20.05.2021 12:19
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А кто-то сомневался что будет именно так?
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20.05.2021 12:11 Відповісти
А было когда нибудь иначе?
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20.05.2021 12:18 Відповісти
Сумнівів ні в кого немає, що все найліпше для наших найвеличніших слуг уродів 😁
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20.05.2021 12:12 Відповісти
Прислужники соєригів почувають себе не гірше.
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20.05.2021 12:39 Відповісти
Звідки знаєш , ватан ?
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20.05.2021 13:15 Відповісти
Вакцину Pfizer сегодня в Украине получают приближенные к власти лица, - нардеп "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 995
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20.05.2021 12:13 Відповісти
Ти не президент , а наркозалежна істота , брехло і дешевий блазень !
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20.05.2021 12:22 Відповісти
Я?!! Вакцину Pfizer сегодня в Украине получают приближенные к власти лица, - нардеп "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 9828
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20.05.2021 12:23 Відповісти
Собака лаяла на дядю фраера...
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20.05.2021 12:13 Відповісти
То же мне новость...я с самого начала говорил...что пфайзер это будет для избранных...а всем остальным шмурдяк ковидшел...с засекреченной датой выпуска и сроком годности...
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20.05.2021 12:14 Відповісти
а чо ковішилд засекречений? на рнбо є дата до 20 чисел червня. южнокорейська до 31.05
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20.05.2021 13:17 Відповісти
чи то там як на заборі? треба зі штампіком?
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20.05.2021 13:18 Відповісти
один человек из категории 80+ лет и десять тысяч людей из категории "другие". Мы тогда спросили: а кто такие "другие", которых в Украине сегодня вакцинируют Pfizer

нова раса в Україні - "другие"
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20.05.2021 12:14 Відповісти
вже немає інші, вже є по віку таблиця: за планом зараз колять від 60+ У прикладі Київ, але така ситуація по всім областям.
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
Вакцину Pfizer сьогодні в Україні отримують наближені до влади особи, - нардепка "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 6474"
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20.05.2021 13:21 Відповісти
навіть тут видно що вікова група 70+ яка мала бути пріоритетом реально лише 12%. Це вже мовчу про сам факт зміни подачі "статистики" після зашквару.
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20.05.2021 13:31 Відповісти
зараз пріоритетна від 65 вже, вони казали, що у ДІї є такі люди і їх 23 000 і що вони їх уколять на минулих вихідних. і знов пшик.
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20.05.2021 13:40 Відповісти
Судячи з того, шо петя бігає без маски, він вже отримав
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20.05.2021 12:16 Відповісти
Он уже переболел.. за него не переживай.
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20.05.2021 12:27 Відповісти
Соєві боги та інші вищі істоти з печерських пагорбів не хворіють.
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20.05.2021 12:33 Відповісти
Не соєвий , ти хворе пожиттєво на ідіотизм 😀
І це не виліковна хвороба !
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20.05.2021 13:17 Відповісти
ей обидно что получают уколы только члены. а у нее нету.
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20.05.2021 12:16 Відповісти
Сюмарит, как обычно....
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20.05.2021 12:16 Відповісти
Нарід голосував за совок. Щоб номенклатура, столи замовлень, спецобслуговування, для номенклатури. А нарід? Нарід- бидло, яке паше, стоїть в чергах і славить "велічайших лідерів Європи"
Наобирали? Жрі.Те.
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20.05.2021 12:19 Відповісти
В наших ибенях и не слышали про вакцину слабый погибает посильней выкарабкаетсся
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20.05.2021 12:20 Відповісти
"Мы сегодня получили многочисленные свидетельства" - пока не увидел никаких свидетельств, кроме слов политического флюгера сюмар.
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20.05.2021 12:26 Відповісти
Вам нужен письменный отчёт КМУ, ОП, ВРУ?
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20.05.2021 13:11 Відповісти
А есть такой?
Ну уж точно не могу доверять словам человека, который бегает по партиям в зависимости от конъюнктуры.
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20.05.2021 13:26 Відповісти
Це вона про Соєрига і подільників?
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20.05.2021 12:28 Відповісти
Капитан Очевидность
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20.05.2021 12:33 Відповісти
Кто б сомневался? Вакцинируются не только министры , а и их семьи, мамы, папы, любовницы! И уже по второму разу. А те несчастные старики получили витамины..
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20.05.2021 12:34 Відповісти
ей не дали, вот шавка и гавкает, дали бы , молчала бы в тряпочку, ни чего, летчик тебя провакцинирует
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20.05.2021 12:36 Відповісти
Який льотчик? Збитий льотчик парАшенка?
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20.05.2021 12:38 Відповісти
Згинь , вата !
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20.05.2021 13:18 Відповісти
Как же зеленой плесени хочется заткнуть рты всем обличающим их во лжи и коррупции. Аж из пионэрских трусиков выскакивают.
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20.05.2021 12:39 Відповісти
Обидно ! Не досталось ?
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20.05.2021 12:40 Відповісти
А вам не обидно?
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20.05.2021 12:50 Відповісти
Нет
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21.05.2021 05:44 Відповісти
Сказано же было: Вакцина Pfizer будет использована в закрытых мед. учереждениях. А все знают, где находятся эти самые учереждения,- в Конча Заспе. Или кто думал иначе?
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20.05.2021 13:06 Відповісти
Это Pfizer того, кого надо, Pfizer
Вакцину Pfizer сьогодні в Україні отримують наближені до влади особи, - нардепка "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 4509
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20.05.2021 13:17 Відповісти
лошары 73% сделали себя вместе! кварталу95 - крутая вакцина, а лошарам - приколы по телевизору. Бугагага)))
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20.05.2021 13:26 Відповісти
Навіть не здивувало.
Отак губаста дочка судді теж напевно пфайзером за рахунок українців провакцинувалась.
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20.05.2021 13:58 Відповісти
Вся депутатня и всё ворьё, уже давно съездили к себе на родину и вакцинировались!
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20.05.2021 14:30 Відповісти
Тобі хтось не дає ширнутися?чого істериш?
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20.05.2021 15:37 Відповісти
Сволочи. Уже даже, в отличии от нормальных стран, вакцины нормальные только "элитке" достаются. Вакцины, Карл!
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20.05.2021 14:30 Відповісти
И это не последний зашквар. Мне интересно, когда будет тот 100-ый зашквар, который переломит хребет верблюду ?
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20.05.2021 15:06 Відповісти
Чого тільки лохам не впарюють .щоб ті пошвидше побігли ширнутися .класична маніпуляція стадом)
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20.05.2021 15:34 Відповісти
сама себе о себе рассказала.
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20.05.2021 17:12 Відповісти
еще неизвестно как себя пфайзер покажет в долгосрочной перспективе.
Так что как в том анекдоте, "еще неизвестно, кому повезло"...
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20.05.2021 23:58 Відповісти
 
 