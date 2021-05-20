"Слуга народу" Арахамія про обіцянку Ляшка вакцинувати 5 млн громадян за літо: Я б не називав такі великі цифри, потім треба і відповідати

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко через тиждень має дати брифінг, щоб розповісти про свої плани на посаді.

Про це в інтерв'ю журналістам сказав лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що йому потрібно дати тиждень на те, щоб він вступив на посаду. Якби була нова людина, то це могло б затягтися на кілька тижнів, але він вже працює в системі, тому розбирається", - підкреслив нардеп.

За словами Арахамії, голосів за призначення Ляшка міністром було більше, ніж очікувалося: "Думаю, причина в тому, що всі розуміють - не можна залишити таке важливе міністерство в даний час без керівника, тому всі приєдналися до цього заклику".

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Говорячи про обіцянку Ляшка вакцинувати 5 млн українців за літо, нардеп заявив: "Я б не радив пану Ляшку називати такі великі цифри, тому що за них потім треба і відповідати. Мені здається, це важке завдання, але з огляду на, що він його поставив публічно, будемо дивитися. Якщо він озвучив такі цифри, значить знає, як це буде імплементуватися".

Нардеп розповів, що говорив Ляшко про те, що йому доведеться не розслаблятися на посаді міністра охорони здоров'я.