Зеленський пояснив, чому проводить пресконференцію на ДП "Антонов": Питання не в тому, щоб добудувати літак "Мрія", а щоб побудувати країну мрії. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому вибрав саме ДП "Антонов" майданчиком для проведення великої пресконференції.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.
"Чому ми тут, на території легендарного заводу ДП "Антонов". Це відповідь на питання, що було зроблено за ці 2 роки. Позаду мене літак Ан-Руслан, праворуч від мене – недобудована "Мрія" України, зліва - новий фюзеляж Ан 178 - один з трьох літаків, які вперше за роки незалежності країна замовила для потреб ЗСУ", - зазначив Зеленський.
За його словами, питання не в тому, щоб добудувати літак "Мрія", а побудувати країну мрії, "підняти її на крилах високо вгору".
"Ми будуємо сьогодні країну, де всі будуть рівні перед законом, ... ми будуємо, країну, яка будує, багато всього, і літаки також, країну, де земля належить народу", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Мечты прошли, осталась...
колись у цьому ангарі юрій фальоса розкручував міку ньютон....
а до того ані лорак і не розручував, а натурально вєртєл
Мрії впопуредників здійснился...Мовчу вже про Куманоїдів та Бжоляра ...
))
"Просто сюда мне на велике намного ближе!"
...
Тільки не заважайте!!
Лохи та неЛохи ЗЕМЛЮ НЕНЬКИ ПОДЕРИБАНИЛИ, НЭ??!
Нас черговий раз найобують. Розходимось.
Малой говорит что и начальство как обычно написдит, как они 100500 самолётов и миллион беспилотников послезавтра сделают, как делают всегда на таких встречах, а потом СМИ разнесет))
А потом на встрече с друзьями/ родственниками:
-о, ты ж на Антонова работаешь. Я читал вы самолёт такой то делаете
-нет -и беспилотники будете выпускать
-нет
-и договор какой то заключили
-не, то декларация
-так а что вы делаете?
-ну вот я тех документацию на АН такой-то менял...
Написанное мною выше имеет место быть, однако к Вам не имеет отношения. Прошу прощения если чем то задел Ваши чувства.
Країна наша, мов літак,
Скоріш за все - АН Мрія,
Як сяде за кермо дурак,
То поховає всі надії.
Інструкторів багато є,
Коли він не в повітрі,
В його руках життя твоє,
Як взнати, що в його макітрі?
Бо президент є той пілот
Великого літака «Мрії»,
Якого вибере народ
За його обіцянки й дії.
І підійме він цей літак,
Сам керувати буде у повітрі,
Та, якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі.
Тож думай з бюлетнем в руці
Бо березень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо «Мрії»
19.01.2019
Анатолій Березенський