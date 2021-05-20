Зеленський про зустріч із Путіним: Або на місці конфлікту, або на нейтральній території. ВIДЕО
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Офіс Президента обговорює з Росією можливість зустрічі глав держав на нейтральній території.
Про це президент заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
Президент нагадав, що запропонував Путіну зустрітися в будь-якому місці українського Донбасу.
"Президент РФ, ви чули, запропонував зустріч у Москві. Традиційно в таких ситуаціях зустрічаються або в одному з місць конфлікту, або на нейтральній території. Скажу відверто, розпочато розмову між Офісом Президента і РФ", - підкреслив президент.
Топ коментарі
+5 Oljik
показати весь коментар20.05.2021 12:41
+4 Lewis Snark
показати весь коментар20.05.2021 12:41
+3 Dima qwe
показати весь коментар20.05.2021 12:46
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Будь ласка, зачекайте...
Ты уже встречался и постоянно ему звонил.
И шо.....
Где результат?
Ты на что наивная лохушка надеешься? Что в попу больно не будет?