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Новини Політика України
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Аваков (1961) Зеленський (17381) відставка (1203) Шеремет (519) Антоненко Андрій (251)

Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо виявиться, що підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета безпідставно тривалий час перебували в слідчому ізоляторі, у президента буде багато питань до глави МВС Арсена Авакова.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується Авакова, це складне питання. Якщо засудили незаконно, я буду серйозно розмовляти з міністром (Аваковим. - Ред.), чи зможе він залишитися на посаді. У такій ситуації - ні, і він це знає", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський заявив, що листується з фігуранткою справи про вбивство Шеремета Дугарь: Знаю, що відбувається, і мені не байдуже

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
єто все злой Волк(с)

Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4483
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20.05.2021 13:05
+23
Краще сам би самовідставився ...
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20.05.2021 13:04
+22
Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5113
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20.05.2021 13:05
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Краще сам би самовідставився ...
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20.05.2021 13:04 Відповісти
очевидний тиск на слідство.
В нормальному світі за подібне відставка-суд-тюрма.
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20.05.2021 13:11 Відповісти
шо он мелет? их разве осудили?их просто бездоказательно держали в тюрьме!
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20.05.2021 15:24 Відповісти
ну, их же держали в СИЗО не просто так, а по решению суда! так что осуждали, продлевали, но не засудили до конца...
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20.05.2021 16:02 Відповісти
человек под следствием "арестован" а не "осужден" и преступником считаться не может
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20.05.2021 16:36 Відповісти
кто то спорил про арест? написано в тексе ЗАСУДИЛИ, а не ОСУДИЛИ... иди букварь хоть почитай, юрЫст
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20.05.2021 21:40 Відповісти
"решение суда" и "приговор суда" это оч разные вещи...тебе бы учебники почитать....на цензоре юристом не станешь.
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20.05.2021 16:49 Відповісти
почитай сам! Осудили и ЗАсудили тоже разные термины! кацап винторогий!
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20.05.2021 21:38 Відповісти
Зельц - негодяй.
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20.05.2021 13:04 Відповісти
Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5113
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20.05.2021 13:05 Відповісти
ЗЕ-ЗЕ-ЗЕ Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1775
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20.05.2021 13:11 Відповісти
в смысле аваков примет и подпишет его заявление об отставке ))
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20.05.2021 13:05 Відповісти
"...заплакал и убежал" (с) Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9700
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20.05.2021 13:07 Відповісти
))
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20.05.2021 13:10 Відповісти
Взагалі, Аваков би з Зеленським міг би поговорити про відставку Зеленського. То було би краще Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7943
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20.05.2021 13:05 Відповісти
Аваков постарается. Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3621
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20.05.2021 13:05 Відповісти
єто все злой Волк(с)

Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4483
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20.05.2021 13:05 Відповісти
Вазелин не забудь ,для разговора.
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20.05.2021 13:06 Відповісти
Ти ж сам призначив їх вбивцями, а тепер відморозився.
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20.05.2021 13:06 Відповісти
Если засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с министром (Аваковым. - Ред.) , сможет ли он остаться на должности.

... и это тоже будет незаконно...
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20.05.2021 13:08 Відповісти
зє-спілкування це повна зневага до усіх присутніх((( ще по телефону тре відповісти...
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20.05.2021 13:10 Відповісти
"Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа"
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20.05.2021 13:11 Відповісти
аваков может запросто уволить зелю.
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20.05.2021 13:12 Відповісти
Зеля - лох!
Аваков - чорт!
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20.05.2021 13:14 Відповісти
их бін балной, вава?
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20.05.2021 13:14 Відповісти
Секундочку! Зєля ж сам призначив їх винуватими. От хай сам йде у відставку. Чому він для себе робить виняток?
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20.05.2021 13:15 Відповісти
Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2435
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20.05.2021 13:16 Відповісти
Їх не засудили, ідіоте, їх незаконно затримали за твоєю, гнидо, вказівкою!
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20.05.2021 13:16 Відповісти
кроворогий йурист не бачить різниці між цими поняттями
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20.05.2021 13:55 Відповісти
Как это засудили? А что был суд, который назвал их виновными? Или это ты, Сиплый, так определил, а теперь отмораживаешься?
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20.05.2021 13:18 Відповісти
Як Ви посміли розмовляти з дипломірованим юристом? Криворізьке правосуддя затримання вже давно вважає засудженими, а точніше - слово президента на брифінгу і є вирок суда! Забули цитату Найсвітлішого " Вийди розбійник!".
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20.05.2021 13:29 Відповісти
И не говори. Слава Богу, Мендель уволилась...
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20.05.2021 14:02 Відповісти
О своей отставке, судя по всему. Аваков в кресле министра корни пустил
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20.05.2021 13:19 Відповісти
антиукраинская, антидержавная кукла лепит из себя невинную непонимашку с круглыми глазенками... да все ты знал, вован, просто не ожидали, что люди запроторенные за решетку выдержат и не ожидали такого резонанса общественности, хотели по быстрячку нескольких патриотов "закрыть", на радость своему ватному избирателю, а заодно и перед кремлевским ху@лом прогнуться типа "заглянуть в глаза"...
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20.05.2021 13:19 Відповісти
як завжди буває з тупоголовими-в простих випадках коли потрібно просто продумати дії ватаги крикливого, завжди танцюючого оточення, впираються лобом в стіну і стараються продушити. Коли не досягли результату, кидають все нахер і починають шукати дурнів. Так і Єрмак,Портков,Татаров, Цуцкеридзе, Рувін,Ірхін з Геращенком на підтанцовці (всі заслужені юристи України) розіграли просту комбінацію в дусі ментовських 70, взяли людей,підтасували експертизи, кваліфікували так кучеряво, що виникають сумніви в їх адекватності і по бистрячку здали в суд. А там трава не рости. Карманні судді почали ховатись від справи - безплатно на дебілізм ніхто не підписується. І заглохло. А тепер гнусавий поц буде говорити з Аваковим. Як казав Висоцький у відомому фільмі "Місце зустрічі...." він тобі розкаже те, про що говорив Гришка Самозванець з Отцом Варлаамом на Брест-Литовской границе, Якась бісовщина. А тепер ще умикнули Колю Чауса.
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20.05.2021 15:51 Відповісти
С Аваковым,? об отставке?,Самому то не смешно?
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20.05.2021 13:23 Відповісти
самому ему не смешно, а страшно Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4285
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20.05.2021 13:27 Відповісти
Якщо незаконно засудили, то потрібно звертатися до портнова, Аваков то тут яким боком? А от за фальсифікацію матеріалів справи і губошльопство на брифінгу першої особи вказують на ознаки тяжкого злочину, тут відставками вже не обійдеться.
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20.05.2021 13:24 Відповісти
В конце концов, историческая родина в опасности, а Рюкзаков-Аваков тут прохлаждается. Пойдёт так дальше, без Рюкзакова-Авакова Тофики и Рафики всю волосню на жопах Самвелов и Гургенов повыдирают.
А разве можно допустить, чтобы продолжения спины Самвелов и Гургенов блестели на Солнце, как сросшиеся макушки Кивы и Гордона?
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20.05.2021 13:25 Відповісти
Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3493

...
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20.05.2021 13:26 Відповісти
шизофазия Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8519произносит слова, смысла которых не понимает Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 281
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20.05.2021 13:26 Відповісти
Андрій Богдан таки його недовчив.
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20.05.2021 15:53 Відповісти
Наш президент такой строгий, сразу так страшно стало...
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20.05.2021 13:26 Відповісти
То есть Аваков должен сделать вывод, что для него же лучше, если их всё-таки засудят?
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20.05.2021 13:31 Відповісти
єй мудрый нарид.
пись-пись вам в очи.
умывайтесь зебилы
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20.05.2021 13:34 Відповісти
Ніхто ще не засудив.
Що воно меле ?Зеленський ось кого треба судити.
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20.05.2021 13:36 Відповісти
Бубочка юрЫст...
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20.05.2021 13:42 Відповісти
ЮрЫст недоучка!Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1857
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20.05.2021 15:48 Відповісти
Лавэм ! Лавэм !
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20.05.2021 13:40 Відповісти
После таких обещаний, Антоненко будет осужден по любому.
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20.05.2021 14:11 Відповісти
А кто благодарил Авакова за эффективное раскрытие дела Шеремета?
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20.05.2021 14:57 Відповісти
Аваков, тресни клоуна по загривку. Для ума...
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20.05.2021 14:57 Відповісти
Хаха) Не удивлюсь если их опять схватят и в сизо засунут. Пока те будут "доказательства" искать.
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20.05.2021 15:00 Відповісти
поцелуешь ты его у самую шоколадку ..... Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3942
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20.05.2021 15:06 Відповісти
Зря он это сказал. Теперь Аваков приложит все усилия,чтобы доказать свою "правоту".
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20.05.2021 15:12 Відповісти
Тому то Білецький так старанно обходить питання про справу трьох, а там ще справа тетяни на підході. Таки да. крайнім роблять чорта.
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20.05.2021 15:56 Відповісти
суръезный парень Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5822
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20.05.2021 15:41 Відповісти
Так у нього ж компромату на тебе ... Йшли би ви обоє подальше.
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20.05.2021 16:10 Відповісти
всё правильно.
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20.05.2021 17:19 Відповісти
Холуй хоче говорити з паханом.
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20.05.2021 17:34 Відповісти
"Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський". - Сподіваюсь, про свою відставку.
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20.05.2021 17:58 Відповісти
Авакова не то что уволить его судить надо
Надо сделать расследование их коррупционных схем из за которых страдала страна
И поторм судить !
Аваков = БАНДИТ
Зеленский = ВОР
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12.06.2021 17:09 Відповісти
 
 