У РНБО не диктатура і не монархія, я захищаю Україну, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що в РНБО не диктатура і не монархія.
Про це Зеленський заявив у ході пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на питання про РНБО, президент сказав: "Я виконую свої конституційні обов'язки. І не з якоюсь купкою людей, а до Ради національної безпеки і оборони входять всі інституції: як правоохоронці, так Кабмін, так прем'єр, глава Верховної Ради, інституція президента Україна - всі. Це не диктатура і не монархія - там всі представлені".
За його словами деякі з вищезазначених не голосують за санкції проти пана Медведчука.
"Я вважаю, що - ну, це їхня думка, це їхнє рішення. Це Рада національної безпеки і оборони. Ми обговорюємо питання. Доводимо один одному, а потім голосуємо. Спільна відповідальність. Відповідальність кожного. Я готовий відповідати за те, що ми там робимо. Я вважаю, що я захищаю сьогодні Україну", - пояснив Зеленський.
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Социальная политика:
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.
Здравоохранение:
По уровню смертности от ковид19 - на первом месте в Европе.
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
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-- зачищаю.
ІТОГИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расєйських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищення енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
ОТАКА Х**НЯ ХЛОПЧИКИ ТА ДІВЧАТА