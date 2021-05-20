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Пріоритет №1 - країна без олігархів. Країна для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes, - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Пріоритетом номер 1 для президента Зеленського є побудова країни без олігархів.
Про це Зеленський заявив у ході пресконференції за підсумками двох років президентства, інформує Цензор.НЕТ.
"Які пріоритети: Номер 1 - ми будуємо країну без олігархів. ... Справді країну без олігархів. ... Зараз ви бачите результат. Країну для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes. Держава повинна допомагати бізнесу, а не великий бізнес повинен жити за рахунок державного бюджету", - зазначив Зеленський.
За словами президента, сьогодні будують країну, яка не чекає тільки санкційної політики інших держав.
"Ми будуємо сьогодні країну, де всі будуть рівні перед законом", - підкреслив глава держави.
Топ коментарі
+47 Русский Алкаш
показати весь коментар20.05.2021 12:14
+37 Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар20.05.2021 12:13
+34 Юрий Липницкий
показати весь коментар20.05.2021 12:15
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Будь ласка, зачекайте...
Нарко деліріум? Треба нового президента, Порох підійде. Дострокові.
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А в это время:
Антимонопольный комитет разрешил "Метинвесту" Ахметова купить меткомбинат ИСД
https://biz.censor.net/news/3266511/antimonopolnyyi_komitet_razreshil_metinvestu_ahmetova_kupit_metkombinat_isd
что волки должны лишиться немного шерсти,
а не овцы ею обрастать
это замечательная стратегия...
Служанка відповідає: "Демонтрация, революция"
- Чего требуют?
- Долой богатых.
Графиня про себе "А мы требовали долой бедность!".
Чому так довго не приймають закон про олігархів? Та тому, що просто вписати прізвища світ не зрозуміє. А вписати в нього обєктивні критерії, так не тільки Бєня а ВаЗелін і Єрмак будуть олігархами (канали, майно, компанії та офшори).