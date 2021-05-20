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Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Якщо виявиться, що підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета безпідставно тривалий час перебували в слідчому ізоляторі, у президента буде багато питань до глави МВС Арсена Авакова.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується Авакова, це складне питання. Якщо засудили незаконно, я буду серйозно розмовляти з міністром (Аваковим. - Ред.), чи зможе він залишитися на посаді. У такій ситуації - ні, і він це знає", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+25 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар20.05.2021 13:05
+23 Eutectic
показати весь коментар20.05.2021 13:04
+22 Valery Greff
показати весь коментар20.05.2021 13:05
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Будь ласка, зачекайте...
В нормальному світі за подібне відставка-суд-тюрма.
... и это тоже будет незаконно...
Аваков - чорт!
А разве можно допустить, чтобы продолжения спины Самвелов и Гургенов блестели на Солнце, как сросшиеся макушки Кивы и Гордона?
...
пись-пись вам в очи.
умывайтесь зебилы
Що воно меле ?Зеленський ось кого треба судити.
Надо сделать расследование их коррупционных схем из за которых страдала страна
И поторм судить !
Аваков = БАНДИТ
Зеленский = ВОР