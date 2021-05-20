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Зеленський про зустріч із Путіним: Або на місці конфлікту, або на нейтральній території. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс Президента обговорює з Росією можливість зустрічі глав держав на нейтральній території.

Про це президент заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Президент нагадав, що запропонував Путіну зустрітися в будь-якому місці українського Донбасу.

"Президент РФ, ви чули, запропонував зустріч у Москві. Традиційно в таких ситуаціях зустрічаються або в одному з місць конфлікту, або на нейтральній території. Скажу відверто, розпочато розмову між Офісом Президента і РФ", - підкреслив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден і Путін можуть зустрітися найближчими тижнями. Можливо, в Ісландії, - держсекретар США Блінкен

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Зеленский о встрече с Путиным: Либо на месте конфликта, либо на нейтральной территории - Цензор.НЕТ 8748
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20.05.2021 12:41
+4
Лучше б ЗЕ на том свете с ****** встретился и поскорее.
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20.05.2021 12:41
+3
у вовы криворожского персональное задание - лечь под вову питерского и положить всю Украину.... сепаратно разумеется.
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20.05.2021 12:46
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либо по средней линии зеленского. я не против. А может и зеленскому понравится, кто знает...
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20.05.2021 12:40 Відповісти
Зеленский о встрече с Путиным: Либо на месте конфликта, либо на нейтральной территории - Цензор.НЕТ 8748
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20.05.2021 12:41 Відповісти
Лучше б ЗЕ на том свете с ****** встретился и поскорее.
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20.05.2021 12:41 Відповісти
А краще взагалі не зустрічатися з цією крисою кремлівською
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20.05.2021 12:42 Відповісти
соверши геройский поступок - заразись туберкулезом, сифилисом, спидом и ковидом, а потом покашляй и высморкайся в рожу *****.
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20.05.2021 12:42 Відповісти
Кто нибудь задайте с журналистов вопрос гаранту,спросите как Байдена спрашивали путин-убийца? скажет да,или начнет увиливать не всё так однозначно итд
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20.05.2021 12:45 Відповісти
у вовы криворожского персональное задание - лечь под вову питерского и положить всю Украину.... сепаратно разумеется.
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20.05.2021 12:46 Відповісти
Это типа стрелка клоуна с гопником? А смысл? Зеленський про зустріч із Путіним: Або на місці конфлікту, або на нейтральній території - Цензор.НЕТ 5850
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20.05.2021 12:49 Відповісти
Какая разница. Можна пасеридине
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20.05.2021 12:58 Відповісти
Путя не в ситуации Пороха, это он будет решать где встречаться и в каком формате
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20.05.2021 13:00 Відповісти
Диб-л....
Ты уже встречался и постоянно ему звонил.
И шо.....
Где результат?
Ты на что наивная лохушка надеешься? Что в попу больно не будет?
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20.05.2021 13:01 Відповісти
Клоун с профессиональным кгбистом которого учили по науке как людей в дерьмо втаптывать для подчинения. Шансов у клоуна нет.
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20.05.2021 13:25 Відповісти
 
 