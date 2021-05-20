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Новини Політика України
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У Кремлі підтвердили підготовку "гіпотетичної зустрічі" Путіна із Зеленським: Процес йде непросто

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Кремлі підтвердили підготовку

У Кремлі заявили, що зараз ведуться контакти з підготовки зустрічі президентів РФ і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського, але терміни такої зустрічі поки не визначені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання журналістів, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав: "Дійсно, контакти ведуться. З нашого боку мій колега Дмитро Козак бере в них участь. Дійсно, є начерки можливих тем обговорення. Процес йде непросто".

За словами Пєскова, "поки начерки широкими мазками, скоріше, концептуальні, а не предметні, гіпотетичного порядку денного гіпотетичної зустрічі".

На уточнювальне запитання, чи є терміни подібної зустрічі, прессекретар глави держави відповів: "Немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про зустріч із Путіним: Або на місці конфлікту, або на нейтральній території

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Володя, не останавливайся. Будем соседями
В Кремле подтвердили подготовку "гипотетической встречи" Путина с Зеленским: Процесс идет непросто - Цензор.НЕТ 5321
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20.05.2021 13:20
+3
В кремле готовят встречу по капитуляции зеленским Украины
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20.05.2021 13:18
+3
Дизайнер косовороточки Єрмак?

В Кремле подтвердили подготовку "гипотетической встречи" Путина с Зеленским: Процесс идет непросто - Цензор.НЕТ 9684
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20.05.2021 13:21
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А шо они хотели? В дело активно вступила конкурирующая фирма! В Кремле подтвердили подготовку "гипотетической встречи" с Зеленским: Процесс идет непросто - Цензор.НЕТ 2073
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20.05.2021 13:18 Відповісти
В кремле готовят встречу по капитуляции зеленским Украины
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20.05.2021 13:18 Відповісти
Володя, не останавливайся. Будем соседями
В Кремле подтвердили подготовку "гипотетической встречи" Путина с Зеленским: Процесс идет непросто - Цензор.НЕТ 5321
показати весь коментар
20.05.2021 13:20 Відповісти
Дизайнер косовороточки Єрмак?

В Кремле подтвердили подготовку "гипотетической встречи" Путина с Зеленским: Процесс идет непросто - Цензор.НЕТ 9684
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20.05.2021 13:21 Відповісти
Дизайнер косовороточки , точно находится за поребриком !
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20.05.2021 14:17 Відповісти
Нафига оно надо ?
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20.05.2021 13:27 Відповісти
На арктической военно- морской базе рф
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20.05.2021 13:50 Відповісти
Арктической? А хде это? В мухосранске, под рязанью?
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20.05.2021 13:54 Відповісти
...Зеленски собирается разговаривать с маленьким зеленым????........ У Кремлі підтвердили підготовку "гіпотетичної зустрічі" Путіна із Зеленським: Процес йде непросто - Цензор.НЕТ 6328 .....хочет посмотреть в глаза??..... У Кремлі підтвердили підготовку "гіпотетичної зустрічі" Путіна із Зеленським: Процес йде непросто - Цензор.НЕТ 960
Я не помню ни одного случая, чтобы с маленьким зеленым можно было о чем то договорится.....пауза....а я их знаю почти 20 лет!!!! Он хоть понимает, с кем он будет разговаривать????......*****...ну есть же шаман Габышев, пусть спросит у него. Он не верит шаману????? Самый уважаемый человек на Ямале это шаман!!!.... не президент России, не губернатор Ямало -ненецкого округа, а ..просто шаман. Его знают все.....
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20.05.2021 13:43 Відповісти
косоворотка - це російський дизайн Саме від косовортки пішли такі вислови -рубаха парень. Рвать рубаху на себе.
Йому б ще триструнку (балалайку) в руку, армяк на плечі і картуз з квіткою- і гоп ца ца.
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20.05.2021 13:45 Відповісти
Він і без балалайки виглядає , як Іванушка дурачок поруч із хабалкою 😁
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20.05.2021 14:19 Відповісти
А шо там сложного? Путину необходимо настропалить хонинговальную головку, чтобы своевременно набубнявливалась и сохраняла требуемые характеристики по твёрдости и упругости в течении всего процесса хонингования. А ЗЕлёносопельному БлаЗЕню провести ревизию и обслуживание тавотницы на выхлопухе, чтобы обеспечивала режим равномерной подачи смазывающе-охлаждающего тавота (ваЗЕлина) в зону хонингования выхлопухи в достаточном количестве также в течении всего процесса. Ну и, конечно же, финансовую сторону вопроса надлежит утрясти - 2 ведра ваЗЕлина всё-таки как-никак денЁг стоят. Да и хватит ли двух вёдер-то?
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20.05.2021 13:56 Відповісти
Ничего в кремле не подтвердили.
Просто пожонглировали словами.
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20.05.2021 15:39 Відповісти
ситуация- жаба-гадюка... но жаба ем не менее, сама упорно пхнется..= ну, аминь)))
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20.05.2021 22:18 Відповісти
 
 