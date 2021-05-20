Епоха Медведчука і корупції закінчиться, я точно доведу це до кінця. Для завершення епохи бідності всі повинні платити податки, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський розповів, які з передвиборчих "епох" йому вже вдалося виконати, а які зараз на стадії виконання.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що епоха Медведчука закінчиться. Епоха корупції, я знайшов інший шлях через РНБО. Почали працювати дуже потужно і прокурори, і СБУ, і поліція. Щодо корупції - ми чистимо вертикалі, збудовані великим бізнесом. Поки вони не олігархи, але вони в кожній структурі нашої держави, в парламенті. Ми почали кінець цієї епохи. І я точно її закінчу", - зазначив президент.
Він також висловив упевненість, що йому вдасться закінчити епоху бідності.
"Не все залежить від мене. Тисну на Кабмін, щоб піднімали пенсії, соціалку ... Епоха бідності закінчиться тільки тоді, коли всі почнуть платити податки. Все це буде", - зазначив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Борьба нанайских мальчиков полным ходом.
"Шикарный план"
слово циничного соевого проффессионналла - 12(минус двенадцать)
То почни з себе і своїх кварталівських офшорів. Покажи приклад, "нєлох нєсцьіклівьій"!
Вова, разве мама Римма тебя не учила, что лгать нехорошо?
Сьогодні в новинах:
"В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 5 165 новых случаев заражения, 16 748 человек выздоровели."
Він бреше мільйонам людей, що сьогодні жодного померлого від ковід.
Він за цим слідкує.
Відео:
https://twitter.com/i/status/1395312806073937920
Сто самых богатых украинцев за год увеличили свое состояние на 42%, до 44,5 млрд долларов. Самым богатым человеком Украины остается Ринат Ахметов - его состояние выросло почти втрое.
...
(с) Зеленский "борется" с олигархами и коррупцией.
Эпохальный эпос. *)
Привычно всем насцал в глаза
А граждане в слезах кричали
"Роса!"
Так хто з вас може щось запропонувати ..?????????????????????
А чё - где наша не пропадала! Киев же живет и не разорился... Вопреки призинденту!
Не дай Бог выдвигать на выборах 2024 опять кого-то из засаленной политической колоды прежних политиков, в течение 20 лет служивших и Кучме, и Ющенко, и Януковичу... Эти люди из Прошлого и они должны остаться в Прошлом.
Якщо вибирати не кращого з реальних політиків,а бажати неіснуючого в природі політика-ангела і при цьому вибрати популіста,тупу маріонетку та недолуге ніщо,як шмаркля,за яку ти тут топив,то Україна весь час буде в такому невтішному стані, як зараз.
Це ти,недолуге,вибрало шмарклю замість нормального Президента.
Це такі,як ти, вбивають Україну.
Символический фон у взрослого пирзиндента - один самолет без двигателей, а другой вообще без крыльев.
Голобородько, який ефектно розстріляв із автомата кіношну Раду - отримав політичний джекпот. Здавалось би, можна позаздрити такій удачі. Можна уявити, як увечері 21 квітня кусали локті і губи досвідчені важковаговики української політики.
Але карета має здатність перетворювати на гарбуз, а вишколені лакеї на звичайних щурів.
Десь так трапилось і з Володимиром Зеленським. Тому низка тих фахівців, кому не пощастило отримати мандат у 2019-му, мають йому подякувати. Що уберегли себе від порівнянь із весільними фотографами. І будуть дуже потрібні країні для чистки авгієвих конюшень від попередників.
Особливо з бізнесу в Московії, та нерухомості в Криму.
Вспомнил: Брежнев, Черненко, Андропов, Горбачов, Ельцин, Путин,- мелкие политические деятели эпохи Аллы Пугачёвой.
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен