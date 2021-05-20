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Новини Політика України
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Зеленський (17387) РНБО (1717)

У РНБО не диктатура і не монархія, я захищаю Україну, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в РНБО не диктатура і не монархія.

Про це Зеленський заявив у ході пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання про РНБО, президент сказав: "Я виконую свої конституційні обов'язки. І не з якоюсь купкою людей, а до Ради національної безпеки і оборони входять всі інституції: як правоохоронці, так Кабмін, так прем'єр, глава Верховної Ради, інституція президента Україна - всі. Це не диктатура і не монархія - там всі представлені".

За його словами деякі з вищезазначених не голосують за санкції проти пана Медведчука.

Читайте: Епоха Медведчука і корупції закінчиться, я точно доведу це до кінця. Для завершення епохи бідності всі повинні платити податки, - Зеленський

"Я вважаю, що - ну, це їхня думка, це їхнє рішення. Це Рада національної безпеки і оборони. Ми обговорюємо питання. Доводимо один одному, а потім голосуємо. Спільна відповідальність. Відповідальність кожного. Я готовий відповідати за те, що ми там робимо. Я вважаю, що я захищаю сьогодні Україну", - пояснив Зеленський.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
2 года Зеленского.Только цифры.
Социальная политика:
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %

Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%

Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.

Здравоохранение:
По уровню смертности от ковид19 - на первом месте в Европе.
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.

Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)

Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
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20.05.2021 13:25
+8
"Зеленский просит чтобы Путин забрал Украину за долги!"

В СНБО не диктатура и не монархия, я защищаю Украину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1003
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20.05.2021 13:25
+6
От Украинцев?
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20.05.2021 13:25
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От Украинцев?
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20.05.2021 13:25 Відповісти
от таких идиотов как ты
показати весь коментар
20.05.2021 13:43 Відповісти
2 года Зеленского.Только цифры.
Социальная политика:
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %

Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%

Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.

Здравоохранение:
По уровню смертности от ковид19 - на первом месте в Европе.
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.

Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)

Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
показати весь коментар
20.05.2021 13:25 Відповісти
Журналисты с умным видом задают вопросы чуваку, который на выборах с умным видом спрашивал у всех, как они относятся к канабису)))
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20.05.2021 14:25 Відповісти
Володьку аж плющить від злості В СНБО не диктатура и не монархия, я защищаю Украину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1011
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20.05.2021 13:25 Відповісти
"Зеленский просит чтобы Путин забрал Украину за долги!"

В СНБО не диктатура и не монархия, я защищаю Украину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1003
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20.05.2021 13:25 Відповісти
...і тим наполегливіше зє генерує руїну та абсурд, бо не самою ж лише військовою силою нас планують заганяти назад у московське стойло
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20.05.2021 13:26 Відповісти
Эй диллеры! Откуда нынче кокс? Шо оно сегодня мелет?
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20.05.2021 13:30 Відповісти
Хороший наушничек у него в ухе; тарабанит без запинки.
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20.05.2021 13:33 Відповісти
В СНБО не диктатура и не монархия, я защищаю Украину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7108
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20.05.2021 13:36 Відповісти
Общая ответственность.
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20.05.2021 17:29 Відповісти
В СНБО не диктатура и не монархия, я защищаю Украину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9767

...
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20.05.2021 13:40 Відповісти
я защищаю Украину, - Зеленский
-- зачищаю.
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20.05.2021 14:38 Відповісти
У РНБО не диктатура і не монархія, я захищаю Україну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7568
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20.05.2021 14:42 Відповісти
-- коли символом української влади став російський єврей...
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20.05.2021 14:48 Відповісти
Российский шпион уже и не прячется. Он уверен в развале Украины как когда то развале и захвате УНР.
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20.05.2021 16:04 Відповісти
Отвечая на вопрос об СНБО президент сказал: "Я выполняю свои конституционные обязанности. Источник: https://censor.net/ru/n3266479

ІТОГИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расєйських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищення енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки

ОТАКА Х**НЯ ХЛОПЧИКИ ТА ДІВЧАТА У РНБО не диктатура і не монархія, я захищаю Україну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1620
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20.05.2021 16:59 Відповісти
Я готов отвечать за то, что мы там делаем. Я считаю, что я защищаю сегодня Украину", - объяснил Зеленский Источник: https://censor.net/ru/n3266479

У РНБО не диктатура і не монархія, я захищаю Україну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1226
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20.05.2021 17:04 Відповісти
правильно.
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20.05.2021 17:22 Відповісти
 
 