Пріоритет №1 - країна без олігархів. Країна для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes, - Зеленський. ВIДЕО

Пріоритетом номер 1 для президента Зеленського є побудова країни без олігархів.

Про це Зеленський заявив у ході пресконференції за підсумками двох років президентства, інформує Цензор.НЕТ.

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"Які пріоритети: Номер 1 - ми будуємо країну без олігархів. ... Справді країну без олігархів. ... Зараз ви бачите результат. Країну для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes. Держава повинна допомагати бізнесу, а не великий бізнес повинен жити за рахунок державного бюджету", - зазначив Зеленський.

За словами президента, сьогодні будують країну, яка не чекає тільки санкційної політики інших держав.

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"Ми будуємо сьогодні країну, де всі будуть рівні перед законом", - підкреслив глава держави.