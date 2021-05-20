Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський. ВIДЕО

Якщо виявиться, що підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета безпідставно тривалий час перебували в слідчому ізоляторі, у президента буде багато питань до глави МВС Арсена Авакова.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

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"Що стосується Авакова, це складне питання. Якщо засудили незаконно, я буду серйозно розмовляти з міністром (Аваковим. - Ред.), чи зможе він залишитися на посаді. У такій ситуації - ні, і він це знає", - сказав Зеленський.

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