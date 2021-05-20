УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7869 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
7 081 164
Бойко (360) Зеленський (17381) Порошенко (13228) рейтинг (696)

За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то перемогу здобув би чинний глава держави Володимир Зеленський.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 16-18 травня 2021 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Результати опитувань за останні три місяці демонструють стійку позитивну динаміку оцінки напрямку розвитку країни, зростання рівня довіри та електорального рейтингу Президента Володимира Зеленського", - йдеться в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епоха Медведчука і корупції закінчиться, я точно доведу це до кінця. Для завершення епохи бідності всі повинні платити податки, - Зеленський

"Чверть населення оцінюють напрям руху країни як правильний, а дві третини - як неправильний, ще 9% не змогли відповісти. Більш позитивно оцінюють ситуацію молоді респонденти і прихильники партій "Слуга народу" та "Голос", - наголошується в дослідженні.

"Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 30,2% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором). 12,8% підтримали б П.Порошенка, 11,9% - Ю.Бойка, 11,1% - Ю.Тимошенко, 7,6% - І.Смєшка, 5,1% - Є.Мураєва. Підтримка інших кандидатів нижча за 5%. Якби до другого туру сьогодні вийшли В.Зеленський і П. Порошенко, то 68% серед виборців підтримали б чинного Президента, а 32% - проголосували за Порошенка. У разі виходу до другого туру В.Зеленського і Ю.Тимошенко - 62% на користь чинного Президента, 38% - лідерки партії "Батьківщина". У разі виходу в другий тур Ю.Бойка з Главою держави, у В.Зеленського - 69%, у лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" - 31%", - зазначено в дослідженні.

"Чверть опитаних оцінюють другий рік правління Президента Зеленського на відмінно або добре, 34% - задовільно, 42% - незадовільно або жахливо. Дещо краще оцінюють другий рік каденції чинного Глави держави жителі Заходу і Центру, молодь, виборці В.Зеленського. Дещо кращі оцінки отримали програми "Держава в смартфоні", "Велике будівництво", звільнення полонених і заручників, зміцнення обороноздатності, міжнародна політика і об'єднання країни. Середні оцінки отримали боротьба з коронавірусом, реформування освіти, оновлення кадрів в органах влади, припинення вогню на Донбасі і соціальний захист населення. Найгірше опитані оцінили реформування медицини, економічний розвиток, земельну реформу, зменшення впливу олігархів на політику та боротьбу з корупцією", - наголошується в дослідженні.

За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування Рейтингу 01
За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування Рейтингу 02
За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування Рейтингу 03
За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування Рейтингу 04
За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування Рейтингу 05
За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування Рейтингу 06
За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування Рейтингу 07
За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування Рейтингу 08
За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування Рейтингу 09
За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування Рейтингу 10
За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування Рейтингу 11
За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування Рейтингу 12
За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування Рейтингу 13

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 16-18 травня 2021 року.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+64
За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев, за Порошенко - 12,8%, за Бойко - 11,9%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7697.
показати весь коментар
20.05.2021 12:56
+49
Вы где эти опросы делаете? В Конча-Заспе? Или на концерте 95 квартала?
показати весь коментар
20.05.2021 12:56
+43
Это псевдосоциологическое враньё специально продуцируется с целью фальсифицировать предстоящие выборы.
показати весь коментар
20.05.2021 12:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я вже неодноразово коментував відгуки штабістів ПОПа після президентських. Вони були шоковані, що ПОП нервував тільки перед Першим туром, а вже перед Другим був спокійний, хоч не мав ЖОДНОГО шансу виграти у Зєлі. Якщо взяти до уваги факт, що ПОП став багатшим на півтора мільярди доларів протягом 2020го, то все стає на свої місця - Пєця і Зєля не суперники. Вони - спільники. Тільки удають з себе суперників.
показати весь коментар
20.05.2021 14:18 Відповісти
А ти , Ваня, не голосував, ти - балєл? За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2095
показати весь коментар
20.05.2021 13:57 Відповісти
оно на полшиш За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8166 ечки изменило свой ване.
показати весь коментар
20.05.2021 15:33 Відповісти
Це вирок Україні як державі. Ніхто нам не допоможе якщо самі українці не хочуть жити у цивілізованій країні. Првду казали наші предки ´´не так страшні московські воші як наші домашні українські гниди´´
Дуже гірко на душі від таких результатів.
Ганьба.
показати весь коментар
20.05.2021 13:29 Відповісти
а вас не смущает тот факт что у пороха рейтинг как у бойко? вот вам и ответ почему зеля.
показати весь коментар
21.05.2021 08:50 Відповісти
Якась дивна соціологія...
Більшість вважає, що країна рухається в неправильному напрямку, і все ж таки голосує за зеленського За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7937
показати весь коментар
20.05.2021 13:33 Відповісти
Пані Ксенія, зверніть увагу на те, що стверджують це прикормлені владою "соціологи".
"Наперстки". Ця влада прийшла не брехні і маніпуляціях. Нічого іншого вона зробити не здатна, та й не збирається.
показати весь коментар
20.05.2021 13:39 Відповісти
Тому що альтернативи нема... а "безальтернативного" чоколаду наїлися вже до несхочу.
показати весь коментар
20.05.2021 14:15 Відповісти
Це реальність . На Сході України однаково ненавидять порошенка і опзж - медведчука ( за януковича , навіть і не згадують ) . Але за зеленського готові голосувати .
показати весь коментар
20.05.2021 22:55 Відповісти
Звонила гадалка, сказала, что следующим президентом станет Тимошенко. А Порошенко с Кличко Аваков посадит в тюрьму. Порошенко будет сидеть дольше, но в его тюрьме будет часовня. Она ещё никогда не ошибалась.
показати весь коментар
20.05.2021 13:33 Відповісти
Невже опитування роблять в дурдомах і "95 кварталі"? "Зелені" і соціологію знищили, віри їм вже більше немає.
показати весь коментар
20.05.2021 13:35 Відповісти
Есть альтернативные результаты кроме центра Разумкова? И где их посмотреть?
показати весь коментар
20.05.2021 13:37 Відповісти
Этот опрос группы «Рейтинг». Разумков не при делах. Одни из самых адекватных показателей у группы уже не первые выборы. Если хочется что бы у Порошенко всё было не так печально, нужно опросы СОЦИСа ждать. Они ему по всем известным причинам пару тройку % всегда накидывают.))
показати весь коментар
20.05.2021 13:43 Відповісти
Щось мені підказує,що коли зеля,обісравшись з мертвечуком,спробує в котрий вже раз "взятися" за Пороха,мудрому наряду доведеться платити за літр олії 80 грн,а за кіло цукру -35.Тому що захопившись боротьбою райських хлопчиків,оманський віслюк остаточно просирає економіку.
показати весь коментар
20.05.2021 14:54 Відповісти
Ти все живеш совком,
Ми живемо в Світі і тобі ніхто за пів світової ціни не буде продавати ні олію ні цукор
показати весь коментар
20.05.2021 15:35 Відповісти
Совком я не жив навіть при совку.Чому українська "Олейна"в Чехії коштує близько 40 гривень,а в Україні - 68 гривень?Чому листовий метал в Європі коштує близько 23 гривень кілограм,а в Україні - 48 гривень?На жаль ми живемо не в Світі,а в продовженню совку.
показати весь коментар
20.05.2021 17:17 Відповісти
Он шо Медведчук животворящий делает.)) Полностью восстановил свой рейтинг Володя до предвыборного уровня. А если ещё и за Петра возьмётся... рейтингомер может зашкалить.)) Кстати, Пётр на своём втором году имел 18%. Ровно в три раза меньше изначального. Сухие цифры.
показати весь коментар
20.05.2021 13:39 Відповісти
Ани всьо врут , бо за Порошенко 99% а за ЗЕ нікаво ) а етот соц апрос це все кремлевскіе штучки не вьерьте люди !)
показати весь коментар
20.05.2021 13:44 Відповісти
За Пєцю і за Зєлю - Нуль. Тільки цей Нуль перетворюється в лідерські відсотки, якщо налякати соціологів валізою з грошима За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2602
показати весь коментар
20.05.2021 13:53 Відповісти
Немає зараз на горизонті на жаль сильного лідера украінця патріота , особистості ..
показати весь коментар
20.05.2021 14:05 Відповісти
Є такі. І їх вистачає. Це і Лана Зеркаль, і Андрій Сенченко, і Олексій Кучеренко... Але треба узгодити когось одного
показати весь коментар
20.05.2021 14:09 Відповісти
Іван, Кучеренка ти дарма до Зеркаль і Сенченко притулив!
показати весь коментар
20.05.2021 14:17 Відповісти
Ці питання має вирішувати київське віче і голосування на ньому. Я ще не згадав Забродського, Безсмертного(це не мої висуванці). Але переконливо можу зазначити, що ні Пєця, ні Зєля на київському віче не переможуть.
показати весь коментар
20.05.2021 14:30 Відповісти
Тим не меньш я б підтримав на загальноукраїнських, дострокових виборах будь кого, хто переміг би на київському віче. Переможець на віче був би в мільон разів кращим вибором, ніж троє останніх.
показати весь коментар
20.05.2021 14:34 Відповісти
Практично й не чув за таких.. Але то не дивно , тому що люди не розпіарені бо для цього потрібні гроші а в порядних людей на постсовковському просторі іх зазвичай немає
показати весь коментар
20.05.2021 14:30 Відповісти
Зеркаль перемагала Рашу на всіх дипломатичних майданчиках, Сенченко перекрив в Крим воду, Кучеренко в уряді Тімошенко поборов корупцію в ЖКХ і зараз викриває крадунів в системі тарифів.
показати весь коментар
20.05.2021 14:38 Відповісти
А про те,як Кучеренко допоміг коломийському спіонерити Нікопольський феросплавний завод,не бажаєш розповісти?
показати весь коментар
20.05.2021 14:59 Відповісти
Коли це Кучеренко був головою фонду держмайна?
показати весь коментар
20.05.2021 16:07 Відповісти
абсолютна брехня
показати весь коментар
20.05.2021 13:49 Відповісти
не тільки брехня, але й руки кремля!
показати весь коментар
20.05.2021 18:37 Відповісти
Рейтинг правдивый. Это очевидно
показати весь коментар
20.05.2021 13:55 Відповісти
Вірю.От тільки для мене велика загадка,де ж переховуються ці 30,2 відсотків,оскільки в повсякденному житті вже близько півроку особисто мені такі індивідуми геть не трапляються.
показати весь коментар
20.05.2021 15:03 Відповісти
вийди з своєї палати.
показати весь коментар
20.05.2021 15:41 Відповісти
Моя палата зветься Україна.Виходити з неї в моєму віці запізно.
показати весь коментар
20.05.2021 17:19 Відповісти
Кожен наріт вартий тої влади, яка його має!
показати весь коментар
20.05.2021 13:57 Відповісти
Что-то Петя совсем уже съехал.))
показати весь коментар
20.05.2021 13:57 Відповісти
Мы его теряем!
показати весь коментар
20.05.2021 14:11 Відповісти
Украине нужен Гетьман Порощенко, а не слюнявый Клоун!
показати весь коментар
20.05.2021 14:05 Відповісти
Чудны дела твои, господи!
""25% опрошенных оценивают второй год правления Президента Зеленского на отлично или хорошо, 34% - удовлетворительно, 42% - неудовлетворительно или ужасно.
При этом большинство выбирает Зеленского....
показати весь коментар
20.05.2021 14:09 Відповісти
На других у народа надежды ещё меньше!
показати весь коментар
20.05.2021 14:12 Відповісти
Фуфло!
показати весь коментар
20.05.2021 14:16 Відповісти
Карышневагуанистых уже тока 10% . За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6335 За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3609 За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3609
показати весь коментар
20.05.2021 14:28 Відповісти
Хто такий цей Парошенко?
показати весь коментар
20.05.2021 14:33 Відповісти
Краще Вам і не знати... За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5456
показати весь коментар
20.05.2021 14:40 Відповісти
Ональная попоболь зебилов,ваты и тимошенковцев.Прям кушать им мешает.
показати весь коментар
20.05.2021 15:31 Відповісти
А кацапи все про анальну любов фантазують
показати весь коментар
20.05.2021 15:35 Відповісти
"За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев"

_Боже мой... храни Украину. Потому что длббы намерены её добить.
показати весь коментар
20.05.2021 14:33 Відповісти
Порошенко опустился до уровня Бойко, или Бойко поднялся?
показати весь коментар
20.05.2021 14:35 Відповісти
12 % за Бойко: любители русского мира, кайфуют когда убивают наших бойцов, готовы выполнить любое задание агрессора, скучают по СССР, не признают Украину как государство в принципе. И думаю эта цифра явно занижена. А если учесть что какая то часть вообще на пох.., думают что они "патриоты" или просто негодяи, то совсем грустно.
показати весь коментар
20.05.2021 14:43 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Под Вовину "пресс-конференцию" "Рейтинг" выкатил новый "опрос" где Вова впереди всех на лихом осле
показати весь коментар
20.05.2021 14:54 Відповісти
в реальности за пороха - 20, зе - 11
показати весь коментар
20.05.2021 14:58 Відповісти
інші за Юлю
показати весь коментар
20.05.2021 15:48 Відповісти
Да шо ж такое - на ЦензорНЕТ рейтинги прямо противоположные!
показати весь коментар
20.05.2021 15:11 Відповісти
ви або труси натягніть,або хрестик зніміть.як може таке бути,коли більше 60% вважають ,шо ЗЄ не туди пре,а потім в другому турі вони проголосували б за ЗЄ?у вас виборці шизофреніки?----------------------------------- "Четверть населения оценивают направление движения страны как правильное, а две трети - как неправильное, еще 9% затруднились ответитьИсточник: https://censor.net/ru/n3266466Если бы во второй тур сегодня вышли В.Зеленский и П.Порошенко, то 68% среди избирателей поддержали бы действующего Президента, а 32% - проголосовали за Порошенка.Источник: https://censor.net/ru/n3266466
показати весь коментар
20.05.2021 15:36 Відповісти
Це вже якийсь сюр та шиза. Таке враження що в нас вибори президента вже 2 роки йдуть та ніяк не закінчаться. От навіщо? Навіщо кожні два тижні проводити опитування кого б обрали президентом?
показати весь коментар
20.05.2021 16:01 Відповісти
рейтинг из дурдома.....
показати весь коментар
20.05.2021 16:02 Відповісти
Не вірю по одній причині, де Пальчевський? Він би був на першому місці. Його спеціально не включають?
показати весь коментар
20.05.2021 16:04 Відповісти
Это почти совпадает с данными первого тура 2019. Стабильно.
показати весь коментар
20.05.2021 17:18 Відповісти
Що не соцопитування, то починає бомбити у місцевих сектантів "життя по новому".
показати весь коментар
20.05.2021 18:03 Відповісти
"Рейтинг", не следует из нас делать свинособак! У саши 3% рейтинг аж 80%, а сейчас Беларусов убивают, вы этого добиваетесь, за 30 серебренников?
показати весь коментар
20.05.2021 18:42 Відповісти
Можно поздравить украинцев, они демонстрируют завидную стабильность и доказывают что можно ничему не научиться за два года, идиотизм не излечим
показати весь коментар
21.05.2021 06:29 Відповісти
Повний абсурд та брехня з маніпуляцією! Йде активнв підготовка для "протягування" зедебіла в крісло Президента... Дурний народе, терпи і далі!
показати весь коментар
21.05.2021 09:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 