6 986 21
Зеленський заявив, що листується з фігуранткою справи про вбивство Шеремета Дугарь: Знаю, що відбувається, і мені не байдуже. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський прокоментував хід справи про вбивство Павла Шеремета.
Про це президент заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не втручаюся в діяльність правоохоронних органів і в діяльність суду. Але я знаю детально, що відбувається. І мені не байдуже. Якщо незаконно були засуджені ці люди, мені не байдуже. Доказів 100%-х немає, що вони винні або невинні. Не знаю, чи вибачить людина мені", - зазначив Зеленський.
За словами президента, він листується з Яною Дугарь.
Також Зеленський продемонстрував журналісту листування з Дугарь.
Також читайте: Законопроєкт про олігархів з'явиться наступного тижня, великий бізнес не вбиватимуть, - Зеленський
Топ коментарі
+17 jklpqrs
показати весь коментар20.05.2021 12:59
+11 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар20.05.2021 13:04
+10 Іван Геращенко
показати весь коментар20.05.2021 13:01
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Valery Greff
показати весь коментар20.05.2021 12:59 Відповісти Мені подобається 0
jklpqrs
показати весь коментар20.05.2021 12:59 Відповісти Мені подобається 17
vitaliymkua
показати весь коментар20.05.2021 13:00 Відповісти Мені подобається 6
Eutectic
показати весь коментар20.05.2021 13:00 Відповісти Мені подобається 2
Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар20.05.2021 13:04 Відповісти Мені подобається 11
Іван Геращенко
показати весь коментар20.05.2021 13:01 Відповісти Мені подобається 10
Іван Геращенко
показати весь коментар20.05.2021 13:02 Відповісти Мені подобається 1
Sirius Aquila 5ca7d0f3
показати весь коментар20.05.2021 13:05 Відповісти Мені подобається 9
Ben23
показати весь коментар20.05.2021 13:01 Відповісти Мені подобається 2
Scorpman Y
показати весь коментар20.05.2021 13:02 Відповісти Мені подобається 10
Iron Nemo
показати весь коментар20.05.2021 13:04 Відповісти Мені подобається 1
Serega GaiJuly
показати весь коментар20.05.2021 13:04 Відповісти Мені подобається 6
Sirius Aquila 5ca7d0f3
показати весь коментар20.05.2021 13:07 Відповісти Мені подобається 0
Serega GaiJuly
показати весь коментар20.05.2021 13:11 Відповісти Мені подобається 0
Sirius Aquila 5ca7d0f3
показати весь коментар20.05.2021 13:11 Відповісти Мені подобається 4
Serg Sergeev
показати весь коментар20.05.2021 13:12 Відповісти Мені подобається 1
Yuriy Kundin
показати весь коментар20.05.2021 13:15 Відповісти Мені подобається 6
✘
Gn Vladomax
показати весь коментар20.05.2021 16:41 Відповісти Мені подобається 2
✘
Irina Pugachova d0c2124d
показати весь коментар20.05.2021 20:22 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...