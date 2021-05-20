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Новини Політика України
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Зеленський (17381) пресконференція (177) ДП "Антонов" (56) ДП Антонов (70)

Зеленський пояснив, чому проводить пресконференцію на ДП "Антонов": Питання не в тому, щоб добудувати літак "Мрія", а щоб побудувати країну мрії. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому вибрав саме ДП "Антонов" майданчиком для проведення великої пресконференції.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Чому ми тут, на території легендарного заводу ДП "Антонов". Це відповідь на питання, що було зроблено за ці 2 роки. Позаду мене літак Ан-Руслан, праворуч від мене – недобудована "Мрія" України, зліва - новий фюзеляж Ан 178 - один з трьох літаків, які вперше за роки незалежності країна замовила для потреб ЗСУ", - зазначив Зеленський.

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За його словами, питання не в тому, щоб добудувати літак "Мрія", а побудувати країну мрії, "підняти її на крилах високо вгору".

"Ми будуємо сьогодні країну, де всі будуть рівні перед законом, ... ми будуємо, країну, яка будує, багато всього, і літаки також, країну, де земля належить народу", - зазначив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Когда клоун неспроможний, ему остаётся только мечтать...
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20.05.2021 12:16
+5
страна Зе-мечты:
...
Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на ГП "Антонов": Вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а чтобы построить страну мечты - Цензор.НЕТ 1291
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20.05.2021 12:18
+5
У мене теж є Мрія: щоб кловун повернувся на поперднє місце роботи, чим скоріше це станеться - тим краще для всіх. ЗІ Але зворотній шлях лежить через тюремний термін.
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20.05.2021 12:21
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Когда клоун неспроможний, ему остаётся только мечтать...
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20.05.2021 12:16 Відповісти
"Мечтать,надо мечтать,детям орлиного племени" !!!))
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20.05.2021 12:18 Відповісти
Мечты, мечты, где ваша сладость?
Мечты прошли, осталась...
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20.05.2021 12:20 Відповісти
Не дай Бог опинитися в світі мрій клоуна-наркомана. Яких потвор може народти безмозгла уява?
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20.05.2021 12:22 Відповісти
зачотне місце
колись у цьому ангарі юрій фальоса розкручував міку ньютон....
а до того ані лорак і не розручував, а натурально вєртєл
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20.05.2021 12:22 Відповісти
"...а натурально вєртєл". Ну счас мы наблюдаем то же самое.
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20.05.2021 12:25 Відповісти
А он под чем?
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20.05.2021 12:33 Відповісти
Оно ж анализы так и не сдало, так что хз. Може там комплекс препаратов.
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20.05.2021 12:34 Відповісти
Два роки країни пройшли в побрехеньках якогось наркомана.
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20.05.2021 12:16 Відповісти
Як не звіздьож,то імітація бурхливої державної діяльності !!!!)))
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20.05.2021 12:20 Відповісти
И за два года прекрасно видно чьей именно мечты
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20.05.2021 12:16 Відповісти
Ты баран зелёный скоро вообще без страны останешься
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20.05.2021 12:16 Відповісти
Лучше, конечно, наоборот, чтоб страна осталась без этого вiслюка...
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20.05.2021 12:19 Відповісти
Т.е. ЗЕ собрал пресс-конференцию, шоб обсудить свои кокаиновые приходы, а не реальность.
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20.05.2021 12:17 Відповісти
Игорь Валерич с Ринат Леонидычем и не мечтали, а Вовочка сделал
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20.05.2021 12:17 Відповісти
Ага... ЗЕ=ПЕ=ЯНИК!
Мрії впопуредників здійснился...Мовчу вже про Куманоїдів та Бжоляра ...
))
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20.05.2021 12:32 Відповісти
Пись пись пись в глазоньки. Вопрос только какой страны?
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20.05.2021 12:18 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему выбрал именно ГП "Антонов" площадкой для проведения большой пресс-конференции.

"Просто сюда мне на велике намного ближе!"
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20.05.2021 12:18 Відповісти
просто там хороший забор.
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20.05.2021 12:21 Відповісти
Найгенітальніший державотворець часу ,ні,мабуть всіх часів та "нарідів" !!!)))
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20.05.2021 12:26 Відповісти
хорошо излагает собака . шо то качественное сегодня покурил Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на ГП "Антонов": Вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а чтобы построить страну мечты - Цензор.НЕТ 4892
Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на ГП "Антонов": Вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а чтобы построить страну мечты - Цензор.НЕТ 3112
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20.05.2021 12:18 Відповісти
страна Зе-мечты:
...
Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на ГП "Антонов": Вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а чтобы построить страну мечты - Цензор.НЕТ 1291
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20.05.2021 12:18 Відповісти
Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на ГП "Антонов": Вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а чтобы построить страну мечты - Цензор.НЕТ 5628
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20.05.2021 12:19 Відповісти
Мы уже поняли, что у самолётов никаких шансов
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20.05.2021 12:21 Відповісти
І як тепер бамбіть? Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на ГП "Антонов": Вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а чтобы построить страну мечты - Цензор.НЕТ 6680
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20.05.2021 12:22 Відповісти
З ранку вже в хлам обдовбаний !!!)))
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20.05.2021 12:21 Відповісти
Я думаю, его лечащий врач Козырь называет это как-то типа "стимулирующие препараты для оптимирования когнитивной функции мозга".
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20.05.2021 12:25 Відповісти
Для оптімірування спочатку треба мати мізки ,але тирса на мислення не спроможна !!!)))
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20.05.2021 12:28 Відповісти
У мене теж є Мрія: щоб кловун повернувся на поперднє місце роботи, чим скоріше це станеться - тим краще для всіх. ЗІ Але зворотній шлях лежить через тюремний термін.
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20.05.2021 12:21 Відповісти
...в одній камері із шоколадним Баригою. Думаєш, на фоні факапів Блазня забудуться "звитяги" твого соєвого ідола ?
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20.05.2021 13:20 Відповісти
Вот только заголовок прочитал, а уже затошнило...
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20.05.2021 12:23 Відповісти
У Мене Мрія ОДНА- не треба Мене вчити як Жити..
Тільки не заважайте!!
Лохи та неЛохи ЗЕМЛЮ НЕНЬКИ ПОДЕРИБАНИЛИ, НЭ??!
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20.05.2021 12:24 Відповісти
Зебил страна мечты уже построена)) у Ахметова, Бени, Новнского, Фирташа, Порошенко и других олигархов и пока эта страна будет их страной мечты, эта стара будет страной нищеты, для все ЛОХОВ кторые тебя избрали и тебе повертели... Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на ГП "Антонов": Вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а чтобы построить страну мечты - Цензор.НЕТ 3410
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20.05.2021 12:26 Відповісти
Наконец в привычном амплуа конферансье. Но успел ляпнуть, что 23 августа будет саммит про « незалежний наш півострів Крим». Про парад «в Дніпрі, в Одесі і в Україні, в Київі». Словесный понос.
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20.05.2021 12:28 Відповісти
до чего же тупое быдло этот "мудрый нарид" если им правит такое чмо...
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20.05.2021 12:32 Відповісти
Мы cчас здесь тут строим страну мечты, а вы пока ездите на "жигулях". А наxpeнa нам старые иномарки?
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20.05.2021 12:32 Відповісти
Марення віслюка у заростях канабісу...

Нас черговий раз найобують. Розходимось.
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20.05.2021 12:37 Відповісти
зеленый опарыш брешет про "крылья мечты", загоняя страну ниже плинтуса...
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20.05.2021 12:38 Відповісти
CaІеdоnіа@CaIedonia_sI 13 ч

Малой говорит что и начальство как обычно написдит, как они 100500 самолётов и миллион беспилотников послезавтра сделают, как делают всегда на таких встречах, а потом СМИ разнесет))
А потом на встрече с друзьями/ родственниками:
-о, ты ж на Антонова работаешь. Я читал вы самолёт такой то делаете
-нет -и беспилотники будете выпускать
-нет
-и договор какой то заключили
-не, то декларация
-так а что вы делаете?
-ну вот я тех документацию на АН такой-то менял...
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20.05.2021 13:07 Відповісти
ну шо, зебенята, за два года ощутили на себе свои мечты?
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20.05.2021 12:40 Відповісти
Как-то непонятно выглядит "Мрія". Если самолет на стадии изготовления и стоит без двигателей, то самолет должен быть лишь покрыт грунтовкой. Потом монтируются двигатели, выполняются пробные газовки двигателей, проверка всех систем. И только потом начинаются испытательные полеты. И в случае положительных результатов производится окончательная покраска. Что-же стоит на заднем плане? Похоже на первый экземпляр без двигателей.
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20.05.2021 12:46 Відповісти
Это всего лишь фюзеляж - https://russianplanes.net/reginfo/40653
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20.05.2021 13:01 Відповісти
Вы не видите консолей крыла?
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20.05.2021 13:28 Відповісти
Иииииии?
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20.05.2021 13:29 Відповісти
Я про то, что зачем затевать эту прессуху на заводе где на заднем фоне либо стоит полуразобранный первый экземпляр, либо в нарушение технологий покрашенный второй экземпляр? Специалисты же это увидят и к заводу Антонова отношение явно не улучшится.
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20.05.2021 13:34 Відповісти
Та да, специалистов тут много, да таких что часто кровь из глаз начинает идти, когда читаешь их экспертные высказывания. Я не знаю как на заднем плане фото можно увидеть нарушение технологии на там где работы не выполнялись с начала 2000 годов, но на данный момент в Мире есть один АН-225, и у него совершенно другой вид, еще он иногда летает.
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20.05.2021 13:42 Відповісти
Так и я о чем, зачем разбирать летающий экземпляр, сняв все шесть двигателей чтобы выдать его за недостроенный второй? Это дебильно выглядит в глазах специалистов и подрывает репутацию завода.
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20.05.2021 13:47 Відповісти
И если Вы про то что на заднем плане на фото выше, то обратив внимание на размеры и иллюминаторы, поймете что это не Мрия.
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20.05.2021 13:47 Відповісти
Вы точно смотрите эту прессуху. Я говорю об Ан-225 без двигателей.
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20.05.2021 13:53 Відповісти
Я такое не смотрю, Вы меня заставили просмотреть ролик, который выше. Там я увидел на заднем плане скорее всего фюзеляж 178, Ан-124 без двигателей и фюзеляж АН-225, который таскают по Гостомелю с 1985 года, но со свежей надписью "Українскій Мрії буті". Зрады нигде не увидел, хотя я не специалист.
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20.05.2021 13:58 Відповісти
Я дико извиняюсь, но как можно только глянув фото писать тому кто эту фуфлоконференцию смотрит. И при этом намекать на кровь из глаз?
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20.05.2021 14:07 Відповісти
Я ж написал уже что не специалист....
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20.05.2021 14:08 Відповісти
Добре, разобрались, тут за репутацию единственного авиастроительного завода страны обидно. Да еще и с подачи гаранта.
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20.05.2021 14:28 Відповісти
Если я правильно понял что Вы имели в виду, то скорее всего Вы правы и все именно так и было. Фюзеляж Мрии долгие годы гнил под забором, однако команда президента каким то образом узнала о его существовании. Какому то гению пришла в голову оригинальная мысль и было принято решение использовать его для пиара, но т.к. этот фюзеляж имел далеко не презентабельный вид, антоновцам дали стратегическую задачу покрасить его и нанести лозунг в стиле "Светлое будущее коммунизма". Позор? Думаю да... Могу себе только представить чувства людей, которые исполняли эту задачу. Думаю что раньше они ничего подобного в своей жизни не делали... Потом затянули его в ангар и устроили шоу опять таки в стиле КПСС. Если Вы обратили внимание на стиль трансляции то это было как раз в стиле шоу а не конференции президента... Плюс, снималось это все так, что бы у людей возникло ощущение что в стране развивается авиа отрасль. Однако строящийся фюзеляж АН-178 строится уже не один год, АН-124 - скорее всего на плановом регламенте а с Мрией мы разобрались. Так что не думаю что к антоновцам могут быть какие то претензии так как в этом случае они заложники ситуации и уверен что абсолютно всем противно было быть участниками этого театра абсурда.
Написанное мною выше имеет место быть, однако к Вам не имеет отношения. Прошу прощения если чем то задел Ваши чувства.
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21.05.2021 09:49 Відповісти
Почему на Антонова? Да потому что забор каменный с колючей проволокой. Ссышься Сиплый, что народ набежит "поблагодарить".
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20.05.2021 12:58 Відповісти
На Банковой нет колючей проволоки и как то народ не сильно "благодарит"....
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20.05.2021 13:13 Відповісти
Открытый рот Сиплого - дополнительный фактор раздражения. Да и на Банковой он за десятком дверей прячется.
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20.05.2021 14:04 Відповісти
По справах треба судити, а не по словах. Зєля - ліквідаційна комісія для України. Інвестори втікли, малий і середній бізнес вбив, олігархи стали казково багатшими, корупція розквітла, українці в злиднях і животіють в нестерпних умовах. Через місяць Зєля продасть українську землю і з українцями можна кінчати. Бо вони ж тільки скиглять, відставку не вимагають
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20.05.2021 13:03 Відповісти
какое отношение он вообще имеет ко всему этому непонятно, понятно только, что не пропускает не одной возможности на холяву попариться.
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20.05.2021 13:37 Відповісти
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА
Країна наша, мов літак,
Скоріш за все - АН Мрія,
Як сяде за кермо дурак,
То поховає всі надії.

Інструкторів багато є,
Коли він не в повітрі,
В його руках життя твоє,
Як взнати, що в його макітрі?

Бо президент є той пілот
Великого літака «Мрії»,
Якого вибере народ
За його обіцянки й дії.

І підійме він цей літак,
Сам керувати буде у повітрі,
Та, якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі.

Тож думай з бюлетнем в руці
Бо березень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо «Мрії»
19.01.2019
Анатолій Березенський
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20.05.2021 15:08 Відповісти
Вот я сижу в Омане, в Катаре и строю страну своей мечты где то на берегах Днепра. Когда перееду в Объединённые Емираты - большое строительство закончится
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21.05.2021 06:35 Відповісти
"Мрія" є, була і буде! Гідний сюжет дизайну для історичної поштової марки України!
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19.05.2022 23:29 Відповісти
 
 