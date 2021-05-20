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бідність (98) Зеленський (17381) корупція (4064) Медведчук (1323)

Епоха Медведчука і корупції закінчиться, я точно доведу це до кінця. Для завершення епохи бідності всі повинні платити податки, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Президент України Володимир Зеленський розповів, які з передвиборчих "епох" йому вже вдалося виконати, а які зараз на стадії виконання.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що епоха Медведчука закінчиться. Епоха корупції, я знайшов інший шлях через РНБО. Почали працювати дуже потужно і прокурори, і СБУ, і поліція. Щодо корупції - ми чистимо вертикалі, збудовані великим бізнесом. Поки вони не олігархи, але вони в кожній структурі нашої держави, в парламенті. Ми почали кінець цієї епохи. І я точно її закінчу", - зазначив президент.

Він також висловив упевненість, що йому вдасться закінчити епоху бідності.

Читайте також: Ми будуємо країну без війни. Мир залежить від потужності нашої армії, - Зеленський

"Не все залежить від мене. Тисну на Кабмін, щоб піднімали пенсії, соціалку ... Епоха бідності закінчиться тільки тоді, коли всі почнуть платити податки. Все це буде", - зазначив глава держави.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+29
Чесно кажучи, враховуючи досвід останніх 2-х років, звучить як погроза. Вова, краще нічого не трогай, а то буде як у віршику:
Епоха Медведчука і корупції закінчиться, я точно доведу це до кінця. Для завершення епохи бідності всі повинні платити податки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3549
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20.05.2021 12:44
+26
Это вам обещает человек, который довёл до конца бойца Журавля.
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20.05.2021 12:44
+23
Все??И 95 квартал тоже??
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20.05.2021 12:41
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Поэтому ЗЕбанарии сепара из ОПЗЖ завели в следственную комиссию.

Борьба нанайских мальчиков полным ходом.
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20.05.2021 12:40 Відповісти
Все??И 95 квартал тоже??
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20.05.2021 12:41 Відповісти
и даже лично бесноватый вовка-зеленский с погонялом шмаркля... но не в Украине, а - налоги рашке, Италии, Кипру Эпоха Медведчука и коррупции закончится, я точно доведу это до конца. Для завершения эпохи бедности все должны платить налоги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3190
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20.05.2021 12:43 Відповісти
для этого мы повышаем налоги малому и среднему бизнесу. Эпоха Медведчука и коррупции закончится, я точно доведу это до конца. Для завершения эпохи бедности все должны платить налоги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2640
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20.05.2021 12:42 Відповісти
Платить должны все! А тратить их буду я!
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20.05.2021 12:42 Відповісти
+++++++
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20.05.2021 18:29 Відповісти
Эпоха Медведчука и коррупции закончится, я точно доведу это до конца. Для завершения эпохи бедности все должны платить налоги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8549
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20.05.2021 12:43 Відповісти
судячи по форбс вона таки скоро снічиться. прада не для всіх...але то таке
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20.05.2021 12:43 Відповісти
Для завершения эпохи бедности все должны платить налоги, - Зеленский

"Шикарный план"
Эпоха Медведчука и коррупции закончится, я точно доведу это до конца. Для завершения эпохи бедности все должны платить налоги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7225
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20.05.2021 12:43 Відповісти
Він що головою вдарився? Эпоха Медведчука и коррупции закончится, я точно доведу это до конца. Для завершения эпохи бедности все должны платить налоги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1917 Яка іще "епоха Медведчука"? Эпоха Медведчука и коррупции закончится, я точно доведу это до конца. Для завершения эпохи бедности все должны платить налоги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6462
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20.05.2021 12:44 Відповісти
Он? не прокуратура, не полиция, а он. Это ли не явка с повинной?
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20.05.2021 12:44 Відповісти
а остались еще идиоты, которые верят слову клоуна?
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20.05.2021 12:44 Відповісти
слово клоуна - троечка с минусом
слово циничного соевого проффессионналла - 12(минус двенадцать)
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20.05.2021 12:58 Відповісти
рузке. а ну кышь отсюда обратно на бутылку
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20.05.2021 13:38 Відповісти
Остались идиоты, которые верят слову кондитера!
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20.05.2021 14:17 Відповісти
Чесно кажучи, враховуючи досвід останніх 2-х років, звучить як погроза. Вова, краще нічого не трогай, а то буде як у віршику:
Епоха Медведчука і корупції закінчиться, я точно доведу це до кінця. Для завершення епохи бідності всі повинні платити податки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3549
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20.05.2021 12:44 Відповісти
Влучно Епоха Медведчука і корупції закінчиться, я точно доведу це до кінця. Для завершення епохи бідності всі повинні платити податки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8313
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20.05.2021 12:49 Відповісти
"Эпоха бедности закончится только тогда, когда все начнут платить налоги" Источник: https://censor.net/ru/n3266460

То почни з себе і своїх кварталівських офшорів. Покажи приклад, "нєлох нєсцьіклівьій"!
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20.05.2021 12:44 Відповісти
Скільки податків заплатив Квартал-95 за роботу на корпоративах? А корпоративи, це для людей сцени основний заробіток.
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20.05.2021 13:05 Відповісти
Это вам обещает человек, который довёл до конца бойца Журавля.
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20.05.2021 12:44 Відповісти
ну эпоха бедности уже закончилась, ждем когда закончится эпоха медведчука.
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20.05.2021 12:44 Відповісти
Умело стучит по клавишам, ох, умело!
Вова, разве мама Римма тебя не учила, что лгать нехорошо?
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20.05.2021 12:45 Відповісти
Те що іудеї вішають на вуха гоям,те Тора прощає.
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20.05.2021 21:13 Відповісти
про уплату налогов говорит долларовый миллионер, фирмы которого показывают убытки, чтобы не платить налоги в Украине Епоха Медведчука і корупції закінчиться, я точно доведу це до кінця. Для завершення епохи бідності всі повинні платити податки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6707 ... все, что нажил "непосильным трындежом", все в офшорах... в Оманах, в Катарах...
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20.05.2021 12:45 Відповісти
Лавина брехні.

Сьогодні в новинах:
"В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 5 165 новых случаев заражения, 16 748 человек выздоровели."

Він бреше мільйонам людей, що сьогодні жодного померлого від ковід.
Він за цим слідкує. Епоха Медведчука і корупції закінчиться, я точно доведу це до кінця. Для завершення епохи бідності всі повинні платити податки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8206

Відео:
https://twitter.com/i/status/1395312806073937920
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20.05.2021 12:46 Відповісти
2020 год:
Сто самых богатых украинцев за год увеличили свое состояние на 42%, до 44,5 млрд долларов. Самым богатым человеком Украины остается Ринат Ахметов - его состояние выросло почти втрое.

...
(с) Зеленский "борется" с олигархами и коррупцией.
Епоха Медведчука і корупції закінчиться, я точно доведу це до кінця. Для завершення епохи бідності всі повинні платити податки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9737
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20.05.2021 12:46 Відповісти
Зелений борцун. Епоха Медведчука і корупції закінчиться, я точно доведу це до кінця. Для завершення епохи бідності всі повинні платити податки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5689
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20.05.2021 12:50 Відповісти
Епоха Медведчука і корупції закінчиться, я точно доведу це до кінця. Для завершення епохи бідності всі повинні платити податки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9764
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20.05.2021 12:46 Відповісти
Епоха Медведчука і корупції закінчиться, я точно доведу це до кінця. Для завершення епохи бідності всі повинні платити податки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7648
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20.05.2021 12:46 Відповісти
А шош ти брехало в 19 році що епоха бідності вже закінчилась?
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20.05.2021 12:47 Відповісти
"Я считаю, что эпоха Медведчука закончится. Эпоха коррупции, я нашел другой путь..."
Эпохальный эпос. *)
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20.05.2021 12:47 Відповісти
"я знайшов інший шлях через РНБО", ... який приведе тебе за ґрати
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20.05.2021 12:47 Відповісти
Ага. Учора у ВР було видно то довєдєніє до конца. Такого епічного палєва ніхто ще не бачив.
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20.05.2021 12:48 Відповісти
Ага , своего наставника Беню, ты уже 2года отмазываешь
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20.05.2021 12:50 Відповісти
Владимир расстегнул ширинку
Привычно всем насцал в глаза
А граждане в слезах кричали
"Роса!"
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20.05.2021 12:51 Відповісти
Епоха Медведчука і корупції закінчиться, я точно доведу це до кінця. Для завершення епохи бідності всі повинні платити податки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8917
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20.05.2021 12:53 Відповісти
Епоха Медведчука і корупції закінчиться, я точно доведу це до кінця. Для завершення епохи бідності всі повинні платити податки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6574
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20.05.2021 12:53 Відповісти
Іудеї людям не своєї віри нічого не винні
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20.05.2021 21:15 Відповісти
Ні ну звісно правильні речі каже зеленський і хочется вірити що так і буде. Ось що цікавить мене більше Хто крім критики може запропонувати як покінчити з бідністю і олігархізмом з вас шановні пости строчяші..)))???? Може хтось знає як це можна зробити ??? Я от знаю що просто мені для цого треба платити податки, не давати хабарі, і головне- почати це з себе ..

Так хто з вас може щось запропонувати ..?????????????????????
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20.05.2021 12:57 Відповісти
Що запропонувати? На дострокових обрати нормального преза, який би не брехав, не крав, не шкодив, не зраджував, не ганьбив українців, насамкінець.
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20.05.2021 13:12 Відповісти
Добре запропонував ..молодець..по поводу президента будем чекати виборів . Тепер запропонуй конкретно по тому питанюю яке я написав...І не треба будь ласка тікати від конкретики в інші сторони.
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20.05.2021 13:15 Відповісти
Може Виталика? Я вот слушаю Бубочку и сравниваю - у Виталика может и корявее, но ближе к теме и правдивее. И главное - Виталик боец, а не членограй! К тому же боксеры подляны печенью чуствуют и не прощают.
А чё - где наша не пропадала! Киев же живет и не разорился... Вопреки призинденту!
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20.05.2021 13:31 Відповісти
Виталик - хороший кандидат на пост президента. У него голова работает, мозги не отбиты, несмотря на очень травматичный спорт. Воля сильная, ибо по натуре он - боец и Победитель.

Не дай Бог выдвигать на выборах 2024 опять кого-то из засаленной политической колоды прежних политиков, в течение 20 лет служивших и Кучме, и Ющенко, и Януковичу... Эти люди из Прошлого и они должны остаться в Прошлом.
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20.05.2021 17:08 Відповісти
вОнюшка, ангела?
Якщо вибирати не кращого з реальних політиків,а бажати неіснуючого в природі політика-ангела і при цьому вибрати популіста,тупу маріонетку та недолуге ніщо,як шмаркля,за яку ти тут топив,то Україна весь час буде в такому невтішному стані, як зараз.

Це ти,недолуге,вибрало шмарклю замість нормального Президента.

Це такі,як ти, вбивають Україну.
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20.05.2021 22:17 Відповісти
Пропоную зеденту іти у відставку з призначенням нових виборів.
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20.05.2021 16:47 Відповісти
Менше слів. Дострокові.
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20.05.2021 12:57 Відповісти
Ааа, так мертвечука из-за налогов под домашний арест поместили?
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20.05.2021 12:57 Відповісти
Посмотрел три минуты. Стошнило. И немножко морозец по спине - мы это одоробло выбрали....
Символический фон у взрослого пирзиндента - один самолет без двигателей, а другой вообще без крыльев.
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20.05.2021 13:03 Відповісти
730 днів тому - хлопець, якого ми пам'ятали по КВК із сережкою у вусі і шкіряних штанях, став президентом.
Голобородько, який ефектно розстріляв із автомата кіношну Раду - отримав політичний джекпот. Здавалось би, можна позаздрити такій удачі. Можна уявити, як увечері 21 квітня кусали локті і губи досвідчені важковаговики української політики.

Але карета має здатність перетворювати на гарбуз, а вишколені лакеї на звичайних щурів.
Десь так трапилось і з Володимиром Зеленським. Тому низка тих фахівців, кому не пощастило отримати мандат у 2019-му, мають йому подякувати. Що уберегли себе від порівнянь із весільними фотографами. І будуть дуже потрібні країні для чистки авгієвих конюшень від попередників.
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20.05.2021 13:09 Відповісти
І зарплату своїм депутатам у конвертах перестенете платити? І Єрмак з Шефіром кеш перестануть косить....Ти про що, чудік😀
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20.05.2021 13:10 Відповісти
Тут згоден..на 1000%...Ця проблемка як ковід ...душить ....
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20.05.2021 13:18 Відповісти
Після вол де мора недовеликого Україна втратила релігію. Після вол де мора чЛєніна - державу УНР. Після вол де мора пукіна - Крим і частину сходу. І ось тепер зелен-ий вол де мор....
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20.05.2021 13:11 Відповісти
В Україні є язичники, якщо є бажання і нема розуму іди покланяйся сонцю ніхто не забороняє. УНР самі проє..ли, а Крим повернемо, якщо заміть шукати винних щось робити.
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20.05.2021 15:40 Відповісти
Для завершения эпохи бедности все должны платить налоги, - Зеленский
Особливо з бізнесу в Московії, та нерухомості в Криму.
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20.05.2021 13:13 Відповісти
После завершения Эпохи Бедности мы под зеленым знаменем и оркестром от Київа Вечірнього вступим в Эпоху Великой Зеленой Нищеты под аплодисменты Путина!
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20.05.2021 13:25 Відповісти
начни с себя- офшоры, дача в конче-заспе, квартира в крыму, деньги которые от коломойского, ахметова, пинчука, 63 млрд фонд ковида, деньги путина, которые в омане и дубаи.
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20.05.2021 13:28 Відповісти
Эпоха Медведчука... Тьху, читать противно!
Вспомнил: Брежнев, Черненко, Андропов, Горбачов, Ельцин, Путин,- мелкие политические деятели эпохи Аллы Пугачёвой.
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20.05.2021 13:28 Відповісти
он два года доводит страну до конца, а не эпоху коррупции
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20.05.2021 13:36 Відповісти
А що пан Зеленський вже генпрокурорка? Я щось пропустив. Чи можливо вже президенти в нашій країні виносять вироки? Один вже ваніс по Антоненко, Кузьменко і Дугарь і що сподобалося? Хтось може провести один урок з Найсвітлішим і розповісти, що його компетенція невелика: захищати Конституцію, а не порушувати, налагоджувати зовнішні зносини і являєтися головнокомандувачем.А то він в дитинства думає, що президент - це цар. То на московії Валемар так, а ми інша країна.
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20.05.2021 13:51 Відповісти
с Ермака начни. а то 40 ярдв баксов на двоих это перебор ведь если всех алигархов позбудешься то станетесь ты и он
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20.05.2021 14:01 Відповісти
.... закончится, начнется эра гешефтов Зебила и его кодла....
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20.05.2021 14:16 Відповісти
Це шоу для 72% лохів , бо Зеля ( троянський кінь пуйла ) , і мертведчук в наперсточникі в одній команді , головна їх ціль-- злив України мордору.
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20.05.2021 14:30 Відповісти
Порохоботы! А какой ******* вам раздает инструкции???? Или вы просто кончаете от собственного бреда?
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20.05.2021 20:54 Відповісти
зеля взял это дело под "личный контроль", теперь мы спокойны)) И начал с уплаты всех налогов 95-м кварталом...
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20.05.2021 14:56 Відповісти
...і багатих людей в Україні не буде.
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20.05.2021 15:08 Відповісти
Ну тогда по этой же логике эпоха корупции победится когда перестанут красть и "заносить", но правда в том что это никогда не прекратится(даже в Америке крадут и заносят), другое дело что воровст в о и корупцию можно уменьшить в разы(опять же как на Западе), но тогда так и надо говорить, а не обещать невозможное, задолбал популист.
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20.05.2021 15:46 Відповісти
Що Ви,пане,хочете? шмаркля ж тупий популіст.
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20.05.2021 22:22 Відповісти
да он просто гений)
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20.05.2021 15:57 Відповісти
О налогах интересно, а касается это тебя Писькограй?
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20.05.2021 16:04 Відповісти
Та нахер твої підняття пенсій і зп на 50 грн, якщо продукти, комуналка, проїзд росте шаленими темпами?
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20.05.2021 16:37 Відповісти
Мечта зеленского это Самолет Украина на земле без двигателя.
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20.05.2021 16:55 Відповісти
Слухав і дивився його прес-конференцію. Рівень учня п'ятого класу. Комік, що звик до самолюбовання, до оплесків, до брехні. Ця людина ні про щ не має глибоких знать та міцних понять. Так все, аби як, "по простому". Ну, що ж, народе український, що посієш...
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20.05.2021 17:11 Відповісти
Не погано посіяв українській нарід на цей раз.
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20.05.2021 20:51 Відповісти
ууу зрадазрадазрада.
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20.05.2021 17:15 Відповісти
ЭКОНОМИКА
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)

Финансы

Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
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20.05.2021 17:43 Відповісти
Слухав і дивився його прес-конференцію. Рівень учня п'ятого класу. Комік, що звик до самолюбовання, до оплесків, до брехні. Ця людина ні про щ не має глибоких знать та міцних понять. Так все, аби як, "по простому". Ну, що ж, народе український, що посієш...
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20.05.2021 17:44 Відповісти
и не буде мати - в 43 роки не вивчиться.
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20.05.2021 17:57 Відповісти
ПОЧЕМУ ВОВА-КВАРТАЛЬНЫЙ НИФУЯ НЕ МЫЧИТ ПРО БЕНЮ-МОХНОРЫЛОГО . А ВСЕ ВРЕМЯ КИВАЕТ И НАМЕКАЕТ НА ПЕТРА ---- ТАК 52 ДЕЛА ОТКРЫЛА СВОЯ В ДОСКУ ГЕНПРОКУРОРША . ДРУГ ДЕТСТВА БАКАНОВ . ДБР --- КТО ТАМ ЕЩЕ --- ВОВА ТУЮ МАТЬ ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ---- ТЫ УЖЕ ДВА ГОДА КАК ПОРОХА СМЕНИЛ --- ТЫ БЛИН ЕЩЕ ТРИ ГОДА БУДЕШ ПЕТРА ВСПОМИНАТЬ --- ВЫКЛЮЧАЙ КВАРТАЛ ---- ТЫ ПРЕЗИДЕНТ И ЗА ТОБОЙ 40 МЛН УКРАИНЦЕВ --- ДУМАЙ-- ТЕ ПАН ---- ЗЕ ЧЕМ ЗАКОНЧИТЕ СВОЕ ПРЕЗЕ........ а про фирташа и коломойского и сколько стырили у нищего народа борец с олигархатом не промычал
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20.05.2021 18:45 Відповісти
Медведчук и коррупция это вторично, измена родине и работа на врага, вот за что он в первую очередь должен ответить.
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20.05.2021 20:30 Відповісти
100% Епоха Медведчука і корупції закінчиться, я точно доведу це до кінця. Для завершення епохи бідності всі повинні платити податки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3676
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21.05.2021 02:11 Відповісти
Порохоботы сходят с ума от собственного бреда. Это хорошо.
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20.05.2021 20:49 Відповісти
А что это они проводят пресс-конференцию?
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20.05.2021 21:19 Відповісти
ну війну він вже "закінчив" (правда у себе в мозку), то чому й медвечука не "закінчить"! Звичайно ж "закінчить" (знову у себе в мозку).
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21.05.2021 02:12 Відповісти
Зараз не стільки епоха Медведчука, як епоха Коломойського. А атака (притому більше кіношна) це міжолігархічні розбірки. Головна задача щось забрати в Медведчука, Фірташа і т.п. в передати Коломойському.
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21.05.2021 04:29 Відповісти
Критикуючи Зеленського треба розуміти головне. Що 73% це ті кого обманули ЗЕ+КО, а 25% це ті кого обманув порох.
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21.05.2021 04:35 Відповісти
Ні Зеленський ні Порох не повинні були бути в другому турі. Наприклад, фракції обох проголосували за аферу тисячоліття - дерибан української землі. Ті що проголосували за цю аферу мають назавжди зникнути з політики.
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21.05.2021 04:42 Відповісти
пожилой человек врачу " мой сосед старше меня , но говорит , что " любит "бабушку каждый день ". доктор , помогите ! _ А ЧТО ВАМ МЕШАЕТ ГОВОРИТЬ ТО ЖЕ САМОЕ ? "
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21.05.2021 06:25 Відповісти
 
 