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"Слуга народу" Арахамія про обіцянку Ляшка вакцинувати 5 млн громадян за літо: Я б не називав такі великі цифри, потім треба і відповідати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко через тиждень має дати брифінг, щоб розповісти про свої плани на посаді.

Про це в інтерв'ю журналістам сказав лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що йому потрібно дати тиждень на те, щоб він вступив на посаду. Якби була нова людина, то це могло б затягтися на кілька тижнів, але він вже працює в системі, тому розбирається", - підкреслив нардеп.

За словами Арахамії, голосів за призначення Ляшка міністром було більше, ніж очікувалося: "Думаю, причина в тому, що всі розуміють - не можна залишити таке важливе міністерство в даний час без керівника, тому всі приєдналися до цього заклику".

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Говорячи про обіцянку Ляшка вакцинувати 5 млн українців за літо, нардеп заявив: "Я б не радив пану Ляшку називати такі великі цифри, тому що за них потім треба і відповідати. Мені здається, це важке завдання, але з огляду на, що він його поставив публічно, будемо дивитися. Якщо він озвучив такі цифри, значить знає, як це буде імплементуватися".

Нардеп розповів, що говорив Ляшко про те, що йому доведеться не розслаблятися на посаді міністра охорони здоров'я.

Автор: Анастасія Потіха
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Шляшко и не такое прокукарекает. Главное, что-бы его паставили у корыта, он давно мечтает купить себе пальтишк, как у Степашки, за 630 тыщ гривень. "Слуга народа" Арахамия об обещании Ляшко провакцинировать 5 млн граждан за лето: Я б не называл такие большие цифры, потом надо и отвечать - Цензор.НЕТ 8183
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20.05.2021 12:44 Відповісти
Ляшко придется тикать так или иначе. Потому, почему бы и не наобещать с три короба? Какая разница..
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20.05.2021 12:45 Відповісти
"потом надо и отвечать"

"Слуга народа" Арахамия об обещании Ляшко провакцинировать 5 млн граждан за лето: Я б не называл такие большие цифры, потом надо и отвечать - Цензор.НЕТ 4759
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20.05.2021 12:45 Відповісти
""Я б не советовал господину Ляшко называть такие большие цифры, потому что за них потом надо и отвечать."

Херомания, а когда это у вас вдруг стало модным отвечать за свои слова? И перед кем ему придется отвечать? Ну просрет он вакцинацию, ну не выполнит обещанного и что? И ничего.
Странно, что при таких условиях он всю Украину за неделю привить не пообещал.
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20.05.2021 12:51 Відповісти
запросто можна уколоти, якщо є вакцина. доставлено 1млн сіновак. уже можна мати 500 тищ з двома дозами-місяць пройшов
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20.05.2021 13:36 Відповісти
Вколоти можна .але треба знайти бажаючих) А таких дуже мало .які добровільно хочуть вколоти собі те .за що ніхто не відповідає.) Дебілкувата влада ніяк не може зрозуміти .що люди не настільки тупі .як вони собі думають.
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20.05.2021 15:44 Відповісти
 
 