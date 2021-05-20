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Зеленський про реформування своєї команди: Таких людей, як Гройсман, Яценюк і Тимошенко ви там не побачите. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський не братиме в свою команду Гройсмана, Яценюка і Тимошенко.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.
"Нові обличчя які були, вже постаріли. Таких людей, як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк, Юлія Тимошенко - таких людей з таким досвідом ви не побачите", - зазначив Зеленський, відповідаючи на питання про посилення його команди людьми з досвідом.
При цьому, він не відповів на питання, чому не хоче співпрацювати саме з цими політиками.
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Топ коментарі
+26 rofs
показати весь коментар20.05.2021 13:23
+22 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар20.05.2021 13:25
+17 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар20.05.2021 13:15
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Будь ласка, зачекайте...
Зато как хотел увидеть Тигипка,но даже он мараться об зеленое дерьмо побрезговал. может Азирова дождемся, все таки свежее новое лицо?
...
А "стена" это конечно дурь - не нужно было с ней завязываться, но пипл хотел (представляя как за копейки отгрохаем стену как в Израиле)....