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Пріоритет №1 - країна без олігархів. Країна для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пріоритетом номер 1 для президента Зеленського є побудова країни без олігархів.

Про це Зеленський заявив у ході пресконференції за підсумками двох років президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Які пріоритети: Номер 1 - ми будуємо країну без олігархів. ... Справді країну без олігархів. ... Зараз ви бачите результат. Країну для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes. Держава повинна допомагати бізнесу, а не великий бізнес повинен жити за рахунок державного бюджету", - зазначив Зеленський.

За словами президента, сьогодні будують країну, яка не чекає тільки санкційної політики інших держав.

Також дивіться: Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Ми будуємо сьогодні країну, де всі будуть рівні перед законом", - підкреслив глава держави.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+47
Страна не для сотни Форбс, а для 95 квартала
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20.05.2021 12:14
+37
Брехун.
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20.05.2021 12:13
+34
Тварюка гнидна і брехлива.
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20.05.2021 12:15
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Пріоритет №1 - країна без олігархів. Країна для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9082
Пріоритет №1 - країна без олігархів. Країна для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4602
Пріоритет №1 - країна без олігархів. Країна для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9343
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20.05.2021 17:12 Відповісти
Слухав і дивився його прес-конференцію. Рівень учня п'ятого класу. Комік, що звик до самолюбовання, до оплесків, до брехні. Ця людина ні про щ не має глибоких знать та міцних понять. Так все, аби як, "по простому". Ну, що ж, народе український, що посієш...
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20.05.2021 17:13 Відповісти
правильно .
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20.05.2021 17:14 Відповісти
Це не жарт - Зе актор остаточно загубив відчуття реальності Пріоритет №1 - країна без олігархів. Країна для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4136
Нарко деліріум? Треба нового президента, Порох підійде. Дострокові.
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20.05.2021 17:15 Відповісти
Приоритет №1 - страна без олигархов. ... - Зеленский

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А в это время:
Антимонопольный комитет разрешил "Метинвесту" Ахметова купить меткомбинат ИСД

https://biz.censor.net/news/3266511/antimonopolnyyi_komitet_razreshil_metinvestu_ahmetova_kupit_metkombinat_isd
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20.05.2021 17:19 Відповісти
Квартал-95 без суфлера - це кінець України.
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20.05.2021 17:28 Відповісти
Удивительно, кукла олигархов борется с олигархами?! Но чего не ляпнеш для развести зебилов.
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20.05.2021 18:07 Відповісти
Платона государство Зеленский прочитал???
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20.05.2021 18:23 Відповісти
73% слухайте казки дальше
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20.05.2021 18:24 Відповісти
Сегодня был анонс нового квартального сериала "Бой с тенью". Уроки главный актер фильма будет брать у Клычко. Обучение, возможно, будет без серьезных травм.
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20.05.2021 18:27 Відповісти
А он думает, что ему опять поверят, как и в первый раз??? Нет уж, раз з доверия вышел, то поверить ему может только лишь дебильный лох.
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20.05.2021 18:33 Відповісти
Плять, и нарит єто хавает!
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20.05.2021 19:54 Відповісти
Ну если без олигархов, а для 40 миллн.украинцев?, то почему численность населения снижается?,потому что население обеднело, а бюджет используют не на инвестиции, а на финансирование чего угодно кроме людей в.том числе на дороги , а кто то прверял их качество, не говоря за цены и " откаты", за сет бюджета строить ума много не надо, а вот за счет инвестиций, через фондовый рынок,вместо 1, 5-2% годовых на депозит можно было получать 4% за в счет оплаты акцызом,так нет они берут кредит у МВФ для поддержания курса грн. , а потом берут еще один кредит на строительство дорог и на Зе элктроэнергию по 4, 5 грн. За квт, под 12-18%, что бы на ОВГЗ можно было получить % в чистой валюте, и повысив спросом по гос, кредитам подымают кредитную ставку, что бы население не смогло брать кредит на производство и не зарабатывать,вкладчики же пооучат в итоге девальвацию и возмещение банкротства банков из бюддета из своего де кармана, а вырученные деньги олигархической властью пойдут на приватизацию убыточных из за офшоров и внутренних офшоров фирм бабочек, через которые власть заберает себе прибыль не платя ни нормальных зарплат ни налогов,а затем на украденные деньги власть приватизирует активы и Землю, ни вкладывая ни копейки при помощи схем и финансовой пирамиды олигархическая власть крадет у народа всю страну превращая ее в олигархическую колонию с бедностью и болзнями , если страна не для олигархов тогда нужно было делать все на оборот вернуть деньги вкладчика банков за счет залогов, а не за счет бюджета, а залоги не выкупать с дисконтом 90% крупными партиями вне конкуренции,не тратить деньги из бюджета, а привлечь к стоительству дорог инвесторов-публичные АО в которые через фондовый рынок население вместо 1, 5-2% вкладывало под 4% в дороги за счет акцизов и частичной платы, не размещать ОВГЗ по договору с банками, а через биржу на открытом рынке под туже валюту не под 12%, а под 3-4%, не проводить приватизацию, а дать акции в аренду трудовым коллективам и народу, а Землю кооперативам организовав их в законный способ, как в Израиле и ЕС и пусть народ, а не олигахи инвестируют и зарабатывают в агрохолдингах скупив через банки по 100 га на подставных людей всю Землю при том не возвратные кредиты для подставных людей повесить на бюджет, вот такая срана для людей , а не для олигархов, дальше больше, безправные без Земли и нищие люди будут умирать от нищеты и болезней, а если выйдут на Майдан оставят без вакцыны как сейчас, история повторяется, как в 1932 и 1941 голах те тоже говорили что страна для людей захватывая Землю.
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20.05.2021 20:41 Відповісти
Где в законе есть термин "олигарх"?С таким же успехом можно преследовать капиталистов,пессимистов и придурков.
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20.05.2021 20:44 Відповісти
А з корупцією усьо? Поборов? А відносно олігархів, то не цьому теляткові вовків з*їсти.
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20.05.2021 21:06 Відповісти
За ним стоїть дуже серйозний вовк.
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21.05.2021 05:00 Відповісти
пастух рассказывает стаду
что волки должны лишиться немного шерсти,
а не овцы ею обрастать Пріоритет №1 - країна без олігархів. Країна для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8295
это замечательная стратегия...
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20.05.2021 21:33 Відповісти
Країну без олігархів на хліб не намажеш Пріоритет №1 - країна без олігархів. Країна для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes, - Зеленський - Цензор.НЕТ 392
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20.05.2021 21:53 Відповісти
Он много,ине только он ,кое-чего обещал..
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20.05.2021 22:00 Відповісти
что он курит?
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20.05.2021 22:09 Відповісти
ахмеДов, убивший десятки предпринимателей - первый ???
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20.05.2021 22:55 Відповісти
1917 рік. Петроград. Грифиня, прихильниця декабристів чує галас на вулиці, питає, що там.
Служанка відповідає: "Демонтрация, революция"
- Чего требуют?
- Долой богатых.
Графиня про себе "А мы требовали долой бедность!".
Чому так довго не приймають закон про олігархів? Та тому, що просто вписати прізвища світ не зрозуміє. А вписати в нього обєктивні критерії, так не тільки Бєня а ВаЗелін і Єрмак будуть олігархами (канали, майно, компанії та офшори).
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20.05.2021 23:39 Відповісти
Для каких 40 миллионов емли по официальным данным 37 ! От брехло !
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21.05.2021 04:50 Відповісти
Критикуючи Зеленського треба розуміти головне. Що 73% це ті кого обманули ЗЕ+КО, а 25% це ті кого обманув порох.
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21.05.2021 05:05 Відповісти
Ні Зеленський ні Порох не повинні були бути в другому турі. Наприклад, фракції обох проголосували за аферу тисячоліття - дерибан української землі. Ті що проголосували за цю аферу мають назавжди зникнути з політики.
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21.05.2021 05:07 Відповісти
все на личности переводит. Только олигарх это не субьект это система корыта, а у корыта свято место пусто не бывает.
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21.05.2021 06:48 Відповісти
А люди ни при чем? Это не люди создали эту систему? Это не люди систему поддерживают для своей выгоды? Причем конкретные люди. Главной основой нашей олигархической системы это явно не демократические, проолигархические выборы. А именно - покупка места в бюллетенях кандидата президента через невиданного в мире размера многомиллионный "избирательный" залог. Кто в бюллетень у нас может попасть? Почти только ставленники олигархов из которых мы тупо идём и выбираем, думая что от нас будет что-то зависеть. В демократических странах (в том числе в Польше) избиратели сами решают чьи фамилии будут в бюллетенях. Через сбор УМЕРЕННОГО количества подписей избирателей в поддержку претендентов. Кто мешает изменить систему выборов? И странно, почему активисты никогда не требуют таких простых изменений.
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21.05.2021 11:37 Відповісти
Поэтому, пролезшие во власть через деньги олигархов и не борются с кланово-олигарической системой, в том числе не желают менять избирательный закон.
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21.05.2021 11:52 Відповісти
Пока не будет изменен закон о выборах борьба с кланово-олигархической системой обречена. Этот закон важнейшая часть этой системы.
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21.05.2021 13:07 Відповісти
вова чешет языком налево и направо как дворник метлой по тротуару --- НО ОТ ДВОРНИКА ПОЛЬЗА ДЛЯ ЛЮДЕЙ . а от вовкиного языка никакой --- ВОВА КТО ВЫКРАЛ ЧАУСА И ЗАЧЕМ ---- ВОВА КТО ..СЛИЛ.. КРЕМЛЮ ВАГНЕРОВЦЕВ ---- ВОВА КТО УБИЛ ШЕРЕМЕТА --- ВОВА КТО КРОТ В ТВОЕМ ОФИСЕ --- ВОВА ТЫ НЕ ОТВЕТИЛ НА ВОПРС ..СХЕМ.. ТЫ МЫЧАЛ И ВТЯГИВАЛ ГОЛОВУ В ПЛЕЧИ ---- ВОВА ТЫ НА ПЯТЬ ЛЕТ ЗАНЯЛ НЕ ТУ ПОСАДУ ---- ВОВА НЕ ПО ТЕБЕ ЭТА ШАПКА . а та в которой вы квартале изображали януковича..........
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21.05.2021 06:50 Відповісти
Ага! Типа так?
Пріоритет №1 - країна без олігархів. Країна для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1487
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21.05.2021 11:21 Відповісти
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