Епоха Медведчука і корупції закінчиться, я точно доведу це до кінця. Для завершення епохи бідності всі повинні платити податки, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розповів, які з передвиборчих "епох" йому вже вдалося виконати, а які зараз на стадії виконання.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

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"Я вважаю, що епоха Медведчука закінчиться. Епоха корупції, я знайшов інший шлях через РНБО. Почали працювати дуже потужно і прокурори, і СБУ, і поліція. Щодо корупції - ми чистимо вертикалі, збудовані великим бізнесом. Поки вони не олігархи, але вони в кожній структурі нашої держави, в парламенті. Ми почали кінець цієї епохи. І я точно її закінчу", - зазначив президент.

Він також висловив упевненість, що йому вдасться закінчити епоху бідності.

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"Не все залежить від мене. Тисну на Кабмін, щоб піднімали пенсії, соціалку ... Епоха бідності закінчиться тільки тоді, коли всі почнуть платити податки. Все це буде", - зазначив глава держави.